Sok milliót alkudhatunk egy budapesti lakás árából

Használt lakás vásárlásakor alkudhatunk, sőt, gyakorlatilag kötelező alkudni, a legtöbb eladó ugyanis irányárat ad meg a hirdetésében. De mennyit lehet alkudni általában az árból? És hogyan álljunk neki dolognak? A Bankmonitor szakértői ennek jártak utána.

A használt lakások hirdetéseiben csaknem mindig irányárral találkozhatunk, ami gyakorlatilag felhívás keringőre, vagy arra, hogy vevőként kicsit lejjebb tornázzuk a vételárat. Hogy mennyire nem aprópénzről van szó, azt jól mutatja, hogy a budapesti tégla lakások esetében 4 százalékos átlagos alkut mért a Duna House a saját ügyfelei esetében, míg a pesti paneleknél 1 százalékot, a budai házgyári lakásoknál pedig 2 százalékot sikerül a vevőknek átlagosan lefaragniuk az aktuális irányárból.

Hogy lásd, mennyit is ér most egy átlagos alku, számszerűsítettük az elérhető pénzügyi előnyt, ami a budai téglalakások és a Budapest belvárosi ingatlanok esetében bizony 2,6 millió fölött van. (A lakások átlagárai alapján forintosítottuk a nyereséget.) Az elért alku a hitelesek számára is rendkívül fontos, hiszen így kevesebb kölcsön felvételére lesz szükség, ami akár életmentő is lehet akkor, ha a jövedelmed nem bírná el a nagyobb hitelösszeghez tartozó havi törlesztőket.

Az alku mértéke nem csak a lakás helyétől, méretétől, eloszlatásától, korától, fűtési rendszerétől, felújítottsági fokától és a környék áraitól vagy épp a piac állapotától függ, hanem attól is, hogy mennyire sürgős az eladás a tulajdonosnak. Így lényeges az is, hogy a vevő készpénzzel érkezik, vagy még 1-2-3 hónapnyi (és bizonytalan kimenetelű) hitelezési procedúra előtt áll. Vevőként így érdemes banki előminősítést kérni, mielőtt ajánlatot teszünk, de hasonlóról még lesz szó a cikkben – a szerk.

A JTM szabály ugyanis meghatározza, hogy az adós a jövedelmének legfeljebb mekkora részét fordíthatja hiteltörlesztésre. Ez egy 10 éves vagy annál hosszabb kamatperiódusú lakáshitelnél 50, illetve 60 százalék lehet, attól függően, hogy a nettó jövedelem eléri-e vagy sem az 500 ezer forintot.

Most, hogy tudjuk, mennyit lehet alkudni, íme néhány hasznos tipp, ami segíthet a sikeres kivitelezésben:

1. Írd össze előre a kérdéseidet, és ha szükséges, akár puskázz, hogy ne feledkezz meg egyikről sem. Nincs rosszabb annál, mint amikor utólag jut eszedbe valami. Ez később az alkuhoz is munícióval szolgálhat.

2. Légy udvarias és kedves, hiszen az ingatlan megnézésekor más otthonába lépsz be. Talán meglepő, de ez nagyon is fontos az alku szempontjából, ugyanis egy ellenszenves vevővel szemben sokan befeszülnek, ilyenkor pedig nehezebben engednek az árból is.

3. Ne kezdd el pocskondiázni az ingatlant, hiszen ezzel ellenszenves leszel, ami sokszor a sikeres alku akadálya. Viszont kérdezz sokat és jegyzetelj, mert az esetleges hiányosságok egy alku során fontos érvet jelenthetnek. A csere érett kazán, az elvetemedett nyílászárók, a recsegő parketta mind-mind olyan dolog, ami csökkenti egy ingatlan értékét. Mivel a felújítások költsége az egekben van, megbízható és megfizethető szakembert pedig kész művészet találni, a szükséges felújítási munkákra könnyen hivatkozhatsz az alku során. A legjobb az, ha ezeket beárazod és a konkrét számításokkal állsz az eladó elé.

4. Mielőtt elmész megnézni egy ingatlant, tájékozódj a hasonló paraméterű lakások vagy házak árait illetően. Tudjuk, hogy sok különbség lehet az egyes ingatlanok között, ezért nehéz közös nevezőre hozni azokat, de legalább be tudod lőni azt a négyzetméterárat, ami az adott környéken átlagosnak mondható.

Ha egy ingatlan minőségében kitűnik a többi közül, akkor persze a reális ár az átlagnál magasabb lehet, ha viszont hiányosságok vannak, akkor ez mindenképpen lefelé módosít. Ha tisztában vagy a környék áraival, akkor ez az alku során ugyancsak a segítségedre lehet.

5. Írtuk, hogy légy kedves és udvarias, ám kerüld a feltűnő lelkesedést, ez ugyanis ronthatja az alkupozíciódat. Ha mégsem bírod ki, hogy kimutasd a lelkesedésed, legalább ne mondj azonnal igent, anélkül, hogy más ingatlanokat is megnéznél, esetleg konzultálnál másokkal a vételről. Az ingatlanvásárlás ugyanis összetett feladat, és néha mások világítanak rá olyan szempontokra, amelyeket te esetleg nem vettél figyelembe.

6. Amennyiben hitelre is szükséged van a finanszírozáshoz, akkor első lépésként mindenképpen keresd meg a finanszírozó bankot, enélkül eszedbe se jusson lefoglalózni a lakást. Hiszen előfordulhat, hogy a jövedelmed alapján esetleg nem kapod meg a szükséges hitelösszeget, ha pedig ezért nem tudsz fizetni, akár el is veszítheted a foglalót. A finanszírozási lehetőségeiddel azért is érdemes tisztában lenned, mert így pontosan tudni fogod, meddig nyújtózkodhatsz, így azt is látni fogod, mennyit kell alkudnod az irányárból. Hidd el, ennél jobb motivációd aligha lesz!

7. Ha tetszik egy ingatlan, próbáld meg az interneten több helyen is megkeresni, előfordulhat ugyanis, hogy egy vagy több közvetítő, esetleg maga a tulajdonos is hirdeti. Ez utóbbinál nagyobb esélyed van alkudni, hiszen ha közvetlenül veszed fel a kapcsolatot, akkor nem kell megfizetnie a közvetítői jutalékot.

8. Ne ess kétségbe, ha nem kapod meg az adott ingatlant, a tapasztalat az, hogy idővel találsz majd másik megfelelőt. Viszont, ha tényleg oda vagy egy ingatlanért, ám a tulajdonos nem volt hajlandó kellő mértékben engedni az árból, akkor pár hónap múlva ellenőrizheted, hirdetik-e még. Előfordulhat, hogy idővel csökkentették az irányárát, de ha ekkora szerencséd nincs is, esetleg egy újabb ajánlat már nyitottabb fülekre talál majd.