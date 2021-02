Sok fiatal mehet el az albérletekből az ingatlan támogatások miatt

A fiatalok közül sokan “léphetnek le” az albérletekből, ehelyett ingatlan vásárlásában gondolkodnak – derül ki egy friss elemzésből, amely szerintidén minden ötödik magyar tervezi ingatlan vásárlását.

Idén a felnőtt magyar lakosság ötöde tervezi ingatlan vásárlását, derült ki a Duna House és a Reacty Digital kutatásából. A leendő vásárlók közül sokan a legfiatalabb generáció tagjai, akik már megtalálták párjukat és élettárssal élnek, igaz, még gazdaságilag inaktívak. Ők átlagon felüli arányban élnek jelenleg albérletben, és piaci tapasztalatok alapján a legnagyobb részük ki tudja használni az Otthonteremtési program nyújtotta támogatásokat, kedvezményeket.

„Az első lakásvásárlók az elmúlt két évben egyre markánsabb szerepben voltak az ingatlanvásárlók között. A legújabb kutatásunk alapján ez tovább fog erősödni az idei évben, amelyhez nagyon jó támogatási lehetőségek közül tudnak választani.” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

„Az első lakásvásárlóknál, a családot tervező fiataloknál különösen fontos a szakmai segítség ingatlan és pénzügyi termékek terén is, hiszen nincsen ezekben a folyamatokban tapasztalatuk, így könnyedén elveszhetnek a széles körű támogatások útvesztőjében. A felmérés adatai alapján ezt ők is érzik és így minden harmadik leendő vásárló tervezi is ezeknek a segítségeknek az igénybevételét.”

A felmérésben megkérdezett 18-59 évesek kétharmadának (63%) van saját ingatlana. Minden ötödik (20%) válaszadó ingatlan vásárlását tervezi 2021-ben, és a vásárlást tervezők bő ötöde (22%) ezt lakáshitel, CSOK vagy Babaváró segítségével tervezi megtenni.

A vásárlást tervezők között többségben van a legfiatalabb korosztály (18-29 évesek), akik jellemzően az átlagosnál nagyobb arányban élnek albérletben. Érdekesség, hogy a felmérés alapján a vásárolni szándékozók nagyobb arányban vannak az eladni szándékozókhoz képest, a jelenleg is lakást kínáló vagy idén lakást eladni tervezők aránya 13%, a közös metszet, azaz akik eladni és vásárolni is szeretnének 8%.

A Duna House és Reacty Digital kutatásának módszertana:

Célcsoport: 18-59 éves magyar lakosok, Reprezentativitás: nem, kor, iskolai végzettség és régió szerint, Módszertan: online önkitöltős kérdőív, Adatfelvétel: 2020. november 5-19., Mintanagyság: 1000 fő