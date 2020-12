A Tork segítséget szeretne nyújtani a vállalkozásoknak, hogy a COVID utáni újrainduláskor képesek legyenek megfelelni a járvány okozta új higiéniai szabályoknak és fogyasztói elvárásoknak.

A weboldalon a Tork információt, eszközöket és megoldásokat kínál az irodaházaknak, bevásárlóközpontoknak, valamint az üzlethelyiségek, vendéglátó- és idegenforgalmi szektor szereplőinek, hogy még hatékonyabban készülhessenek fel az újranyitásra.

A higiéniai termékekre és megoldásokra szakosodott Essity vállalatcsoport Tork üzletágának szakemberei által létrehozott új weboldalon minden olyan információ és segítség megtalálható, amely szükséges lehet ahhoz, hogy a vállalkozások – elsősorban a vendéglátó- és idegenforgalmi-, valamint a létesítmény üzemeltetői szektor szereplői – megfeleljenek a jelenlegi higiéniás szabályoknak, illetve, hogy az újra nyitás kapcsán felkészülhessenek az “új normális”, azaz a vírus miatt megváltozó körülmények jelentette vásárlói elvárásoknak. A weboldalon ingyen letölthető tudásanyagok, irányító- és figyelmeztető táblák és higiéniás megoldási javaslatok is rendelkezésre állnak.

Az emberek több mint 80%-a magasabb szintű higiéniát vár, mint a vírus előtti időszakban

A higiéniás szempontok a koronavírus járvány következtében felértékelődtek. A Tork globális vállalatcsoport közelmúltban végzett kutatása szerint az emberek 81%-a higiéniai szempontból sokkal biztonságosabb környezetet vár el a nyilvános mosdókban, mint a koronavírus előtt*.

„Ez az időszak kihívást jelent azon vállalkozások számára is, amelyek nyitva maradtak és azoknak is, amelyek csökkentett üzemmódban működnek vagy várják az újra nyitást. A járvány miatt bevezetett szigorítások után – amikor nemcsak a vásárlók és ügyfelek, hanem a munkatársak is visszatérnek -, egy olyan világ köszönt majd ránk, ahol a korábbinál magasabbak a higiéniai elvárások. A takarítás, fertőtlenítés, tisztántartás mindennapi gyakorlata minden eddiginél szigorúbb ellenőrzési szempontok alá fog esni” – véli Don Lewis, az Essity Professzionális Higiénia terméküzletág elnöke. A Tork több évtizedes tapasztalatán és a globális közegészségügyi szervezetek legfrissebb ajánlásain alapuló útmutatásokat kínál a vendéglátósoknak, létesítmények és üzlethelyiségek üzemeltetőinek, hogy a kihívást jelentő “új normális” időszakban is biztosítani tudják a magasabb, új higiéniás sztenderdeket.

A weboldalon többek között a következő segítséget találják a vállalkozások:

Ingyenes, testre szabható “Back to Business” eszköztár, amely az újra nyitás tervezéséhez is használható.

Tanulmány, infografikák és edukációs videók, amelyek részletesen bemutatják, hogy az olyan higiéniás megoldások, mint a papírtörlő, bőrápoló- és szalvétarendszerek alkalmazása hogyan járul hozzá a létesítmény tisztább és biztonságosabb környezetéhez.

A Tork által kidolgozott szakma specifikus higiéniai ajánlások.

A webhely látogatói továbbra is hozzáférhetnek az év elején létrehozott “Biztonságos munkahelyi eszköztárakhoz”, amelyek értékes tippeket, útmutatásokat és termékinformációkat tartalmaznak a különféle vállalkozások számára, ideértve például az irodákat, a felsőoktatást, a gyártást, az egészségügyet és az éttermeket.

Az ingyenes anyagok és a Tork tudásanyaga ezen a weboldalon érhetők el: https://www.tork.hu/torkcampaigns/corona-virus