Rekord: 11 százalékkal nőtt februárban az adásvételek száma!

A Duna House február havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB) szerint idén februárban, országosan 14 569 ingatlan adásvétel bonyolódott, az adásvételek száma így 11%-kal több a 2020 februári, még éppen pandémia előtti adatnál. E mellett 65-70 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. Ez utóbbi a tavaly februári adattól 5 milliárd forinttal elmarad ugyan, de 2019-hez képest 7%-os növekedést jelent.

Újabb rekordot döntött meg a lakáspiac, februárban az elmúlt 10 év legtöbb tranzakcióját bonyolították Magyarországon. A Duna House által becsült 14 569 darab tranzakció 11%-kal erősebb forgalmat mutat 2020 februárjához képest és az idén januári, szintén kimagasló, havi adatokat is 30%-kal felülmúlja. Az adásvételek számában 14ezer feletti darabszámmal utoljára 2018-ban és 2019-ben találkozhattunk 3 esetben, az elmúlt 10 évben az eddigi csúcstartó 2016 júniusa volt 14 550 tranzakcióval.

Az otthonteremtési kedvezmények okozta aktív kereslet továbbra is érezhető a piacon és egyre erősebben látszódik az adásvételek számában is. Az elemzők szerint a tavaszi hónapokra is kitarthat ez a lendület, így 38-39 ezer ingatlan cserélhet tulajdonost az első negyedévben.

A jelzáloghitel piacon a Duna House Pénzügyek 65-70 milliárd forint közötti volument becsül az év második hónapjára, ami a tavaly februári adattól 5 milliárd forinttal elmarad, de 2019-hez képest 7%-os növekedést jelent. A jelzáloghitelpiac a tapasztalatok alapján néhány hónap csúszással követi az ingatlanpiaci változásokat. Egyrészt ez a tranzakciók és pénzügyi folyamatok jellegéből is adódik, másrészt jelen környezetben a támogatási változások okán az egységes értelmezés érdekében egyeztetések váltak szükségessé. A Duna House Pénzügyek szakemberei ezért a következő hónapokban jelentős növekedést várnak a jelzáloghitelek piacán.