Pár napig reggelente mínusz 8-10 fok lesz!

Eddig a tél kedvezően alakul, bár volt kemény hideg is, melyre a kártevők miatt is szükség van, de fagy nem károsított – összegez az OMSZ. A csapadék az őszi nagy hiány után folyamatosan pótlódik a talajban, főleg a déli területeken kellene még akár 100 mm csapadék is tavaszig szép egyenletes időbeli eloszlásban.