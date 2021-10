Eddig több mint 50 ezer család igényelt otthonfelújítási támogatást, az igények összesen mintegy 65 milliárd forint értékre rúgtak – írja közösségi oldalán, friss bejegyzésben Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint e támogatás révén, a nyertesek a jövőben jobb körülmények között nevelhetik a gyermekeiket.

Fontos technikai apróság, de bővült a jogosultak köre: immár jelképes, azaz ötezer forint alatti köztartozással is lehet pályázni. Ha tehát korábban emiatt nem sikerült, a változás miatt érdemes újra jelentkezni – írta a miniszter-asszony a bejegyzésben

További újítás, mint azt Novák Katalin jelezte, hogy a családok otthonfelújítási támogatását hamarosan születő gyermekkel is lehet igényelni.

Továbbá az akár 3 millió forint nem visszafizetendő támogatás mellett kedvező kamatra 6 millió forint otthonfelújítási kölcsön is igényelhető!

