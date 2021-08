Ön zöld anyagokból építette vagy építi otthonát?

A három kismalac szalmából, fából és kőből építette az otthonát a mesében. De mi a teendő, ha mi nem a farkastól tartunk, hanem a klímaváltozástól? Milyen alapanyagokat válasszunk, ha most építjük vagy újítjuk fel otthonunkat, és szeretnénk ezzel a lehető legkevesebb terhet róni a környezetünkre? A Deceuninck szakértői összefoglalták a lehetőséget és a legfontosabb tudnivalókat a (környezet)tudatos építőanyag választáshoz.

Ma már szinte naponta érkeznek aggasztó hírek a klímaváltozásról és hatásairól, ezért sokan igyekszünk végiggondolni, mit tehetünk a magunk részéről az élet különféle területén az ökológiai lábnyomunk csökkentéséért. Minden bizonnyal számít valamennyit az összes apró dolog a textil bevásárlószatyrok használatától kezdve a műanyag szívószálak elhagyásáig, de értelemszerűen a fajsúlyosabb dolgok esetében érhetünk el jelentősebb eredményeket. Az építkezés és az otthonfelújítás tipikusan ilyen terület, hiszen nagyobb beruházással és sok alapanyag felhasználásával jár, miközben évtizedekre kihat az életünkre. Ezért egyáltalán nem mindegy, milyen összetevőket választunk. Szerencsére a lehetőségek tárháza bőséges.

Legyen 100%-ig természetes

Azzal terhelnénk természetesen a legkevésbé a környezetünket, ha olyan alapanyagokból építkeznénk, amelyek a természetben is előfordulnak, mint például a szalma, a fa, a nád vagy a vályog. A megfelelő tervezéssel és módszerekkel[1] ezekből is lehet olyan lakóházat építeni, amely megfelel a törvényi előírásoknak és a szabványoknak, ezért megkaphatja a szükséges engedélyeket, emellett energiatakarékos is. A speciális feltételek [2] azonban elriaszthatnak egyeseket, és az is elképzelhető, hogy hozzáértő tervezőt és kivitelezőt is nehezebben, illetve hosszabb határidővel találunk.

További nehezítő tényező, hogy például a vályogházak energiahatékonyságával kapcsolatban még a szakértők véleménye is megoszlik. Nemrégiben jelent meg Magyarország Hosszú Távú Épületfelújítási Stratégiája, amely célja, hogy a hazai lakó- és nem lakáscélú épületek összessége 2050-re nagy energiahatékonyságú és dekarbonizált épületállománnyá váljon. A jelentés szerint több százezer olyan vályogház van jelenleg az országunkban, amelyet „nem javasolt felújítani, mert az értékük (gyakran az elhelyezkedésükből is adódóan) olyan alacsony, hogy a felújítás piaci értéken nem térül meg”.

Egyes szakértők szerint ugyanakkor a vályogból készült házak jó alapjai lehetnek egy környezetbarát, egészséges és modern lakóépületnek a nagy hőtároló-tömeggel bíró szerkezetük miatt. Ehhez azonban megfelelő felújításra van szükség, ám ez azért is nehézkesebb, mert ezek a házak nem kompatibilisek sok új típusú, szintetikus anyaggal.

Szintetikus, de mégis szimpatikus

Előregyártott alapanyagoknál már széles a skála. Könnyű azonban elveszni közöttük, hiszen sok szempontot kell figyelembe venni, és ma már szinte mindenre rámondják, hogy környezetkímélő. Általános szabály az összes árucikk, így az építőanyagok esetében is, hogy annál kevésbé terheli a környezetet, minél kevesebb energiát emészt fel az előállítása, a szállítása és a felhasználása, vagyis ebben az esetben a beépítése. Azt is célszerű ilyenkor figyelembe venni, hogy ezek közül valamelyik folyamat jár-e valamilyen károsanyag-kibocsátással, illetve igénybe vesznek-e hozzá vegyi anyagokat.

Érdemes tehát a helyben vagy az építkezésünkhöz közel eső helyen gyártott anyagokat keresni, de lehetőség szerint tájékozódjunk a készítéshez és felhasználáshoz szükséges energia mennyiségéről is, ha szívügyünk a környezetünk védelme. Szintén fontos szempont lehet, hogy amikor majd eljön egyszer az ideje, milyen feltételek mellett és mekkora energiafelhasználással lehet majd elbontani és hulladékként elhelyezni, esetleg újrahasznosítani az alapanyagokat.

Cifra palota, zöld az ablaka

Nyílászárók esetében is van lehetőségünk arra, hogy zöld opciót válasszunk, és még kompromisszumra sem kényszerülünk. „Az újrahasznosított műanyagokkal kapcsolatban sokféle mendemonda kering. Akadnak, akik attól tartanak, hogy ezek minősége silányabb. A Deceuninck ablakprofilok gyártásánál használt, 100 százalékban újrahasznosított EcoPowerCore anyagnak azonban nagyobb a homogenitása az elsődleges anyagénál, vagyis a szűz PVC-nél. Ennek köszönhetően rendkívül jól ellenáll az időjárás hatásainak, és a szigetelése is nagyszerű” – magyarázza Búcsi János, a Deceuninck termékmenedzsere.

Mindebből semmi nem látszik az ablakon kívülről: az EcoPowerCore maggal készült profilok ugyanúgy néznek ki, mint a szűz PVC-ből készült modellek. Egy egyedülálló technológia, a koextrudálás segítségének, illetve szűz és újrahasznosított PVC együttes használatának köszönhetően.

Deceuninck Elegant ablakprofiljai ráadásul összesen 50 különféle dekorfóliával válaszhatók, amelyek között a meleg, természetes hatású faerezetminták is megtalálhatók. Így a rusztikusabb természetközelibb hatású otthonokhoz is tökéletes választásnak bizonyulnak, és hosszú távon is jó szolgálatot tesznek.