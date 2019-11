Nem is olyan egyszerű eladni egy csok-os ingatlant!

Csok támogatás felhasználásával vettél lakást vagy házat, amit szeretnél most eladni, esetleg elcserélni? Eláruljuk, nem vagy éppen könnyű helyzetben ha csok-os vagy. Megmutatjuk a lehetőségeidet.

A csok (családi otthonteremtési kedvezmény) remek lehetőség a gyermekes és a gyermekvállalást még csak tervező pároknak, hiszen ha megfelelnek a feltételeknek, akkor vissza nem nem térítendő támogatást jelenthet számukra. A csok összege egyrészt függ a meglévő és a vállalt gyermekek számától, valamint attól, hogy használt vagy újépítésű ingatlant vásárol, esetleg épít a család.

A csok-os családok esetében azonban az állam nem csak ad, hanem elvárásokat is megfogalmaz. Az egyik ilyen, hogy az otthonteremtési támogatással érintett ingatlanra az állam jelzálogot és elidegenítési tilalmat jegyez be 10 éves időtartamra, vagyis sem eladni, sem elcserélni nem lehet azt.



Igen ám, de mit tehet a család akkor, ha mégis váltani kényszerül, például azért, mert az ország másik felében talált a férj munkát, vagy egyszerűen kinőtték az adott ingatlant. Természetesen ilyen esetekben van lehetőség váltani, ám a választott mód nagyban meghatározza, hogy ez pénzügyileg milyen következményekkel jár.

1. Ha előbb eladsz, majd 60 napon belül vásárolsz, akkor nem kell visszafizetni a csok-ot!

A család eladja vagy elcseréli a csokos ingatlanját. Ha nem cseréről van szó, akkor a csok-os ingatlan adásvételi szerződésének aláírását követően 60 napjuk van arra, hogy leszerződjenek az új ingatlanra, az erről szóló adásvételit vagy a csereszerződést pedig az illetékes járási hivatalban kell benyújtaniuk. A meglévő ingatlan eladását viszont már hamarabb, 30 napon belül be kell jelenteni az illetékes hivatalban.

Fontos kitétel, hogy vásárlás esetén az új ingatlan alapterületének és/vagy értékének nagyobbnak kell lennie a korábbinál, máskülönben a teljes csok nem vezethető át. Amennyiben kisebb, olcsóbb lakást vásárlunk, akkor a csok összegét arányosan vissza kell fizetünk. Ha mind az alapterület, mind a vételár kevesebb az eredeti vásárláshoz képest, akkor mindkét esetre kiszámolják a visszafizetendő összeget és ezek közül a nagyobbat kell végül kifizetnünk. (Ám cserénél nincs ilyen megkötés.)

Ha valaki eredetileg újépítésű lakás vásárlására vagy építésre vett igénybe csok-ot, majd később ezt eladva használt ingatlanra váltana, akkor erre a csok szerződés megkötésétől számított 5 éven túl van csak lehetősége!

Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye az, hogy a csok támogatást még csak ideiglenesen sem kell visszafizetni, viszont a szűk határidő okozhat fejtörést.

2. Ha előbb vásárolsz, majd 1 éven belül eladsz, akkor nem kell visszafizetni a csok-ot!

Választatja a család azt a lehetőséget is, hogy előbb megvásárol vagy felépít egy másik ingatlant, majd ezt követően 1 éven belül értékesíti a csok-os lakást. Az eladást és a vételt ebben az esetben is az illetékes járási hivatalban kell bejelenteni. A támogatást nem kell visszafizetni, az átvezetésre kerül az új lakásra vagy házra. Ha valaki eredetileg újépítésű lakás vásárlására vagy építésre vett igénybe csok-ot, majd később ezt eladva használt ingatlanra váltana, akkor itt is érvényes az 5 éves moratórium.

A megoldás hátránya, hogy rendelkezni kell akkora önerővel, hogy eladás nélkül is megvalósítható legyen a vásárlás.

3. Ha előbb eladsz, majd 1 éven belül vásárolsz vagy építesz , akkor ideiglenesen vissza kell fizetni!

Amennyiben nem tudsz a csok-os ingatlan eladását követő 60 nap alatt új ingatlant vásárolni vagy építeni, akkor van még egy járható út, ám ebben az esetben a csok támogatás összegét ideiglenesen vissza kell fizetned. Ilyenkor az eladást követően 1 éved van vásárolni, illetve 3 éved, ha építkezésbe fognál, de ezek a határidők legfeljebb egyszer 2 évvel meghosszabbíthatók.

Fontos, hogy akkor is meg kell vásárolni, vagy fel kell építeni az új ingatlant, ha időközben lejárna az állam 10 éves elidegenítési tilalma és jelzálogjoga. Itt is fontos megkötés, hogy az új ingatlannak nagyobb alapterületűnek kell lennie a korábbinál, illetve a korábban már részletezett 5 éves moratórium is érvényes, ha újépítésűből használtba költözne valaki.