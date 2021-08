Nagyot ugrottak a budapesti albérletek árai

Egy felmérés szerint nagyot nőttek a budapesti albérletárak júliusban: egy hónap alatt 4,3 százalékkal nőtt a kínálati bérleti díj, így a fővárosban a bérbeadók már átlagosan 150 ezer forintot kérnek kiadó lakásukért, ami idei rekord.

A járványhelyzet javulásával már hónapok óta megfigyelhető a fővárosi albérletárak lassú emelkedése, az elmúlt hetek erősödése ugyanakkor már kifejezetten gyorsnak és jelentősnek mondható – derül ki a Rentingo.com friss, július havi adatokra épülő elemzéséből.

A tendencia több tényezővel hozható összefüggésbe: az élénkülő turizmus mellett felgyorsult a felsőoktatásban tanulók lakáskeresése, közülük is elsősorban a külföldi diákok árfelhajtó hatása a legerősebb.

Néhány hét alatt jelentősen megugrottak júliusban az árak a budapesti albérletpiacon: a kínálati oldalon 4,3 százalékkal, a keresleti oldalon 4,7 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest. A tendencia látványos: ilyen mértékű emelkedésre egy hónap alatt tavaly május óta nem volt példa. De amíg tavaly tavasszal a koronavírus első hullámának kínálati sokkhatását korrigálta vissza a piac, addig most a tavasszal indult emelkedő trend kezd begyorsulni. Ennek eredményeként Budapesten a bérbeadók átlagosan már 150 ezer forintot kérnek kiadó lakásukért – mutat rá elemzésében a Rentingo.com közösségi albérletkereső platform. Ezzel a tavaly júliusi 161 ezres szintet még nem, de a 2020. augusztusi szintet már elérték a fővárosi albérletárak. A bérlők vásárlóereje is tovább nőtt: a 140 ezres átlag alulról közelíti a tavaly júliusi 147 ezer forintot, és meghaladja a tavaly augusztusi 137 ezret.

Nem véletlen a fővárosi albérletárak ennyire látványos emelkedése alig néhány hét leforgása alatt. Ahogy arra számítani lehetett, egyrészt az életjeleket mutató turizmus miatt több lakás is visszatért a rövid távú kiadásban érdekelt Airbnb-piacra, valamint az élénkülő gazdaság munkahelyteremtő hatása a kiadó lakások terén is nagyobb keresletet generál. A változás másik kulcstényezője a felsőoktatás: a felvételi ponthatárok kihirdetése után sok diák kezdett albérletkeresésbe, ami gyors keresleterősödést hozott. Az őszi tanévkezdésre a fővárosba készülő külföldi diákok is újra megjelentek a bérlői oldalon, ami egyértelmű árfelhajtó hatást eredményezett a belső kerületekben.

Ők elsősorban az új építésű vagy felújított, több szobás lakásokat keresik, jellemzően az V-VI-VII. és IX. kerület egyetemekhez közelebb eső körzeteiben. Az albérletárak emelkedése mellett azonban a kiadó lakást keresőknek, valamint a bérbeadóknak is fontos szem előtt tartaniuk, hogy a bérleti díjak emelkedése nem csak Budapest külső és belső részei között, hanem még egy adott kerületen belül is eltérő mértékű lehet. A különbségekről az alberletkalkulator.hu oldalhoz hasonló interaktív albérletkereső felületeken érdemes tájékozódni.