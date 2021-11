A második negyedévet jellemző számottevő növekedés után visszaesés történt: jelentősen mérséklődött az építőiparban megkezdett kivitelezési munkák értéke július és szeptember között Magyarországon.

Bár összességében még így is magas maradt az év első három negyedévét jellemző Aktivitás-Kezdés mutató a kiugróan jó második negyedévnek köszönhetően. Az iBuild projekt- és cégadatbázisban szereplő beruházások alapján, összesen több mint 2 ezer milliárd forint értékben indultak el építési munkák a szektorban – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. Az év első 9 hónapját jellemző Aktivitás-Kezdés mutató nem csak a 2020-ast, de a 2019-est is meghaladta, előbbit 24, utóbbit 4 százalékkal. (1. ábra)

1.ábra. Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 3. negyedév)

Kisebb magasépítési aktivitás július és szeptember között

Akárcsak az egész építőipart, a magasépítéseket is gyengébb harmadik negyedév jellemezte. Az Aktivitás-Kezdés mutató elmaradt a jól sikerült első két negyedéves szinttől, bár a 2020 azonos időszakához képest magasabb összegben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban. Összességében az év első 9 hónapjában a magas számokat hozó első félévnek köszönhetően közel 1500 milliárd forint volt az Aktivitás-Kezdés mutató értéke, ami a 2020 január és szeptember közötti időszakhoz képest 24 százalékos növekedést jelentett, de jelentősen meghaladta a korábbi évek azonos időszakát jellemző szinteket is.

A gyengébb harmadik negyedév a társasházi lakásépítések és a nem lakáscélú magasépítések esetében is megfigyelhető volt. Utóbbiaknál azonban a második negyedév magas Aktivitás-Kezdésének köszönhetően a január és szeptember közötti időszakban megkezdődött építések összege meghaladta a korábbi években megfigyeltet, a 2020-ast 31, a 2019-est 36 százalékkal. Az építési fázisba lépő projektek között található 2021 3. negyedévében például az Észak-Közép Budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi tömbjének felújítása. De megkezdődött több irodaház és ipari-raktárlétesítmény építése mellett (ezekről később részletesen írunk) például az Aria Residences hotel kivitelezése is, illetve a Szekszárdi Tudásközpont építése.

A társasházi lakásépítési szektorban a gyenge második negyedévet követően a harmadik még kisebb Aktivitás-Kezdést hozott, az első 9 hónapban elindított kivitelezések értéke csak 14 százalékkal haladta meg az egyébként is rosszul sikerült 2020-as év azonos időszakát jellemzőt, és messze elmaradt az előző évek szintjétől.

Vesztett a lendületből a mélyépítés

A magasépítésekhez hasonlóan a mélyépítések esetén is visszaesést hozott a 2021-es harmadik negyedév, a kiemelkedő második negyedévet követően töredék összegben indultak el kivitelezések a szektorban- derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. Ez a jelenség pedig az út- és vasút, valamint a nem út- és vasút mélyépítésekre is igaz volt. Az első 9 hónap mélyépítési Aktivitás-Kezdés mutatója így ugyan meghaladta a 2020-as azonos időszakit (+15%), de jelentősen elmaradt az előző éveket jellemzőtől. Az elindult legnagyobb mélyépítési projektek között található a 260-as főút Sajószentpéter és Berente elkerülő szakaszának építése, valamint a 37-es számú főút Gesztely és Szerencs közötti szakaszának munkálatai.

Kiegyenlítettebbek lettek területileg a megindult kivitelezések

2021 harmadik negyedévében arányaiban a legtöbb kivitelezés a keleti régiókban indult, de összességében az első 9 hónapban a megkezdett építkezések összértékéből a legnagyobb aránnyal a nyugati régiók rendelkeztek, amelyek részesedése meghaladta a korábbi éveket jellemzőt. Összességében a január és szeptember közötti időszakban a legkevesebb kivitelezés Kelet-Magyarország kezdődött meg, a harmadik negyedéves növekedés ellenére. (2. ábra)

2.ábra. A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 3. negyedév)

Nehezen akarnak beindulni az lakásépítések

2021. január 1-től ismét 5 százalékosra csökkent az új lakásokat terhelő áfakulcs a 2020-as 27 százalékról. Ennek ellenére egyelőre nem látszik a társasházi lakásépítések jelentősebb felfutása. Az első negyedévhez képest a második negyedévben kevesebb társasházi lakáskivitelezés kezdődött meg, melyet a harmadik negyedévben további visszaesés követett. Bár még így is igaz, hogy a jobb első negyedévnek köszönhetően 2021 első 9 hónapjában a társasházi lakásépítési Aktivitás-Kezdés mutató értéke 14 százalékkal magasabb volt a 2020-as azonos időszakinál.

A társasházi lakásépítések tehát az áfacsökkentés ellenére nehezen indulnak be. A KSH lakásépítési engedély statisztikái szerint, az idei évben az engedélyek számának növekedésében az egyszerű bejelentések játszották a főszerepet. Ennek hátterében állhat, hogy a tavaly őszi bejelentés óta a fejlesztőknek még nem volt kellő idejük a nagyobb beruházások előkészítésére, az engedélyeket még nem sikerült megszerezni, a kivitelezés indítása pedig csak ezt követheti majd. Összességében azonban az áfacsökkentés hatására továbbra is a társasházi lakásépítések Aktivitás-Kezdésének felfutására számítunk a jövőben. Különösen mivel a nem régiben indult „zöld” hitel plusz lökést adhat az új lakások iránti keresletnek.

Július és szeptember között nagyjából a második negyedés szinten alakult a befejezett társasházi beruházások értéke, ami így a csúszások miatt elmaradt a korábbi várakozásoktól. Az év első 9 hónapjában összesen 208 milliárd forint értékben adtak át társasházi projekteket.

Az év első feléhez hasonlóan, az első 9 hónapot nézve is a legtöbb társasházi lakásépítési kivitelezés a Közép-Magyarország régióban vette kezdetét. A harmadik negyedévre ugyan az ország többi része is arányaiban magasabb Aktivitás-Kezdést tapasztalt, de továbbra is elmaradtak a korábbi években jellemző részesedésüktől. A keleti régiókban mindössze az építkezések 10, a nyugati régiókban pedig 18 százaléka indult el, Közép-Magyarország 72 százalékos részesedésével szemben január és szeptember között.

Mit hozott az év az iroda-, valamint az üzemi és raktárfejlesztésekben?

További részletek:

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20211115/befagy-a-gazdasag-egyik-legfontosabb-motorja-ijeszto-szamok-erkeztek-510760