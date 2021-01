A német lakáspiac alig érezte meg a járványt: ott drágulnak tovább a lakások és a lakásbérleti díjak. De nem egyenletesen, a belvárosokban akár némi csökkenés is elképzelhető, miközben az elővárosok, kertvárosok, jó közlekedésű kisvárosok piaca virágzik.

Németországban, a német lakáspiacon mintha nem is lenne járvány, úgy drágulnak tovább a lakások és a lakásbérleti díjak – írja az mfor.hu a privatbankar.hu nyomán. De nem egyenletes a növekedés, mert miközben a belvárosokban akár némi csökkenés is elképzelhető, eközben az elővárosok, kertvárosok, jó közlekedésű kisvárosok piaca virágzik; hiszen a vevők ott is a nagyobb (mozgás)teret, a több zöldet keresik a karanténok idején, illetve azt követően. A kereslet egy része pedig továbbra is befektetési célú, és mivel a kamatok még sokáig gödörben maradhatnak, jó ideig kitarthat.

A koronavírus-járvány ellenére a lakásbérleti díjak emelkedésének nem akar vége szakadni Németországban – írja az N-tv.de hírportál is. Bár 2021-ben a nagyvárosokban némileg csökkenhet a bérletidíj-emelkedés dinamikája, az elővárosokban, kertvárosokban, kisebb városokban olyan emelkedés várható, amely az eddigit is felülmúlja! A járvány – mint említettük – ugyanis erősíti azt a trendet, melynek során sokan kivándorolnak a nagyvárosokból azok környékére.

A német nagyvárosok belterületén már eddig is nagyon sokat emelkedtek a bérleti díjak, ott már kevesebb terét látják az emelkedésnek. A városkörnyék, a kertváros viszont főleg a családosokat vonzza, akiknek több helyre van szükségük. A városokban főleg a kisebb háztartások maradnak, mint a fiatalok és az egyedül élők.





Kevesebb külföldi, óvatosab befektetők

Elmaradoznak a külföldi lakásbérlők – vélte ugyanakkor a hamburgi Gewos Institut, amely szerint a magas árkülönbség a nagyvárosok és az elővárosok között emiatt csökkenhet. A befektetők is fokozottabb figyelmet fordítanak a nagyvárosok környékére. Már az első hullámban, tavasszal is alig csökkentek a lakásárak Németországban. A harmadik negyedévben pedig 3,4 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak az előző év hasonló időszakához képest.

A hét legnagyobb városban, köztük Berlinben, Hamburgban és Münchenben az emelkedés 4,5 százalékos volt. Igaz, 2019-ben 2018-hoz képest még nagyobb volt a drágulás, tehát lassult az ütem!

A családok kivándorlása a városokból azok vonzáskörzetébe egyébként már évek óta tart az országban. A nagyvárosok elsősorban a külföldi munkaerő beáramlása révén növekedtek eddig, akik azonban most a koronavírus-válság miatt kisebb számban érkezhetnek – idézik az IW kutatóintézetet, Michael Voigtländert.

Nyaralás helyett inkább lakásra költenek

Keresik az ingatlanokat az olyan kisvárosokban, ahol jó a kínálat óvodákból, iskolákból és bevásárlási lehetőségekből. Valamint jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek a metropoliszok felé. A home office terjedése is erősíti ezt a trendet, hiszen az emberek hosszabb ingázást is be tudnak vállalni, ha ritkábban kell bemenni az irodába. Könnyebben megengedhetnek maguknak vidéken egy egy szobával nagyobb lakást vagy egy kertet. Eközben az országban a home office bizonyos költségeit, például az áramfelhasználást levonhatják az adójukból.

A német lakáspiac eddig meglepően jól átvészelte a koronavírus-válságot, senki sem számít nagyobb összeomlása a bérleti díjakban vagy az ingatlanárakban. Úgy tűnik, nem annyira túlértékeltek az ingatlanok, mint korábban gondolták, és a lakáshiány fennmaradt. Ezen kívül most sok ember szívesebben költ nagyobb összegeket a lakhatásra a karanténok és más korlátozások időszakában. Pénz is jobban van rá, mert például az éttermek zárva vannak, és szabadságot sem igazán lehet tervezni – mondja Voigtländer.

Sohasem lesz vége az áremelkedésnek?

Még inkább befektetői szemmel nézi a lakáspiacot a Finanzen.net cikke. Ők is megállapítják, hogy a világjárvány ellenére a lakások ára és bérleti díja sok városban egyszerűen tovább emelkedett. A németek által a megtakarítási funkció miatt sokszor “betonaranynak” is nevezett ingatlanpiac egyáltalán nem unalmas, főleg, hogy 2021-re sokan még nagyobb emelkedést várnak, mint 2020-ban volt.

