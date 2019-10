Nagyon nem mindegy a lakáshitel felvételkor, hogy mi terheli az otthont!

Sok magyar sajnos csak lakáshitel révén tudja megvásárolni álmai lakását. De mi a helyzet akkor, ha maga az ingatlan is hitellel terhelt? Vannak olyan terhek ugyanis, amelyeket nem igen hajlandó egy pénzintézet jogilag rendezni. Ilyenkor vagy elbukjuk az ingatlant, vagy mélyen a zsebünkbe nyúlunk, és saját forrásból fizetjük ki a tartozást. Nézzük, mit tehetünk még!

Sokan csak lakáshitel segítségével tudnak megvásárolni egy lakást. Mivel ez az állapot már egy ideje fennáll, egyre gyakrabban találkozhatunk olyan házzal, lakással a keresgélés során, amin van valamilyen teher – például az eladó jelzáloghitele -, melyet a vásárlás során rendezni kell(ene). A legtöbb esetben ezt a terhet az új hitelből a bank automatikusan kifizeti.

Mit kell tennünk alapesetben?

Először is szükséges beleírni az adásvételi szerződésbe: fel kell tűntetni, hogy a ház tulajdoni lapját milyen jogok terhelik, és azok hogyan kerülnének le onnan. A banki hitelből rendezésnél sokszor számlaszámot – ahova bankunk az utalást teljesítheti – és várható összeget is meg kell adni. Azonban nem elégséges a szerződésben szerepeltetni ezeket az adatokat, a bank gyakran kér külön tartozásigazolást is a fennálló hitelről, melyben megerősítik az összeget és a számlaszámot.

Viszont nem szükséges a hitel fizetési múltjáról igazolást hozni, ami érthető, hiszen a kifizetendő kölcsön esetleges korábbi elmaradásai minket, mint vevőt nem minősítenek. További jó hír, hogy számos bank a tartozás kifizetésével egy időben elutalja a maradék összeget is az eladó részére, vagyis emiatt nem csúszik a folyósítás.

De: nem minden terhet hajlandó kifizetni a bank!

Eladónk banki hitelét kifizeti a minket megfinanszírozó hitelintézet. De mi a helyzet, ha másfajta teher van a kiszemelt lakáson? Munkáltatói kölcsönt, önkormányzati hitelt általában a korábban leírt módon fizetnek ki a pénzintézetek egy új lakáshitelből. Viszont, ha végrehajtás miatt van teher egy lakáson, akkor azt a legtöbb bank nem hajlandó kifizetni, és ugyanez a helyzet a magánkölcsönökkel is. Sőt egyes pénzintézetek még a csok – korábban szocpol – támogatást sem hajlandók az új hitelből rendezni.

Ebben az esetben bizony saját megtakarításunkból kell rendeznünk a kérdéses terhet, viszont a tervezett önerő nem biztos, hogy elég erre a célra. További saját megtakarítást pedig igencsak nehéz előteremteni.

Nézzünk is egy példát egy hitellel terhelt ingatlan megvásárlására:

Egy fiatal pár 30 millió forintért vásárolna használt lakást. A vásárláshoz 8 millió forint saját megtakarítást használnának fel, a további 22 millió forintot hitelből fizetnék ki. Az ingatlanon szerepel egy 10 millió forintos teher, ami az eladók lakáshiteléhez kapcsolódik, és van még egy 10 millió forintos teher, ami az eladók csok igényléséhez – 3 gyermek után járó támogatás – köthető.

A fiatal párt finanszírozó bank a lakáshitelt kifizeti az új kölcsönből, de a támogatást nem. Így viszont a felhasználni kívánt önerő nem elégséges. Ezért további kétmillió forinttal növelni kell az önerőt, vagy meghiúsul a lakásvásárlás.

Az önerő kérdései

Lényeges kérdés lehet, hogy bankunk mikorra várja el a tartozások rendezését az önerőből. Elképzelhető azonban, hogy az előleg sem elégséges a lakást terhelő tartozások kifizetésére. Ha a bank bírálatra várja el a zálogjogok törlését, akkor még további összeget át kell adnunk az eladó részére. Ráadásul a törlés is időbe kerül, emiatt az egész hitelezési folyamat elhúzódhat.

Ha viszont a bank csak a hitelszerződés megkötésére várja el a tartozások rendezését, akkor nagyobb biztonságban vagyunk, hiszen legalább már az biztos, hogy a kölcsönt megkapjuk.

Hasonló problémába ütköztél? Keresd meg a számodra legkedvezőbb lakáshitelt, majd kérd hitelszakértő segítségét: