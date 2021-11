Nagyon megy a lakáspiac a zöldhitel miatt!

A zöldhitel előtti világ, azaz a Zöld Otthon Program indulását megelőző kivárás a múlté, és újra teljes sebességgel száguld az év eleje óta élénkülő újlakás-piac. Az országos

keresletnövekedéssel nőnek az árak. Az OTP Ingatlanpont szakértője az újépítésű

ingatlanok piacának változásait, aktualitásait és kilátásait elemzi.

Az ez év elejétől elérhető kormányzati támogatások és az 5 százalékos (CSOK-os vásárlás esetén 0 százalék) lakásáfa ismételt bevezetés miatt a lakásépítők és vásárlók is optimistán tekintettek a jövőbe, ami a folyamatosan növekvő kínálatban, keresletben, valamint az egyre feljebb kúszó árakban is tetten érhető volt. Erre az eleve igen élénk piacra érkezett októberben a Zöld Otthon Program és adott újabb lökést az újépítésű ingatlanoknak.

„Az újlakáspiacon most igen izgalmas időszakot élünk. A Zöld Otthon Program indulása előtt

érezhető kivárás véget ért, és a tapasztalataink alapján október 4. óta országosan szinte

megduplázódott az újépítésű ingatlanok iránti kereslet. Ezt az ingatlanokkal kapcsolatos

érdeklődések és a beérkező hiteligénylések számának növekedése mellett a folyamatosan

emelkedő kínálati árak is alátámasztják” – mondta Homolya Gergely Pál, az OTP

Ingatlanpont újépítésű ingatlanokért felelős projektmenedzsere.

A Zöld Otthon Program legkedvezőbb konstrukciója a családos (legalább két gyermeket

nevelő) otthonkeresőket támogatja, ezért a most tapasztalható keresletnövekedés

hátterében ennek a vásárlói körnek az aktivitása áll. Az emelkedő infláció miatt ugyanakkor

azok a befektetők is kezdenek visszatérni az ingatlanpiacra, akik korábban MÁP+ kötvényre

cserélték ingatlanportfóliójukat. A szakértő hozzátette, hogy a hagyományos, új otthont

kereső vagy befektetési céllal vásárlók mellett megjelent egy új vásárlói típus is, ők a

kormányzati támogatások kiaknázásával vásárolnak igen kedvezményesen, az igényeiknek

a jelenleginél jobban megfelelő ingatlant, a régi otthonukat pedig bérbe adják.

Növekvő kínálat és kereslet

Az építőanyagok drasztikus áremelkedése miatt az elmúlt hónapokban számos beruházó

döntött úgy, hogy az építkezés megkezdését elhalasztja. Ezek jellemzően azok a projektek,

ahol az építési telket már megvásárolták, de még nem indult el az értékesítés. Látva az

újépítések iránti érdeklődés robbanásszerű növekedését, most úgy tűnik, hogy ezek az

elnapolt projektek is újraindulnak. A növekvő kínálat ugyanakkor nem eredményezi az árak

csökkentését, az újépítésű ingatlanok kínálati négyzetméterára az OTP Ingatlanpont

tapasztalatai szerint 2020. októberéhez képest országszerte körülbelül 10-15 százalékkal

emelkedett.

„A hatalmas érdeklődés miatt az év végéig már most is további áremelkedés

prognosztizálható szinte minden újépítésű ingatlannál, ezért mindenkinek, de főként

azoknak, akik újépítésű lakóingatlan vásárlásban gondolkoznak és ehhez a Zöld Otthon

Program támogatását is szeretnék igénybe venni, azt javasoljuk, hogy most vásároljanak,

akár már tervasztalról is, azonban kifejezetten megbízható beruházótól” – tette hozzá

Homolya Gergely Pál.

Vásárlás esetén fontos szem előtt tartani, hogy ezeknek a projekteknek az esetében a BB

energetikai kategóriának történő megfelelés már alapkövetelmény, de a szigorúbb feltételrendszer miatt ebből nem következik egyértelműen az is, hogy a Zöld Otthon Program előírásainak is feltétlenül meg fog felelni az ingatlan, ezért javasolt, hogy a szerződéskötés előtt győződjenek meg a leendő vásárlók arról, hogy a lakóingatlan hitelképessége száz százalékban garantálható.

A kínálati oldal növekedése és az áremelkedés mellett az újépítésű ingatlanok iránti kereslet

is átalakulóban van. A vásárlói preferenciákban a Zöld Otthon Programtól függetlenül is

egyre hangsúlyosabban jelenik meg a fenntarthatósággal kapcsolatos elköteleződés. A

fenntartható otthon iránti igény nem csak a fiatal családosoknál, hanem az idősebb

generációnál is megfigyelhető, hiszen ők az elmúlt 20-50 évben megtapasztalták már, hogy

valójában mit is jelent a klímaváltozás, mekkora összeget lehet megspórolni a korszerű fűtési

rendszerekkel, és mennyivel magasabb értéken lehet majd ezeket az ingatlanokat később

értékesíteni a régebbi építésű lakásokkal, házakkal szemben. A fenntarthatóság iránti igény

a befektetői vásárlók körében is megjelent, hiszen egy jobb energetikai besorolású ingatlan

magasabb áron adható bérbe.

Bár a nulla energiaigény a CC-DD besoroláshoz képest lakások esetén várhatóan átlagosan közel 3-6 százalékkal, míg egy családi, vagy ikerház esetén 4-8 százalékkal is megemelheti az építési költségeket, hosszú távon az alacsonyabb fenntartási költségek miatt az egyszeri magasabb befektetés megtérül.

Változó preferenciák és stílusok

Magáncélú vásárlók esetén meg kell különböztetni a szükségből vásárlókat, akik a

lehetőségeiknek és elvárásaiknak leginkább megfelelő ingatlant választják azért, hogy ne

bérleti díjat kelljen fizetniük. Ebbe a csoportba tartoznak jellemzően a gyermekeknek vásárló

szülők, illetve a Budapesten befektetési céllal vásárló vidéki vevők is. A másik vásárlói

csoportba tartoznak azok, akik jelenlegi otthonuk helyett nagyobbat, szebbet, jobbat

keresnek. Ennél a vásárlói körnél még mindig elmondható, hogy a vevők egy életérzést

vásárolnak, a legnépszerűbbek az élhető, minimál stílusú otthonok. Ez az évek óta

megfigyelhető elvárás alakult tovább a koronavírus járvány és a Zöld Otthon Program

hatására, és megjelent az igény a saját zöldterület meglétére, valamint az otthoni iroda

kialakításának lehetőségére.

Ennek következtében növekedett az agglomerációs területek népszerűsége, mivel itt egy belvárosi lakás árából egy nyugodt lakó- és munkakörnyezetet tudnak kialakítani. Változatlan a népszerűsége a penthouse jellegű ingatlanoknak is, azonban ezek a kifejezetten magas ár miatt jóval kisebb vásárlói réteget szólítanak meg, és jellemzően ezeket értékesítik legutoljára. A befektetési célú vásárlók esetében a legfőbb szempont változatlanul az optimális fajlagos ár elérése, vagyis az adott összegből a lehető legtöbb, illetve legnagyobb ingatlan vásárlása.

„A nagyobb beruházások esetén megfigyelhető törekvés, hogy úgy alakítsák ki a

lakókörnyezetet, hogy minden, az ügyfél igényeinek kiszolgálásához szükséges

infrastruktúrát a projekt területén belül biztosítsák. A kisebb projektek jellemzően az

okosotthon funkciók és a megújuló energia bővülő használatával kompenzálják azt, hogy a

térbeli lehetőségek korlátozottabbak. Az agglomerációban elérhető, jellemzően 4-8 lakásos

beruházások specialitását elsősorban maga a zöldövezeti lokáció adja” – zárta gondolatait a

szakértő.