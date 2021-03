Nagy lakást keres? 20 millió alatt is akad Pesten 3 szobásnál nagyobb!

Lakást keres a családnak? Mutatjuk, hogy mennyibe kerül manapság egy 3 szobásnál nagyobb lakás a fővárosban? A Balla Ingatlan körképe következik.

Mit kapunk Budán és Pesten, ha egy háromszobás vagy annál nagyobb lakást keres egy család az agglomeráció kertes házai helyett?

Ha tehát egy család nem akar a külső kerületekbe vagy az agglomerációba költözni, mert nem szereti a családi házas életformát, nem akar dugóban araszolva hetente hosszú órákat eltölteni, esetleg nincs kedve a hétvégenként füvet nyírni vagy a házát karbantartani… Viszont örül annak, ha minden szolgáltatás elérhető távolságra van, akkor a nagyobb méretű, háromszobás vagy annál nagyobb lakásokból válogathat Budapesten. De mennyiért kaphat ilyen lakást, és milyen minőségben?

Belsőbb pesti kerületek

A VIII. és IX. kerületekben már 16-17 millió forinttól találni háromszobás lakásokat – mondta Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodájának szakmai vezetője. Az ebbe az árkategóriába tartozó “háromszobás” persze elég szűkös lehet egy családnak, hiszen körülbelül 50 négyzetméteres alapterületet jelent és általában csak egy szobát, amihez még két félszoba csatlakozik. Ráadásul teljes mértékben felújítandó állapotú, így még milliókat kell rákölteni, hogy lakható legyen.

A költözhető, felújított állapotú lakások viszont ebben a méretben és szobaszámmal 22-23 milliótól indulnak a két kerületben. Ha pedig egy szobával, illetve néhány négyzetméterrel nagyobb lakásra vágyunk, akkor átlagosan 5 millió forinttal magasabb vételárral lehet számolni, de az összeg minden konkrét esetben eltérhet ettől, hiszen csak egy átlagról van szó – derült ki a szakértő szavaiból.

Azt is megjegyezte, hogy a IX. kerületen belül kiemelt résznek számít a József Attila lakótelep, így ott magasabbak az árak: a háromszobások esetén körülbelül 20 millió forintnál indulnak, illetve egy felújított lakás ára akár 30 millió forint felett is alakulhat. A kerületben találhatunk úgynevezett nagypolgári lakásokat is, melyeknél a nagyobb szobaméretek jellemzők, így az alapterületek is nagyobbak, ezáltal – különösen, ha jó helyen található az ingatlan – drágábbak is.

Ha a VI. és VII. kerületekben nézünk körül, akkor természetesen szintén magasabb árakkal találkozunk. A háromszobásoknál 24-25 millió forintnál indul a felújítandó állapotú, míg 31 millió forinttól már vásárolhatunk felújítottat is. Az V. kerületben még feljebb kúsznak az árak: egy háromszobás lakás induló ára 40 millió forint, míg ha jobb állapotú, akkor eléri az 50 millió forintot is.

A szakértő végül azt is megjegyezte, hogy a családos vevők jobban szeretik a 2+1 elrendezést az 1 + 2 félszobásnál, mivel előbbi esetében általában a félszoba a szülői háló, és az egyik nagyszobát kapják a gyerekek, a másik nappaliként funkcionál.

Az 1 + 2 félszobás elrendezés inkább gyermektelen pároknak megfelelő: itt általában az egyik félszobát hálóként, míg a másikat dolgozószobaként vagy gardróbként használják. Hozzátette, hogy tapasztalatai szerint mindezek mellett egyre fontosabb a vevők számára az erkély, a társasház állapota, illetve a plusz egy mellékhelyiség megléte.

Ez a helyzet Budán

Ha a budai oldalon, annak is az északi és a középső részén nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 25 milliónál kezdődnek az árak a beköltözhető állapotú háromszobás, illetve nagyobb panellakások esetében. Ez azonban egy békásmegyeri 1 + 2 félszobást lakást jelent csak – mondta Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának szakmai vezetője. Nem sokkal drágább azonban egy háromszobás sem errefelé, hiszen már 26 millióért is kifoghatunk ilyet.

Óbudán természetesen magasabban járnak a panelárak, ott az 1 + 2 félszobás, illetve a 2 + 1 félszobás lakások ára 27 millió forintnál indul, Kaszásdűlőn 29 milliónál magasabb árakra számíthatunk, míg a belső III. kerületi részeken 30 millió a minimumár. Nagy Andrea azonban hangsúlyozta, hogy ezek az árak a “költözhető minőségű” lakásokra jellemzők, tehát ezek már nem igényelnek nagyobb felújítást.

Ha a téglaépítésűek szegmensét vizsgáljuk, akkor Óbudán 40 millió forintnál induló árakra számíthatunk a háromszobások esetében, míg a II. kerületben a forgalmasabb területeken 50 millió forint feletti árakkal találkozhatunk. A kerület külső, északi részén, a II/A-ban 55 millió forint felett alakulnak az árak, a jobb részeken pedig 60 millió felett.

Az említett árak az alsó kategóriában jellemző átlagárak, amitől jelentősen módon eltérhet egy adott ingatlan ára. Hiszen más árkategóriát jelent egy földszinti vagy egy szuterénlakás, mint egy felsőbb emeleteken található, még ha ugyanott helyezkedik is el és a méreteik között sincs eltérés – tette hozzá a szakértő.

Nagy Andrea azt is megjegyezte, hogy bár az 1 + 2 félszobás lakás ugyan egy család számára szűkös lehet, azonban ő azt látja, hogy gyakran költöznek családok ekkora ingatlanokba, hiszen az anyagi lehetőségeik sokaknak nem engednek többet. Ezért, bár elmondható, hogy a vevők természetesen teljes szobát szeretnének, és ha van rá pénzük, akkor ilyet keresnek, de ha nem tudják megfizetni az ezzel járó magasabb árat, akkor kénytelenek elfogadni az 1 + 2 félszobás lakások kínálta lehetőségeket – magyarázta Nagy Andrea.

És emellett az elhelyezkedéssel, minőséggel is meg kell alkudniuk. Mert, ha valaki egy igazán jó lakásra vágyik, akkor a II. kerület jobb részein egy 50 négyzetméternél alig nagyobb, újépítésű, nagyerkélyes lakásért akár 130 millió forintot is ki kell fizetnie.