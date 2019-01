Most megbűnhődnek azok, akik a földvásárláskor felelőtlen vállalásokat tettek!

Amint az közismert, a földforgalmi törvény 2014 óta számos nyilatkozat megtételére kötelezi azokat, akik mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogát megszerzik. E szerzési feltételek, illetve vállalások betartását a járási hivatalok ellenőrzik. Most végre következményei is lesznek annak, ha valaki csak ígérgetett. De így is maradtak kiskapuk a földszerzésre.