Moratórium, devizahitelezés, akvizíciók: így látja a horvát OTP vezetője

A moratórium teljesen másképp működik, a devizahitel-problémát is másképp kezelte Horvátország és a válságot rendkívüli módon megszenvedő turizmust is másképp támogatja a horvát kormány, mint a magyarországi. Az ottani OTP viszont a nehéz helyzetben is egyre erősebb – mondja Békeffy Balázs, a horvát OTP vezérigazgatója.