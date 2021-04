Mit vegyek? Felújítandót jó helyen, vagy szépet, de rosszabb helyen?!

Érdemes most felújítandó ingatlant venni egy jobb helyen, vagy egy jó állapotút rosszabb környéken? Ne feledjük: a 3 milliós támogatás is jár! Hogyan érdemes tehát keresgélni? A Balla Ingatlan tippjei következnek.

Az ingatlanpiacon meghatározó tényező az elhelyezkedés, azaz a lokáció, ugyanakkor egyes vevőkben, amikor nem találnak megfelelő minőségű ingatlant az elképzelt helyen, felmerülhet az a dilemma, hogy elégedjenek meg egy felújítandó, de olcsóbb lakással a kiszemelt környéken, vagy inkább máshol keressenek egy új vagy újszerű otthont, melynek felújításával már nem kell foglalkozni.

A kérdést most bonyolítja, hogy év eleje óta lehetőség nyílt élni a felújítási támogatás több millió forintos összegével, melynek hatására olyanok is megfontolják anyagi szempontok miatt felújítandó ingatlan vásárlását, akik egyébként nem ebbe az irányba próbálkoztak volna. A szakértők szerint ez azonban csekély súllyal esik a latba, amikor ingatlanvásárlásról van szó.

Az érdeklődők számára ingatlan vásárlásakor továbbra is a lokáció a legfontosabb, olyannyira, hogy a vevők jellemzően kompromisszumot kötnek a minőség rovására, csak hogy egy adott környéken tudjanak ingatlant vásárolni – derült ki Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetőjének szavaiból. Egy adott lokációhoz való ragaszkodás oka legtöbbször a munkahely vagy a család szokott lenni.

Hasonlóképpen vélekedett Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is, aki szerint az ügyfeleknek általában határozottak az elképzeléseik abból a szempontból, hogy új építésű vagy használt ingatlant keresnek, de ugyanígy az elhelyezkedést tekintve is.

Mint mondta, az ügyfelek nagyobb része az igényeiből és elképzeléseiből nem szívesen enged, inkább várnak a megfelelő ajánlatra. Amennyiben ez belátható időn belül nem történik meg, akkor akadnak olyan paraméterek, melyekhez nem ragaszkodnak a továbbiakban, de ritkán fordul elő, hogy az a lokáció. Aki hajlandó egy helyszínt érintő kompromisszumra, az már előre jelezni szokta, például azt, hogy ugyan Budapesten keres családi házat, de már látja, hogy a pénze csak az agglomerációra lesz elég.

Nagy Csaba szerint egyesek olyannyira határozottak a lokációt tekintve, hogy egy adott utcában próbálnak meg maguk számára ingatlan találni. Ebben az esetben azonban jellemzően szembesülniük kell azzal, hogy ez nem igazán működik, mert ennyire leszűkített terület esetében a kínálat rendkívül ritkán találkozik az igényekkel. Ilyenkor azok a vevők, akik valóban motiváltak a vásárlás irányában, a tágabb környéken kezdenek el ingatlan keresni, akik pedig nem, azok továbbra is csak nézelődnek.

A gyakorlatban egy motivált vevő ingatlankeresése Dél-Budán úgy néz ki, hogy először a frekventált újbudai területeken kezd el ingatlanokat nézegetni, majd néhányuk egy idő után szembesül azzal, hogy a négyzetméterárak még a felújítandó ingatlanok körében is túl magasak a számukra, így kénytelenek lesznek kijjebb, akár az agglomerációban keresgélni – magyarázta Nagy Csaba. Szerinte jellemző egyébként, hogy azok, akik a XI. kerülethez ragaszkodnak, nagyon ragaszkodnak hozzá, így elsősorban a kerületen belül próbálnak egy kevésbé frekventált vagy felkapott környéken megfelelő lakást találni.

Emellett persze jelen vannak azok a vevők is, akiknek úgymond nincs “felújítási kapacitása”, tehát a piacról kell szerezniük építőipari szakembereket, ezáltal viszont a felújítási költségeik könnyen elszállhatnak, ami miatt inkább úgy döntenek, hogy egy kevésbé jó területen vásárolnak jó állapotú ingatlant alacsonyabb árfekvéssel – magyarázta Nagy Csaba.

Rácz Gyula László is jelezte, hogy több olyan kereső ügyfelük is van, aki kifejezetten azért vásárolna felújított ingatlant, mert fél a felújítással járó megpróbáltatásoktól. Ugyanakkor felújított ingatlanokból meglehetősen szerény most a kínálat – jegyezte meg.

Mindenesetre mindkét típusú vevő jelenléte jellemző a piacra – tette hozzá Nagy Csaba, aki azt is hozzátette, hogy a rosszabb állapotú lakásokra az állami támogatás miatt nőtt most a kereslet, bár túlzott vagy kielégíthetetlen igényről azért nem beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy a felújítandó ingatlanokat tekintve számottevő mértékben nem emelte meg a korábbi tranzakciószámot az állami támogatás. Ebben a visszafogott lendületben persze közrejátszik a járvány harmadik hulláma, mely miatt rengeteg most a kérdőjel a vevőkben.