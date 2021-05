Mit tudnak a sorházi lakások? És mennyire szeretik a sorházakat?

Kedvelt ingatlanpiaci szegmens a sorházi lakásoké, nem nehéz őket eladni – ez rajzolódik ki a szakértők szavaiból. Ugyanakkor az is kiderül, hogy jelenleg rendkívül ritkák a sorházi építkezések, miközben a használt sorházi lakások piaca elég szűkös.

Újépítésű sorházból viszonylag kevés van most az ingatlanpiacon, aminek oka az építési szabályzatok szigorodásában, az övezeti besorolásokban keresendő, de használt sorházak is elég ritkán kerülnek fel a kínálatba – jelezte Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

A 2008-as pénzügyi és ingatlanpiaci válság előtt igen gyakoriak voltak a sorház-építések, mivel akkor a dél-pesti agglomerációban “zsebkendőnyi” telkeknél is megadták az építési engedélyt sorházakra. Mára azonban a sorházi építkezések száma – a szigorodó szabályozás miatt – erősen lecsökkent, inkább ikerházakat és családi házakat építenek fel a beruházók – mondta Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

Használt sorházból ugyan van néhány a piacon, de ezeknél nem igazán lehet érzékelni, hogy olcsóbbak lennének, mint a családi házak vagy az ikerházak – vélekedett Hártó Regina, aki szerint gyakorlatilag azonos négyzetméteráron kerülnek piacra, mint a családi házak. Ez azt jelenti, hogy a nyugati agglomerációban 50-70 milliós kínálati árakon lehet találkozni velük, és csak elvétve akad egy-egy sorházi ingatlan ezen árszint alatt, miközben az alapterületük sem minden esetben kisebb. Tény ugyanakkor, hogy jelenleg is erőteljes a túlárazás a piacon – tette hozzá az ingatlanközvetítő.

A dél-pesti agglomeráció esetében némileg talán alacsonyabb árakról beszélhetünk, de ez betudható annak is, hogy például a Szigethalmon nagy számban találhatók a sorházak között úgynevezett könnyűszerkezetes építési móddal készült ingatlanok is. Ezek között 25-30 millió forint körül áron találunk ajánlatokat, ugyanakkor az Ytong-alapra épített vagy saroktelken álló, tehát jobb adottságú könnyűszerkezetes sorházi lakásokért már 32-33 millió forintot szeretnének kapni a tulajdonosaik – mutatott rá Marosvölgyi Gabi.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy több olyan jellemző is befolyásolja egy sorházi lakás árát, ami egy családi háznál nem merül fel szempontként. Ilyen például az, hogy miként közelíthető meg az adott sorházi lakás, ugyanis sorházak épültek és épülnek az utcára párhuzamosan – ilyenkor mindegyik lakás az utcafrontra néz, az utcáról közvetlenül elérhető a bejárat -, valamint arra merőlegesen is. Természetesen az előbbi a preferált megoldás a vevők számára, hiszen nem kell átmenni a szomszédokon, hogy megközelítsük a lakásunkat, ami a népszerűségüknél és az áruknál is érezhető.

Emellett az is számít, hogy szélső vagy középső lakásokról van-e szó. Előbbiek esetében nagyobb a kert, valamint körbejárható a lakás, míg utóbbi esetében talán lehet valamennyit spórolni a fűtési költségen, hiszen két oldalról is védve van az ingatlan. Ugyanakkor az is fontos, hogy ahhoz, hogy megközelítsük a saját kertünket egy ilyen középen elhelyezkedő ingatlan esetében, át kell vágni a lakáson. Ez különösen akkor tud zavaró lenni, ha valami építés, munkálat zajlik a kertünkben – mutatott rá Marosvölgyi Gabi, aki szerint ezért a sorházaknál egyértelműen a szélső lakások a kedveltebbek.

Vannak tehát megfontolandó tényezők, és nyilván ezekből az is következik, hogy bár kedvelik a vevők a sorházakat is, azért szívesebben választanak ikerházat vagy családi házat, hogy kiküszöböljék ezeket a hátrányokat. Ugyanakkor Hártó Regina szerint sokan vannak olyanok is, akiknek kifejezetten nincs igényük nagy kertre és annak fenntartására – elég számukra egy 30-100 négyzetméteres saját zöldterület -, így jobb megoldás számukra egy sorházi ingatlan.

Mint Marosvölgyi Gabi is megjegyezte, sokan kifejezetten a kis kerttel rendelkező ingatlanokat keresik az ingatlanpiacon, többek között azok az idősebbek, akik családi házból költöznek ki, de már nem tudják gondozni, fenntartani a nagy telket, viszont mégsem akarják teljesen feladni a kertes ház hangulatát. Emellett megjelennek a vevők között a lakótelepi, társasházi lakásokból érkezők is, akik most ismerkednek a kerttel rendelkező ingatlanok kínálta lehetőségekkel.