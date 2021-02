Milyen ingatlant vásárolhatunk most 25-30 millió forintért Budapesten, miután az elmúlt évek áremelkedése után némi árkorrekció kezdődött a budapesti ingatlanpiacon.

Mivel akadnak olyan ingatlanpiaci szegmensek, ahol már árcsökkenés tapasztalható, így adódik a kérdés: mi fér bele 2021 elején egy ingatlanvásárlásra fordítható, 25-30 milliós keretösszegbe?

Ha valaki most ingatlant szeretne venni, joggal teszi fel a kérdést, hogy hol tart az ingatlanpiac, mire számíthat, ha a fővárosban “belépő összeggel”, azaz a hitellel együtt rendelkezésére álló legfeljebb 25-30 millió forinttal vágna bele a vásárlásba.

Azért is ezen összeget vizsgálják a szakértők, mert jellemzően – hitellel vagy anélkül – a lakásvásárlók legnagyobb csoportja ekkora összegért keresgél most az ingatlanpiacon.

A – jellemzően magasan tartott – hirdetési árakat nézve azonban nem feltétlenül derül ki számukra, hogy mit kapnak a pénzükért. Mivel továbbra is jellemzőek a túlárazások, miközben az értékesítési árak egészen más képet mutatnak, mint a hirdetési árak!

Észak-Pest

Mint Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának vezetője rámutatott: a 25-30 milliós ingatlanok kapcsán elmondható, hogy egy igen keresett kategóriáról beszélünk. Az ide tartozó ingatlanok jó megoldást jelentenek első lakásnak, különköltözőknek és akár befektetőknek is, tekintettel arra, hogy a bérleti piacon a legkeresettebb típust képviselik.

Habár a belvárosban ezért az összegért legjobb esetben is csak egy garzont vagy, egy erősen felújítandó másfélszobást tudunk vásárolni, a külső pesti kerületekben – figyelembe véve, hogy az átlagos négyzetméterár 600 ezer forint körül alakul – 25-30 millió forint közötti összegért 35-55 négyzetméteres panellakások közül válogathatunk.

Természetesen ennél akár nagyobbat is vehetünk, az viszont felújítandó állapotú lesz, a felújítás pedig súlyos összeget és sok időt emészt fel!

Amennyiben téglaépítésű lakást szeretnénk vásárolni, ezért az összegért néhány kerületben akár egy újépítésű garzonlakás is elérhető, használt lakásban viszont 1,5-2 szobásban gondolkodhatunk. De természetesen kompromisszumot kell kötnünk a lokációt vagy az állapotot illetően. Amennyiben építkeznénk, a XV. kerületben akár egy 400 négyzetméter körüli építési telket is tudunk venni ennyiért – tette hozzá a szakértő, akinek várakozásai szerint az elmúlt évekhez hasonlóan erre az árkategóriára lesz idén is a legnagyobb kereslet. Sőt, a reális áron kínált, ebbe az árkategóriába tartozó lakásokat 2-3 hónap alatt értékesíteni lehet.

Pest belvárosa

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a budapesti belvárost sem, ha ingatlanpiacról van szó. Mint Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi kerületekkel foglalkozó irodájának vezetője elmondta, az V. kerületben az egymillió forintos négyzetméterárak miatt alapvetően kicsúsznak ebből a keretből a lakások, ennek is köszönhető, hogy nagyon szerény most a kereslet. A VI. kerületben már élénkebb vevői érdeklődésről beszélhetünk, ahogy a kínálat is nagyobb 600-700 ezer forintos négyzetméterárak mellett – melyek természetesen teljesen felújítandó lakásokra vonatkoznak -, de itt már kifoghatunk kisméretű lakásokat az adott összegért.

A tágabban vett belváros: VII. és VIII. kerület

Ahol jelentős kínálattal és könnyebb értékesíthetőséggel találkozunk, az a VII., illetve részben a VIII. kerület. A VII. kerületben például az előbbi két kerülethez képest mintegy háromszoros a választék, többek között az airbnbs lakások megjelenése miatt is, illetve az árak is mérsékeltebbek, míg a VIII. kerültben a jelentős szórás jellemző, tehát akár 400-500 forintos négyzetméterárakon is tudunk vásárolni – így egy nagyobb lakás is kijön a 25-30 milliós keretből -, ugyanakkor a rehabilitált, jobb részeken lényegesen magasabb árak jellemzők.

Újbuda, azaz a XI. kerület és a XXII. kerület

Amennyiben Budán nézünk körül, és a keresett, illetve jó infrastruktúrával rendelkező XI. kerületet vizsgáljuk, akkor az adott pénzügyi keretbe jellemzően a kisméretű és nem túl jó állapotú garzonok, valamint panellakások férnek bele – derült ki Nagy Csabának, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetőjének szavaiból.

Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy ezekből a pici garzonlakásokból nincs sok a piacon, mert gyors a forgási sebességük, ami azt jelenti, hogy pillanatok alatt elviszik őket az érdeklődők. Különösen most, hogy év eleje óta felvehető a használt ingatlanok felújítására az állami támogatás. Ugyanakkor a felújított, jó állapotú egyszobás lakások is keresettek, hiszen ezek azok az ingatlanok, melyek első lakásként, befektetésként, vagy akár egy idős, egyedülálló ember számára a leginkább megfelelőek – tette hozzá a szakértő.

Ugyanakkor ma már ismét belefér ebbe a 25-30 millió forintos keretbe egy kétszobás panellakás akár Kelenföldön, akár Albertfalván. Nagy Csaba szerint az elmúlt évben jelentkező árcsökkenés az Etele út környéki ingatlanpiacon is éreztette hatását, ahogy a teljes XI. kerületben, mely alól Gazdagrét sem kivétel.

Így aztán nem lehetetlen most ennyiért kétszobás panellakást vásárolni, hiszen átlagosan 10 százalékot csökkentek a panelek árai 2020-ban.

Ami a szomszédos XXII. kerületet illeti, ott mintegy 20-30 százalékkal olcsóbban tudunk vásárolni, mint a XI. kerület felkapottabb részein. Ez azt jelenti, hogy például Budafokon egy 36 négyzetméteres felújított garzonlakást pici kertrésszel már 22 millió forintért is meg tudunk venni. Igaz, hogy nem frekventált környéken helyezkedik el, de a zöldövezeti hangulat kárpótolja ezt – tette hozzá a szakértő.