Mire elég 40 millió forint az ingatlanpiacon?

Sok pénz negyven milla, de az ingatlanpiacon sajnos egyre kevesebbet kapni belőle… Az ingatlanok árának az emelkedése a legtöbb településen már 2019-ben megállt, de országon belül nagyon durva különbségek alakultak ki az ingatlanok árában. Van ahol 40 millió forintért csak egy 33 négyzetméteres lakást lehet kapni ennyi pénzből, van ahol meg 239 négyzetméteres házat. Ráadásul nem csak országosan van ilyen nagy eltérés az ingatlanok árában, hanem Budapesten belül a kerületek között is.

Budapest a legdrágább, Salgótarján a legolcsóbb

Az országban, az ingatlanpiacon nem meglepő, hogy Budapesten a legdrágábbak a lakóingatlanok. A megyeszékhelyek közül Salgótarjánban kell a legkevesebbet és Debrecenben kell a legtöbbet fizetni egy lakóingatlan négyzetméteréért.

Míg Budapesten átlagosan csak 53 négyzetméteres lakást lehet kapni 40 millióból, addig a második legdrágább Debrecenben már 74 négyzetméterre futja. Győrben (78nm) és Veszprémben (79nm) sem sokkal nagyobbra elegendő ez a pénz.

Székesfehérváron (83nm), Szombathelyen (83nm) és Szegeden (85nm) már több, mint 80 négyzetméteres ingatlanhoz lehet jutni 40 millióból.

Egerben (90nm) és Kecskeméten (92nm) már 90 négyzetméternél is nagyobbat választhatunk, míg Pécs (99nm) csak egy hajszállal marad el a 100-tól.

Ha valaki 100-120 négyzetméteres ingatlant szeretne magának 40 millióból, akkor a megyeszékhelyek közül Miskolc (100nm), Tatabánya (102nm), Szolnok (106nm) és Nyíregyháza (114nm) városokban érdemes keresgélnie.

Zalaegerszegen (125nm) már átlag 120 négyzetméternél is nagyobb ingatlant lehet kapni, míg Szekszárdon (132nm) már 130 négyzetméter fölé is csúszik a mutató.

Somogy megye székhelyén, Kaposváron már 151 négyzetméteres ingatlanra is futja ebből az összegből. Békés megye székhelyén, Békéscsabán pedig már akár 162 négyzetméterest is kaphatunk.

Nógrád megye székhelye, Salgótarján van a leginkább leszakadva a mezőnytől. Ott már átlagosan 239 négyzetméteres ingatlanra is futja a 40 millióból.

Mire elég a 40 millió a Budapesti ingatlanpiacon?

Az egész országhoz hasonlóan, Budapesten is hatalmas különbségek vannak az átlagos négyzetméterárakban. Három kerületben is egymillió forint felett van az átlagos négyzetméterár. A legdrágább V. kerületben majdnem 3-szor annyiba kerül egy négyzetméter, mint a legolcsóbb XXIII. kerületben.

Az V. kerületben átlagosan csak 33 négyzetméteres lakásra lesz elegendő a 40 millió forint, míg a legolcsóbb XXIII. kerületben ugyanezért az összegért akár 90 négyzetméteres lakáshoz is hozzá lehet jutni.

Azt régóta tudni lehet, hogy a belvárosban és a Budai oldalon a legdrágábbak a lakások Budapesten és erre ez a kutatás sem tud rácáfolni. A 3 legdrágább kerület az V. kerület az I. kerület és a XII. kerület.

Két-három gyerekes családoknak már leginkább 60 négyzetmétertől kezdődő méretű lakásokat érdemes keresgélnie, amik legalább 3 szobásak. Ilyeneket a 23-ból csak 11 kerületben érdemes keresgélni, ha 40 millióból gazdálkodhatunk.

Mennyi házból és lakásból válogathatunk 40 millióért?

A megveszLAK.hu ingatlan adatbázisában szereplő házak és lakások és nyaralók 50,5%-a van hirdetve maximum 40 milliós áron, ami elég bőséges választék.

A megyeszékhelyek lakóingatlan állományát megvizsgálva, hasonló eredményt kapunk, mint amikor azt vizsgáltuk, hogy a megyeszékhelyeken hány négyzetméteres lakóingatlant lehet venni a 40 millióból, de vannak azért eltérések, ami többnyire az ingatlan állomány lakás-ház arányából adódik, illetve abból, hogy a házak jellemzően drágábbak és így könnyebben kicsúsznak a 40 milliós értékhatárból.

Budapesten a magas négyzetméterárak miatt hiába van rengeteg lakás a kínálatban, azoknak csak 32%-a fér bele a keretbe. A második helyre Székesfehérvár jött fel, ahol szintén sok a hirdetett lakás, de az árak konszolidáltabbak. Az országos átlagot hozza Debrecen (52%) és Veszprém (53%) is.

A legnagyobb valószínűséggel Békéscsabán (86%), Szekszárdon (91%) és Salgótarjánban (97%) juthatunk lakóingatlanhoz 40 millióból. Ezekben a városokban nagyon sok ingatlan fér bele a keretbe.

Konklúzió

Az adatokból látszik, hogy azért még ilyen áron is van miből válogatni. Valószínűleg a felújítandó, vagy felújított lakások lesznek jobban célkeresztben, ha valaki 2021-ben szeretne lakást, vagy házat venni 40 milliós keretből, különösen Budapesten. A felújítandók felé billenti a mérleg nyelvét az új lakásfelújítási támogatás is, ami 2021 januárjától igényelhető 2022 december 31-éig. Ha valaki szeretné ezt is kihasználni, annak érdemes igyekeznie, mivel az egyik alapfeltétele a támogatásnak, hogy legalább egy éve benne kell lakni a családnak az ingatlanban.