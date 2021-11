Mire elég 30 millió forint az ingatlanpiacon?

Az ingatlanpiacon sajnos folyamatos a drágulás: elkészült az Otthon Centrum elemzőinek 2021-es kimutatása, amely az összes ingatlantípus esetében elemzi a fővárosi lehetőségeket.



Idén 30 millió forintból Budán egy 34 négyzetméteres használt téglalakás, vagy egy 42 négyzetméteres ház, esetleg egy 47 négyzetméteres panellakás vásárolható, derült ki az Otthon Centrum elemzőinek 2021-es adatokat összesítő vizsgálatából.

Budapest belső kerületeiben is hasonló ingatlanokhoz juthatunk ezért az összegért. Ha ugyanis egy tégla lakás mellett döntenénk, akkor egy 38 négyzetméteres lakással kellene beérnünk, míg a panelek esetében vagy egy 47 négyzetméteres lakást tudnánk vásárolni. Kicsivel jobb helyzetben vannak azok, akik a külső pesti kerületek valamelyikében keresnek ingatlant: itt átlagosan egy 48,5 négyzetméteres téglalakás vagy egy 57 négyzetméteres panellakás, sőt 65 négyzetméteres használt családi ház is belefér ebbe az összegbe.

„Új építésű lakásból Budán vagy a Belvárosban, a jelenlegi négyzetméterárakon, 27 négyzetméteres ingatlan vásárolható ennyiért, de ilyen nagyon kevés van a piacon. Soóki-Tóth Gábor az Otthon Centrum elemzési vezetője elmondta, hogy a külső pesti kerületekben kicsivel jobb a helyzet, mivel átlagérték alapján akár 42 négyzetméteres új építésű ingatlanhoz is hozzá lehet jutni ezért az összegért.

Az Otthon Centrum kínálatában több száz 30 millió forintnál olcsóbb ingatlan található Budapesten. A város népszerűbb részein azonban elvétve akadhatunk ennyiért lakóingatlanra, Budán alig van 30 millióért elérhető lakás, ahogy ez a pesti belvárosban is ritkaság. Aki a városi lokációt részesíti előnyben, a VII. és VIII. kerületekben nézelődhet a régi bérházak lakásai között. Azok, akik kicsit nagyobb vagy jobb állapotú ingatlant keresnek, a külső pesti kerületekben találhatnak rá lakásukra.

„A kínálat alapján kijelenthető, hogy kerületenként markáns különbségek alakultak ki, de nem csupán az elhelyezkedés, hanem az ingatlan állapota is jelentősen befolyásolja, hogy mire elég 30 millió forint a fővárosi ingatlanpiacon” – folytatta a szakember, aki több konkrét példát is említett:

* 30 millió forintért kelt el a VIII. kerületben egy 50 négyzetméteres, kétszobás lakás egy 15 emeletes panelházban, az ingatlan jó állapotú, egyedi távfűtéses, de terasz nélküli;

* a II. kerületben, a Vízivárosban egy 34 négyzetméteres, forgalmas útra néző, garzont értékesítettek egy ötven éves téglaépítésű társasházban;

* ugyanakkor a városközponttól távolabb ennél lényegesen nagyobb ingatlanok is elérhetőek, mint például az a felújításra váró XVIII. kerületi, 71 négyzetméteres, háromszobás, panelprogramos lakás, amit 30 millió forintért vásároltak meg.

Aki ennyiért családi házat keres a fővárosban, annak nehéz dolga van. Az idei hálózati értékesítések között akadt ugyan 60 négyzetméteres téglaépítésű családi ház, 20 négyzetméteres terasszal és 350 négyzetméteres telekkel a XIX. kerületben, azonban a kétszobás ingatlan állapota erősen leromlott volt: ha az új tulajdonos a felújítás mellett dönt, akkor költséges újjáépítés vár rá a beköltözés előtt. Ha a vásárlónak azonban nem a szabadon álló családi ház, hanem a saját kert a fontos, akkor akár a sor- vagy ikerház is szóba jöhet. Ha valaki ilyen ingatlant keres, valamivel jobbak az esélyei. A XX. kerületben például egy 93 négyzetméteres, 4 szobás, közepes állapotú ikerházat vásároltak meg ennyiért, amihez egy 250 négyzetméteres telek is járt.

Új építésű lakásra nem igazán futja 30 millióból, bár az Otthon Centrum hálózatában az idén volt ilyen értékesítés, de csekély számban. A XIII. kerületben egy 30 négyzetméteres, erkély nélküli garzonlakást értékesítettek ennyiért, de ez a szabályt erősítő kivétel, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a piacon elvétve találni 30 millió forint alatti új építésű lakást.