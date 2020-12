Mindenkinek meghosszabbodik a törlesztési moratórium

Minden lakossági és vállalati hiteladós (aki idén március 19-éig vett fel hitelt) a jövő év közepéig, változatlanul igénybe veheti a törlesztési moratórium kedvezményét: ha masképp nem nyilatkozik az adós, akkor tévábbra sem kell fizetnie, ám a funtamidő így akár két ébvel is hoszabb lehet…

Mindeössze 10 nappal a hatályba lépés előtt átírja tehát a kormány az októberben törvénybe foglalt, milliókat érintő moratóriumszabályokat – írja a Portfolio.hu.

E döntés következtében a magyar moratórium így már több mint 15 hónapig fog tartani, ezzel párját ritkíthatja Európában.

Nem kell ugyan most fizetni, de számos árnyoldala lesz Orbán Viktor bejelentésének – nemcsak a célzott hosszabbításra készülő, ezért most hosszú hetek munkáját lekukázó bankok, hanem a futamidő jelentős hosszabbodásával szembesülő ügyfelek számára is.

Törlesztési moratórium: célzott helyett általános meghosszabbítás lesz

„A családok és a vállalkozások hitelvisszafizetési moratóriumát változatlan formában fél évvel, július 1-jéig meghosszabbítjuk. A moratórium automatikusan hosszabbodik meg, csak annak kell felkeresnie a bankját, aki a moratórium ellenére is törleszteni akarja a hitelét” – közölte szombati Facebook-videójában a miniszterelnök.

A bejelentés azt jelenti, hogy mégsem lesz célzott a moratórium meghosszabbítása: eddig az október végén megjelent 2020. évi CVII. törvény szerint úgy volt, hogy a gyermekesek, a nyugdíjasok, a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők élhetnek vele. A cégekre külön rendelet vonatkozott volna, ez most tárgytalanná vált, mielőtt megjelent volna.

A veszélyhelyzet miatt egy-két napon belül kormányrendelet formájában fog életbe lépni az általános hosszabbítás, a részletszabályok kihirdetésével.

Fontos:

FELTEHETŐEN CSAK ANNAK KELL JELENTKEZNIE A BANKJÁNÁL, AKI EDDIG NEM TÖRLESZTETT, DE A JÖVŐBEN TÖRLESZTENI SZERETNE, AKI BENNE VAN A MORATÓRIUMBAN, DE NEM AKAR TÖRLESZTENI 2021 KÖZEPÉIG, ANNAK NINCS DOLGA.





Eddig a vállalati hitelállomány 41, a háztartási hitelállomány 57 százaléka vett részt a moratóriumban – közölte november végén a szeptemberi állapot szerint a Magyar Nemzeti Bank. Darabszám és lélekszám szerint magasabb az arány, hiszen a kisebb cégek és a kisebb összeget felvevő háztartások pénzügyi helyzete gyengébb, ők felülreprezentáltak az igénybe vevők körében. Ha maradt volna a szeptemberben bejelentett és októberben elfogadott szelektív meghosszabbítás, akkor az MNB-nek a Portfolio-n megjelent szeptemberi számításai szerint a lakossági hitelállomány 26 százalékára és a vállalati hitelek 13-16 százalékára szűkült volna a moratórium lehetősége 2021 első felében. Ez a számítás most tárgytalanná vált, marad a 100 százalékos arány.

A moratórium igénybevétele nem kötelező: a pénzügyi környezet romlása esetén nőhet, a futamidő túlzott meghosszabbodásától tartó (lásd alább) ügyfelek kilépése miatt viszont csökkenhet a moratóriumban lévők hitelek aránya az említett 41, illetve 57 százalékhoz képest. A Portfolio.hu várakozásai szerint utóbbi hatás lesz az erősebb, a féléves hosszabbítást ugyanis sokan túlzottnak tarthatják.

Árnyoldalak az adósok számára

A Magyar Bankszövetség főtitkára óvatos és diplomatikus hangvételű nyilatkozatot adott arról szombaton, hogy aki nincs rászorulva a törlesztési moratóriumra, az gondolkozzon el azon, benne marad-e 2021-ben is. A fenti felsorolásunk fényében ez teljesen érthető a bankok szempontjából, ugyanakkor az ügyfeleknek ettől függetlenül is érdemes elgondolkozniuk ezen. A moratóriumban maradásnak ugyanis a hitel várható futamideje szempontjából igencsak nem kívánatos következményei lehetnek.

Korábban három példán, egy lakáshitelen, egy személyi kölcsönön és egy kkv beruházási hitelen keresztül mutaták be a várható hatásokat. Amelyik hitel június 30-áig benne lesz a moratóriumban, annak a futamideje nagy valószínűséggel nem 15 hónappal, hanem néhány hónappal még tovább, összesen akár bőven két teljes évvel is meghosszabbodhat.

Ráadásul nagyon nagy lehet a szórás az egyes hitelek között, így a moratóriumban maradás elsősorban azoknak javasolható, akik pénzügyi nehézséggel küzdenek, vagy akik számára a futamidő jelentős meghosszabbodása nem jelent vállalhatatlan kockázatot.