A csok, a Falusi csok és Babaváró hitel igényléséhez egyaránt szükséges, hogy az igénylő rendelkezzen bizonyos időre TB jogviszonnyal. Hogy mennyi a minimális elvárás, illetve mi tartozik ebbe bele, az azonban már eltérő a támogatások esetében. Összegyűjtöttük, hogy mire számíthatsz.

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a Falusi csok és a Babaváró hitel igénybevételének alapvető feltétele, hogy a házastársak vagy élettársak közül legalább az egyik fél rendelkezzen a minimálisan meghatározott idejű társadalombiztosítási (tb) jogviszonnyal. Ráadásul a Babavárót kizárólag házasok igényelhetik.

A közhiedelemmel ellentétben a csokot és a Falusi csokot egyedülálló(!) személy is igényelheti, ebben az esetben természetesen magának kell a TB jogviszonyt igazolnia.

Fontos, hogy ez nem azonos a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonnyal, vagyis ezzel sem csok, sem Falusi csok, sem Babaváró nem vehető igénybe. Cseden (csecsemőgondozási díj), gyesen (gyermekgondozási segély) vagy gyeden (gyermekgondozási díj) lévő személy esetén az számít, hogy a jogviszony igazolásának napján fennáll-e a korábbi munkaviszonya illetve tb jogviszonya.

Tb jogviszony feltételek – “sima” új és használt csok esetén

A csok rendelet különbséget tesz aszerint, hogy új vagy használt lakásra, illetve 2 vagy 3 gyermekre igényli valaki a támogatást.

Amennyiben újépítésű ingatlant vásárolna vagy építene valaki, és 2 gyermekre szeretné igénybe venni a csokot, akkor legalább 180 nap TB jogviszony az elvárás. ám 3 gyermek, azaz 10 millió forint támogatási összeg esetén ugyanakkor már legalább 2 évet kell igazolni.

Használt lakás vásárlásakor, függetlenül a meglévő gyermekek számától, 180 nap az elvárt minimális jogviszony. Használt lakás vásárlásakor a közmunka is beleszámít a tb jogviszonyba, ám újépítésű lakás vásárlásakor vagy bővítéskor ezzel nem lehet számolni.

A jelenleg külföldön élőknek lényeges, hogy a csok külföldi TB jogviszony igazolásával is elérhető, ha nyilatkoznak, miszerint 6 hónapon belül magyarországi tb jogviszonnyal rendelkeznek majd.

Tb jogviszony feltételek – Falusi csok esetén

A Falusi csok a csok speciális típusa, ami preferált kistelepülésen lévő lakás esetében vásárlásra és egyidejűleg bővítésre és/vagy korszerűsítésre; meglévő lakás bővítésére/korszerűsítésére (vagy akár egyszerre mindkettőre) fordítható.

A fentiekből következik, hogy pusztán vásárlásra nem lehet igényelni a falusi csok-ot! Ez a rosszabb állapotú tanyákat, lakásokat és házakat hozza helyzetbe, amelyek ára jellemzően nyomott, hiszen jelentős ráfordítás szükséges ahhoz, hogy kényelmes, korszerű otthon váljon belőlük. Újdonság az is, hogy meglévő ingatlan korszerűsítésére is fordítható ez a fajta csok, hiszen eddig mindig kritérium volt, hogy új lakáscél valósuljon meg vásárlással, építéssel vagy legalább egy lakószobányi bővítéssel.

A Falusi csok esetében 1 év a minimálisan elvárt TB jogviszony, ám 10 millió Ft-os támogatási összeg igénylésekor 2 év az elvárás, ám ebbe a közmunka is beleszámít. Itt is elfogadott a külföldi tb jogviszony akkor, ha az igénylőnek fél éven belül lesz magyarországi jogosultsága.

Tb jogviszony feltételek – Babaváró hitel esetén

A Babaváró hitel – vagy Babaváró támogatás – feltételrendszere több szempontból is különbözik a csok-tól és a Falusi csok-tól. Lényeges például, hogy az egy gyermek esetén végig kamatmentes Babavárót kizárólag házasok igényelhetik, de az elvárt tb jogviszony is itt a leghosszabb: legalább 3 év. Ráadásul ebbe a közmunka maximum 1 évvel számít bele, a külföldi TB jogviszonyt pedig egyáltalán nem veszik figyelembe a 3 év utolsó 180 napjára érvényes TB jogviszony igazolásakor. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy külföldön élő, ott dolgozó házaspár akkor sem veheti igénybe ezt a támogatási lehetőséget, ha egyébként hazaköltöznének.