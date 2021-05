Milyen ma egy luxusingatlan? Mennyi egy ilyennek az ára?!

A Balla Ingatlan szakértői körüljárják, hogy mi számít ma luxusingatlan kategóriának – illetve mennyibe kerül az igazi luxus, más – szebb, elegánsabb szóval – a prémium kategória.

Sok olyan ingatlannal találkozunk a hazai ingatlanpiacon, melyet luxusingatlanként hirdetnek, de nem az, nem felel meg a luxuskategória követelményeinek. Pedig a szakértő szerint elég pontosan meghatározhatók azok a paraméterek, melyek luxuskategóriába helyeznek egy ingatlant.

Az, hogy egy luxusingatlan mikor számít valóban, úgy igazán luxus szintű ingatlannak számos tényező határozza meg. Attól még egy ingatlan nem válik luxusminőségűvé, hogy kicseréjük benne a burkolatot drágább fajtára, vagy márkás kádat és csapokat szerelünk fel. De ugyanígy a “luxuspanel” kifejezés is értelmezhetetlen szakmai szempontból, hiszen egymásnak valójában ellentmondó fogalmakat tartalmaz. Sokan nem is szeretik már a luxus kifejezést, egyrészt mert leértékelődött, másrészt a hivalkodás érzése kapcsolódik hozzá.

Elsősorban attól luxus, a luxus, hogy nagyon egyedi, elegáns, és minőségi helyen van

Így van ezzel Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője is, aki inkább a prémiumkategóriás kifejezést használja a hirdetéseknél. Mint mondta, legelőször, mint minden ingatlannál, a luxusingatlanoknál is az elhelyezkedést kell figyelembe venni. Luxusingatlan ugyanis egyszerűen nem képzelhető el presztízsterületeken kívüli elhelyezkedéssel.

Ugyanezt említette Krausz Gábor is, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője is, aki szerint a leginkább meghatározó elem egy luxusingatlannál az elhelyezkedés, ugyanakkor szerinte minden luxusnak tekinthető, ami egy bizonyos termékkörön belül a legjobb minőségű és legdrágább.

Milyen? Hol van? Mennyibe kerül?

A XI. kerületen belül “kiemelkedő” lokációnak Gellérthegy, Péterhegy, Sashegy, Sasad és a Madárhegy tekinthető. Ezek kínálnak olyan területi alapfeltételeket, ahol van esély arra, hogy egy valódi luxusminőségű és -érzetű ingatlant alakítsunk ki. Ezeken a területeken már egy középkategóriás ingatlan esetében is meghaladják az 1 millió forintot a négyzetméterárak – tette hozzá a szakértő.

Krausz Gábor is arra hívta fel a figyelmet, hogy ma már egy partközeli, szép ingatlan esetében a 100 millió forintos ár inkább csak átlagosnak számít, nem a luxuskategóriát jelenti.

A Balatonnál például a csúcskategóriának az a kiindulópontja, ha egy telek saját vízparti résszel rendelkezik. Hiszen vízparti telekből nagyon kevés van, az áruk folyamatosan emelkedik, viszont az egyik legjobb befektetés, miközben nagyon drága már ma is, így igen kis réteg számára elérhető. Az ilyen telkek ára mintegy 300 ezer forintos négyzetméterártól indul a Balaton déli partján.

Szintén a luxusingatlanok körébe sorolhatók azok a Balaton körül található, többhektáros nagybirtokok is, melyek nem csak nagy alapterületű házzal, hanem lovardával, melléképületekkel, garázsokkal rendelkeznek – tette hozzá.

Nagy Csaba szerint is lényeges tényező, hogy a valódi luxusingatlanok nem egymás hegyén-hátán található lakóparki lakások, hanem panorámás, természetközeli részen fekszenek: vízparton, esetleg erdőszélen, ráadásul egy jelentős méretű saját területet kell, hogy kihasítsanak a környezetből. Ez azt jelenti, hogy minimum egy 2-3 hektáros telekmérettől beszélhetünk luxusszínvonalról, míg az épület alapterületét tekintve 300 négyzetmétertől.

A luxusingatlanoknál természetesen fontos tényező annak stílusa, az építész és a lakberendező hírneve, a kivitelező megbízhatósága, illetve a beépített anyagok minősége és a kiemelkedő műszaki tartalom – sorolta az ingatlanközvetítő.

Ami egy luxusingatlan belső elrendezését illeti, nem elsősorban a funkcionalitás a fontos. Helyet kell kapnia benne egy nagy nappalinak vagy inkább szalonnak, ettől távolabb elhelyezkedő vendégszobáknak, valamint egyéb olyan helyiségeknek, melyek egy átlagos lakásban nem találhatók meg: így egy moziszoba, fitneszterem, télikert vagy akár kártya- és szivarszoba is kialakításra kerülhet. Házaknál jellemzően egy medence is helyet kap az ingatlanon, de ez lakásoknál nem annyira elterjedt, ott ezt a szauna és a jakuzzi váltja ki a medencét.

Mi a helyzet a lakásokkal?

Természetesen lakásoknál is megvalósítható a luxusminőség, jellemzően felső szinteken található, tökéletes panorámával – akár körpanorámával – rendelkező penthouse lakásokról beszélhetünk luxuslakásként, óriási terasszal, szaunával, jakuzzival, mely jellemzően a teraszra kerül. Itt a fitneszterem, a szauna vagy a medence sem feltétlenül a lakáson belül kerül kialakításra, hanem maga a társasház kínál ilyen szolgáltatásokat – magyarázta Nagy Csaba.

Szintén a penthouse lakásokat említette Krausz Gábor is, melyek esetében luxusingatlanokról beszélhetünk, amennyiben az adott ház a Balatonon a vízparton található, tökéletes panorámával rendelkezik, valamint 50-60 négyzetméteres, de nem ritkán 150-200 négyzetméteres terasz tartozik hozzá, ahol pezsgőfürdő és szauna is található. Ami a lakások alapterületét illeti, nem feltétlenül óriásiak, de minimális méretük egy nappali plusz három hálószoba.

Fontos tényező ezeknél az ingatlanoknál a gépészet és a műszaki tartalom. A luxusingatlanok alapvetően energiatakarékos, környezettudatos megoldásokat alkalmaznak: hőszivattyút, megújuló geotermikus energiát, napelemet, illetve ezeknél már teljesen automatizáltan a tulajdonos igényeihez minden pillanatban maximálisan alkalmazkodó okosotthonról beszélünk, melyben minden eszköz akár egy mobiltelefonon és egy alkalmazáson keresztül is vezérelhető. És persze itt sem az alsó kategóriás megoldásokról beszélünk, hiszen az okosotthon ma már egy elég tág fogalom – magyarázta Nagy Csaba.

Mennyi egy négyzetméter?

Ami pedig az árakat illeti, az előbb felsorolt paraméterek, tehát az “igazi” luxus a XI. kerületi ingatlanok esetében 1,5-2,5 millió forintos négyzetméteráron valósítható meg, ugyanakkor találkozhatunk a piacon akár 3 millió forintos négyzetméterárakkal is – mondta Nagy Csaba, aki utóbbit azért már némileg túlzónak találja.





Krausz Gábor tapasztalatai szerint a Balatonnál található vízparti telken álló, és luxusszínvonalúnak tekinthető házak ára sokszor meghaladja az 1 milliárd forintot is. Van, amelyhez helikopter-leszálló is tartozik, de a berendezésre is 100 milliókat költenek a tulajdonosaik, és vagy szinte mindent külföldről hozatnak hozzá, vagy egyedi gyártású berendezések kerülnek bele. Ennél valamivel olcsóbbak a korábban említett Balaton körüli nagybirtokok, melyek ára 500-600 millió forintnál indul – tette hozzá a szakértő.