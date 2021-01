Milyen lesz a lakáspiac? GDN: nem csökkennek az árak!

A 2021-től életbe lépő új otthonteremtési kedvezmények hatására 2020 utolsó hónapjaiban gyakorlatilag leállt a lakáspiac, de az előszerződések robbanásszerű növekedéséből arra lehetett következtetni, hogy ez nem tart sokáig. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatanhálózat alapító-tulajdonosa úgy véli, a helyzet folyamatosan javulni fog!

Gadanecz Zoltán szerint őszre ismét elérheti a járvány előtti szintet az adás-vételek száma. S, mint mondta, az emberek továbbra is az ingatlanbefektetést tartják a legbiztonságosabbnak, és aki esetleg arra vár, hogy majd elkezdenek zuhanni a lakásárak, csalódni fog.

Mint ismert. a kormány tavaly ősszel jelentette be az új otthonteremtési támogatások sorát, majd folyamatosan érkeztek a hírek az újabb és újabb kedvezményekről, könnyítésekről. Így év végén még azok is vártak az ingatlanvásárlással, akik nem is igényelhetik a kedvezményeket. A keresletcsökkenés ugyanakkor csak átmeneti volt, sőt, 2020 utolsó két hónapjában dinamikusan emelkedett a megkötött előszerződések száma.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa ezúttal arról beszélt, hogy az emberek túlnyomó többsége toábbra is ingatlanba fekteti a pénzét, mert biztonságosnak ítélik a piacot. A járvány idején ugyan rengeteg volt a bizonytalanság, de ahogy haladunk a pandémia vége felé, úgy egyre többen mernek majd ismét ingatlant vásárolni.

„Tavasztól egészen nyár végéig egy fokozatos élénkülésre számítok az ingatlanpiacon, őszre pedig a krízis előtti szintet ütheti az adás-vételek száma. Sokan eszmélnek rá arra, hogy minden félelmük ellenére nem jöttek ki vesztesen a járványból, az esetleges bevételkiesés sem okozott drasztikus változást az életükben, és újra mernek hosszú távra tervezni” – magyarázta Gadanecz Zoltán (képünkön).

A szakember arról is szót ejtett, tapasztalatai szerint a járvány kezdete óta sok vásárló vár arra, hogy elkezdjenek csökkenni az ingatlanárak, de szinte kizárt, hogy ez megtörténjen.

„2021 harmadik negyedévében olyan nagy lesz a kereslet, hogy az magával húzza a kínálatot és így az árakat is, tehát ha valaki addig nem mer lépni, valószínűleg rosszabbul jár, mintha nyár végéig nyélbe ütné az üzletet. Az elkészült koronavírus-vakcináknak köszönhetően apránként elkezdhetünk haladni a régi életünk felé, és ez egyben azt is jelenti, hogy az ingatlanpiacra is visszatérnek majd a vevők” – értékelt a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

A szakember ezzel kapcsolatban hozzátette, a nagyobb városokban munkahelyek is vannak, a kisebb települések lakói pedig helyben költik el a pénzüket, így élénkítik a gazdaságot. Éppen ezért nőhet az érdeklődés többek között a falusi CSOK iránt, mert sokan inkább vállalják azt is, hogy az agglomerációból járnak be dolgozni, mint lemondjanak a kertes házról.