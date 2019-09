Milyen dokumentumok kellenek egy személyi kölcsön igényléséhez?

Sokszor azért veszik igényben a személyi kölcsön segítségét, mert rövid időn belül szükségünk van egy kisebb pénzösszegre. Az igénylés folyamatát azonban nagyon elnyújthatja, ha nem visszük magunkkal az összes szükséges dokumentumot a bankfiókba már a kezdet kezdetén.

Érdemes előre felkészülni, hogy mire is lehet szükségünk. Nézzük akkor sorjában.

1. Személyes okmányok

Egy hiteligénylés során a személyazonosságunk igazolása fontos kérdés, hiszen ez garantálja, hogy senki ne vehessen fel a nevünkben hitelt. A pénzintézetek elvárják a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya bemutatását. A személyi igazolvány általában helyettesíthető kártya formátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel.

Milyen problémák fordulhatnak elő ezzel? Például az, ha az okmányunk hamarosan le fog járni, vagy már le is járt. Emiatt nem utasítják el a kérelmünket, de akár több hetet is csúszhat a folyósítás. Mindenképpen érdemes ellenőrizni ezért még a kérelem benyújtása előtt igazolványaink érvényességét.

2. Bankszámlakivonat

A bankok többsége elvárja, hogy egy személyi hitel igénylésekor rendelkezzünk lakossági bankszámlával. Nem kell feltétlenül az adott hitelintézetnél vezetnünk a számlánkat, de egy magyarországi pénzszámla gyakran elvárás.

Ezen számlánk kivonatát – sok esetben több hónapra visszamenőleg – be kell nyújtanunk a kérelem során. Több bank eredeti kivonatokat vár el, ha ezek nincsenek meg, akkor pedig hiteles másolatot is elfogadnak. Emiatt érdemes a folyamat elindítása előtt ellenőrizni, hogy megvannak-e a kivonatok.

3. Jövedelem igazoláshoz kapcsolódó dokumentumok

A speciális jövedelmek esetén az egyes hitelintézetek elvárásai nagyon különbözőek, ezért csak a gyakrabban előforduló típusokat nézzük át. Ezek közül elsőként a leggyakoribb alkalmazotti és nyugdíjas jövedelmet.

Alkalmazottak esetén:

Alkalmazottként általában elvárják a bankok, hogy a benyújtott bankszámla-kivonatunkon jelenjen meg a bérünk is. (Van olyan bank, amelyik nem is fogadja el személyi kölcsönnél a készpénzben kapott jövedelmet.) E mellé kérnek egy munkáltatói igazolást – általában saját formanyomtatványukon –, hiánytalanul kitöltve. Ha kimarad egy rubrika vagy egy aláírás, akkor könnyem elakadhat az igénylés.

Készpénzes jövedelem esetén:

Amennyiben készpénzben kapjuk a jövedelmünket, vagy közeli hozzátartozónál dolgozunk, akkor a bankok általában a fentieken túl további plusz dokumentumokat is bekérnek. Ilyen lehet például a NAV jövedelemigazolás vagy az adóbevallás.

Nyugdíjasoknak:

Nyugdíjasként szükség lehet arra a bankszámlakivonatra, amelyre a nyugdíjunk érkezik, ha postán kapjuk a nyugdíjat, akkor pedig nyugdíjszelvényre. Ezen kívül még a NYUFIG igazolásra vagy a nyugdíjtörzslapra lehet még szükségünk. Érdemes igénylés előtt ezeket is előkeresni.

Vállalkozói jövedelem esetén:

Ha jövedelmünk saját vállalkozásunkból származik, akkor kérhetnek tőlünk a bankok NAV jövedelemigazolást, NAV nemleges igazolást – köztartozás mentességünk alátámasztására – és vállalkozói igazolványt.

Az egyes bankok gyakorlata nagyon eltérő, emiatt érdemes előre utánajárni a dolognak, emellett kiemelten fontos az igazolások alaki ellenőrzése átvételkor. Ha hiányzik róla egy aláírás vagy egy hitelesítés, akkor könnyen hiánypótlást írhatnak elő. Néhány pénzintézet elfogad elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumokat is, ami megkönnyítheti az igazolások beszerzését és felgyorsíthatja az egész folyamatot.

4. Hitelkérelmi adatlap

Természetesen szükségünk van egy kérelemre, ezt az adott bank formanyomtatványán tudjuk benyújtani. Előfordulhat, hogy nem megfelelően lett kitöltve a nyomtatvány – lemaradt egy aláírás, kimaradt egy rubrika a kitöltés során -, emiatt is elakadhat egy igénylés. Ennek elkerülése érdekében nagyon figyelmesen töltésük ki a kérelmet és ellenőrizzük le újra a leadást megelőzően is.

5. Magyarországi telefonos elérhetőség

Ez ugyan nem dokumentum, de lényeges elvárás lehet. Manapság szinte mindenki rendelkezik telefonos elérhetőséggel. Problémát okozhat, ha a telefonszám nem az igénylő saját nevén van. Ez ugyan könnyen pótolható – egy feltöltős telefonkártya vásárlásával -, de ez is elhúzhatja a folyamatot. Szerencsére egyre több hitelező elfogadja a telefonszámot már úgy is, hogy az egy hozzátartozónk nevén van.

6. Közüzemi számlák

Akad még olyan hitelintézet, amelyik a közüzemi számlák bemutatását is elvárja személyi kölcsön igénylésekor. Ebben az esetben a számlák mellé a befizetést igazoló csekket, bizonylatot is be szokták kérni. Ez az eljárás jelenleg nem túl gyakori, de ilyennel is találkozhatunk igénylésünk során.