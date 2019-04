Milliós meglepetés érhet lakásvásárláskor: erre muszáj előre felkészülni

Az átlagember – hacsak nem befektetési szándékkal kereskedik az ingatlanokkal – életében csak néhányszor vesz lakást, azt is akár évtizednyi különbségekkel. Hiába van valakinek rutinja 1-2 ingatlanvásárlás után, változnak az idők, a szabályok és a költségek is. Ha az alábbiakból akár csak egy is ismeretlen, érdemes elolvasni ezt a cikket: értékbecslés, vagyonszerzési illeték, közjegyzői díj, hitelfolyósítási díj, ügyvédi díj, szavatosság.