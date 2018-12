Mi lesz a bedőlt hitelesekkel, ha már nem a banknak tartoznak?

A bajban lévő adósok kétharmada most már nem a bankjának, hanem egy követeléskezelőnek tartozik. Hogy mi most a helyzet és mi várható a követelések piacán a Nemzeti Eszközkezelő programjának lezárása és a családi csődvédelem kudarca után, arról Felfalusi Pétert, a ma már jelzáloghiteleket is nagy tételben kezelő Intrum magyarországi vezérigazgatóját kérdeztük. Hitelt vennél fel? Válaszd a biztonságot és használd a Pénzcentrum kalkulátorát!