Mi a fontos, ha lakást veszünk? Főként az ár és a támogatás a döntő!

Az ár ma is döntő tényező az otthonvásárlást tervező családoknál, a második legfontosabb szempont viszont már az, hogy milyen mértékű állami támogatást tudnak igénybe venni. Az OTP Ingatlanpont budapesti és több vidéki régió helyi értékesítőivel készített felméréséből az is kiderül, hogy a fontossági sorrendben a kiválasztott lakás vagy családi ház állapota szerepel a harmadik helyen, a szobaszámmal holtversenyben. Még a jó elhelyezkedés is előbbre való, mint az ingatlan mérete.

A gyermekes, vagy gyermekvállalás előtt álló érdeklődők elsősorban a használt egyszintes házakat (köztük az iker- és sorházakat) keresik, ezeket a használt lakások, majd a használt többszintes családi házak követik a népszerűségi listán – derül ki az OTP Ingatlanpont 54, budapesti és több vidéki régió helyi értékesítőinek tapasztalatai alapján készült legfrissebb összegzéséből. Az újépítésű ingatlanok közül is az egyszintes családi házak kelendőbbek, mint a többszintesek vagy a lakások. A panelek iránti érdeklődés visszafogott, bár az OTP Bank „Hello Otthon” nevű felméréséből* kiderült, hogy a tervezési folyamat elindításakor 100-ból ugyan csak négy vevő vágyik ilyen otthonba, de 35-en – szembesülve lehetőségeikkel – végül ezt a megoldást választják. Családi házat ugyanakkor 100-ból 80-an szeretnének, de csak 33-an jutnak el a vásárlásig. Az OTP Ingatlanpont mostani, kérdőíves (nem reprezentatív) összegzésének eredménye egybecseng az OTP Bank tapasztalataival: az otthonvásárlást tervező családosok egyre tudatosabban keresik az államilag támogatott konstrukciókat, az ár után ez a második legfontosabb szempont a mérlegelésnél.

ábra 1: Keresett ingatlantípusok megoszlása a gyermekes családok körében

„A járványhelyzet ellenére is nőtt az érdeklődés az év első felében a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és a hozzá kapcsolódó, kamattámogatott lakáshitelek iránt az OTP Banknál. 2020 második negyedévében a beérkezett kérelmek száma 81 százalékkal nőtt a megelőző év azonos időszakához képest. Annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetben is kényelmesen és biztonságosan szolgáljuk ki az ügyfeleinket, az OTP Bank weboldalán lehetőséget biztosítunk online időpontfoglalásra is, ezzel csökkentve az ügyintézési időt” – mondja Kormos Zoltán, az OTP Bank otthonteremtési megoldásokért felelős vezetője.

ábra 2: A válaszadók által a négy legfontosabbnak ítélt szempont az ingatlanvásárlásnál a gyermekes családok körében

Az új otthon legyen jó beosztású és legyen jó környéken

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylésének egyik feltétele a megvásárolni kívánt ingatlan méretéhez kapcsolódik. A minimálisan elvárt hasznos alapterület nagysága a gyermekek számától és a kiválasztott otthon típusától függően 40 és 90 négyzetméter között mozog.

ábra 3: A válaszadók által a négy legfontosabbnak ítélt szempont az ingatlan környezetére vonatkozóan a gyermekes családok körében

Az OTP Ingatlanpont kérdőíves összegzése szerint az otthonvásárlást tervező, gyermekes vagy gyermekvállalás előtt álló családok többsége a megadott határokon belül az optimális elrendezésű ingatlanokat keresi, vagyis a szobaszám fontosabb számukra, mint a négyzetméterben kifejezett méret – nyilván szem előtt tartva azért a támogatás igénybevételéhez szükséges négyzetméter limitet. A funkcionalitás iránti igény erősödése a forgalomban is érzékelhető: keresettebb, könnyebben eladható egy 3 szobás 60 négyzetméteres lakás, mint egy hasonló méretű kétszobás. A kérdőíves összegzés szerint a családos vásárlóknál egyaránt kiemelten fontos szempont a jó tömegközlekedés és az iskola közelsége, valamint az is sokat számít, hogy az ingatlan jó hírű környéken legyen, ahol egyébként a bevásárlási lehetőségek is elérhető közelségben vannak. Az OTP Ingatlanpont tapasztalt, alapos helyismerettel rendelkező értékesítői abban tudnak segítséget nyújtani, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megtalálják az ügyfelek igényeinek és anyagi lehetőségeiknek leginkább megfelelő megoldást.

*Az OTP Bank megbízásából 2018-ban készült 800 fős, reprezentatív mintán alapuló lakáspálya kutatás lakossági körben. A megkérdezettek közt a megelőző két év lakáshitelfelvevői vagy egy éven belül ezt tervezők szerepeltek.