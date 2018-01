Mennyivel nő a törlesztőrészletem, ha elszállnak a kamatok?

2017-ből átléptünk 2018-ba, ami sok más mellett azt is jelenti, hogy közelebb kerültünk a hazai kamatkörnyezet megemelkedéséhez, akármikor is következik az be. Épp itt az ideje tehát, hogy megnézzük, mennyivel fog megemelkedni a hitelünk törlesztőrészlete, ha magasabb kamatszinten talál minket a következő kamatperiódus.