Melyik az értékállóbb? A panel? A téglalakás? A ház? Az új lakás?

A Ballan Ingatlan friss anyaga arra keres választ, hogy milyen ingatlan érdemes most venni? Jó egy panel vagy inkább újépítésűt, esetleg egy használt téglalakást frekventált helyen, vagy pedig egy családi házat? Gondolatébresztő tanácsok: nem csak befektetőknek!

Ezek az ingatlanok nem feltétlenül esnek egy árkategóriába, ezért felmerülhet a kérdés, hogy melyiknek jobb az ár/érték aránya, melyik értékállóbb, melyik jobb befektetés jelenleg?

A Ballan Ingatlan friss anyagában megkérdezte a hálózat a szakértőit.

A kérdést kétféle szempontból is vizsgálhatjuk. Egyrészt lehet cél a befektetés, másrészt a címben feltett dilemma bizony felmerülhet akkor is, ha valaki otthont szeretne magának, de tudja, hogy később (ha példáué gyerekek születnek vagy a mglévők felnőnek), nem mindegy mennyiért léphet tovább az adott ingatlanból…

Az ügyfelek jelentősebb része persze most nem befektetési célból vásárol, hanem az élethelyzete változása miatt – jelezte Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Ha csak befektetés a cél, akkor – általános igazság, hogy – egy több szobából álló, metróközeli lakás a legjobb befektetés, mert egy ilyen ingatlan mindig könnyen kiadható, emiatt rövid távon is hasznot hoz, és hosszú távon is értékálló. Ez így volt 10-20 évvel ezelőtt is, annyi változott, hogy ma már egyre inkább szempont a lakás adottságai mellett a társasház állapota és például a hőszigetelés megléte.

Ha viszont valaki otthont szeretne vásárolni – akár úgy, hogy használná, de később eladná -, akkor érdemes figyelni az előbb említett tényezők mellett olyan lehetőségekre is, mint a bővíthetőség, átalakíthatóság, vállalkozási cél megvalósíthatósága. Házak, vagy tető felé bővíthető lakástok esetén van-e tér több generációs otthon kialakítására, de nem mellékes kérdés az infrastruktuális ellátottság és a lokáció sem – magyarázta Rencsevics Mária.

Hasonlóan vélekedett Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint, ha kifejezetten befektetési szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy továbbra is majdnem ugyanazok az ingatlanok teljesítenek jól, mint korábban: ezek az egy, két vagy háromszobás lakások, 60-70 négyzetméterig bezárólag, és ezen belül is leginkább a másfél-kétszobás 50-55 négyzetméteres lakásokat keresik a befektetők.

Az családi házak ma kiesnek a jó befektetések köréből, ugyanis annyira drágák, hogy nem lehet velük jó hozamot elérni. Különösen most, hogy túlkínálat alakult ki a bérleti piacon, ahol még az extra színvonalú ingatlanok bérleti díja is csökkenést mutat. Ezért befektetési szempontból kevésbé éri meg most családi házat vásárolni mint azonos értékben több lakást, annak ellenére, hogy az elérhető bérleti díjak is meglehetősen magasak: például a XVI. kerületben akár 500-600 ezer forintot is elkérnek havonta a bérlőktől a tulajdonosaik egy-egy jobb ingatlan esetében. Az ár persze attól függően kúszik ilyen magasra, hogy mekkora a mérete és mennyire “extra” a minősége a háznak.

Az újépítésű ingatlanok piacán továbbra is várható értéknövekedés, ami nem feltétlenül a növekvő keresletnek, hanem inkább a folyamatosan emelkedő építési költségeknek köszönhető. Ebben a piaci szegmensben érzékelhető a legjobban az állami támogatások hatása, ami miatt idén jelentősen megnőtt a vevői érdeklődés, ez is felfelé hajtja az árakat.

Ma jó befektetési lehetőségnek számít egy jó közlekedési adottságokkal rendelkező, megbízható beruházó által fejlesztett újépítésű lakás, amely esetében a befektetés eredménye nem csak a bérbeadással elérhető hozam miatt kedvező, hanem rövidtávú a értéknövekedéssel is számolni kell. Viszont az újépítésű ingatlanok piacán kell a legjobban megvizsgálni azt is, hogy kitől és mit vásárlunk!

A panellakások felemás helyzetben vannak, hiszen az elmúlt években ugyan felértékelődtek a befektetők szemében, így vásárolták is őket, de most már annyira megemelkedtek az árak, hogy nem igazán kapkodnak értük. Persze az olcsóbb ajánlatokat keresik, ugyanis mint a Balla Ingatlan szakértője elmondta, ilyeneket is ki lehet fogni, hiszen akadnak már olyan tulajdonosok, akik látják, hogy a korábban jellemző magas árakon nem lesz vevő az ingatlanjukra.

És az is látszik elmúlt hónapokban zajló folyamatokból, hogy ha beüt a válság, akkor leginkább a panellakások sínylik meg a recessziós helyzetet, azaz mindig a panelek kezdik a zuhanást, ami nem teszi őket a legértékállóbb befektetéssé – tette hozzá.

Mindezek alapján tehát azt lehet mondani, hogy egy használt téglalakás lehet a legjobb befektetés a már említett méretkategóriában és szobaszámmal, ráadásul ez az úgynevezett “örök favorit” – magyarázta a szakértő.

Azon belül is leginkább a 10-30 éves használt téglalakások jelentik most a legjobb vételt. Ennek az az oka, hogy ezeknek a viszonylag fiatal ingatlanoknak már korszerűnek tekinthető a műszaki és esztétikai kialakításuk, miközben a rezsiköltségük is a legkedvezőbb. Ezek az ingatlanok lehetnek hosszú távon a nyertesek, persze ha sikerül megfelelő áron kifogni egy ilyet.

Az elhelyezkedésre kitérve Sebestyén Tamás is úgy vélekedett, hogy ebből a szempontból az a legjobb, ha egy metróközeli ingatlant választunk, mivel szerinte ez mindig is a legkedveltebb, legvonzóbb lokációnak számít majd. Ha emellett még csendes is a lakás, akkor megtaláltuk a lehető legjobb választást.

Ugyanakkor az ingatlanvásárlás a legtöbb esetben érzelmi kérdés – szögezte le végül Rencsevics Mária. És ha valaki nem tudja, hogy mit szeretne vásárolni, ott a gazdaságossági kérdéseken túl fontos lehet az ügyfél valós és rejtett igényének, szokásainak feltárása, amiben egy ingatlanközvetítő jelentős segítséget tud nyújtani.