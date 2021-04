Mekkora jövedelem kell egy 100 millió forintos lakáshitelhez?

A lakásvásárlók többsége átlagos jövedelem mellett kér hitelt: nekik 10-15 millió forint közötti összegű lakáshitel igényük van jellemzően, ám a Bankmonitor.hu szakértői szerint sokaknak 50-100 millió forintra van szükségük a vásárláshoz. Ezért megnéztük, ők milyen havi törlesztőkre számíthatnak, illetve mekkora különbségek vannak a banki ajánlatok között.

Ha az ember kicsit nézegeti az ingatlanhirdetési oldalakat, akkor azt tapasztalja, hogy Budapest belvárosában és a budai kerületekben egyáltalán nem ritkaság az 1 millió forint fölötti négyzetméterárú lakás vagy ház, az irányár pedig sok esetben bőven 100 millió forint fölött van. 100 millió forintnál drágább ingatlanok persze vidéken is vannak, bár ezek már nagyobb alapterületű, igényesen kivitelezett, gyakran sok extrával felszerelt házak. Éppen ezért manapság egyáltalán nem szokatlan az 50-100 millió forintos hitelösszeg, hiszen bármennyire magas egyesek jövedelme, vagy megy jól egy vállalkozás, ekkora összeget összespórolni még így is hosszú időbe telne. Ráadásul az elmúlt években az ingatlanok drágulása jelentősen meghaladta a kockázatmentesen elérhető befektetési hozamokat, miközben a hitelek olcsóbbak most, mint pár éve.

Egyedi értékbecslés a különleges ingatlanok esetében

Aki nagy összegű lakáshitelt venne fel, annak néhány dologra mindenképp érdemes felkészülnie. Az egyik ilyen, hogy a különösen drága ingatlanok valós forgalmi értékét a bankoknak sokszor nem könnyű pontosan megbecsülniük, különösen akkor, ha a környéken nincsenek hasonló paraméterű házak vagy lakások. Ilyenkor az értékbecslő kénytelen a környék áraiból kiindulni, amit korrigálhat persze az „extrákkal” (minőségi alapanyagok, medence, szauna, beépített bútorok stb.), ám nehéz megmondani, hogy ezek másoknak mennyit érnének. Emiatt a hitellel vásárló esetleg azt tapasztalhatja, hogy a bank a vételárnál kevesebbre értékeli az adott ingatlant, ami persze a felvehető hitel nagyságát is befolyásolja.

Az adósságfék szabály alapján ugyanis a bankok legfeljebb a becsült forgalmi érték 80%-áig hitelezhetnek, ám ez csak a jogszabályi maximum, reálisabb 60-70%-os plafonnal kalkulálni. (Ez egy 150 millió forint értékű ingatlannál 90-105 millió Ft-os maximális hitelösszeget jelent.)

Ha pedig alacsonyabb a becsült forgalmi érték, amiatt pedig kisebb a felvehető hitel maximuma, akkor nagyobb önerőre lehet szükség a vásárláshoz. Ez akkor különösen kellemetlen, ha a vevő nagy felbuzdulásában már lefoglalózta az ingatant, ám a nagyobb önerőt nem tudja előteremteni. Éppen ezért a Bankmonitor.hu szakértői szerint mindenképpen érdemes először a finanszírozó bankot megkeresni, és ellenőrizni, hogy az adott ingatlanra mekkora összegű hitelt ad a bank, majd ezt követően kifizetni bármekkora összeget.

Persze van mód akár önerő nélkül is jelzáloghitelt felvenni, ám ebben az esetben egy vagy több pótfedezet bevonására lehet szükség, a bank pedig ezek együttes értéke alapján határozza meg a felvehető hitel összegét. (Az összérték 80%-a itt is a plafon.) A fedezetként bevont ingatlanok esetében tudni kell, hogy a bankok többsége limitálja az ilyen ingatlanok számát, valamint minimális értéket is meghatároznak, ez utóbbi jellemzően 3-8 millió forint között van, amit nem nehéz manapság teljesíteni.

Ellenőrizzük, mely jövedelmeinket fogadja el a bank

A különlegesen nagy összegű lakáshiteleknél gyakori, hogy a vásárlónak vállalkozói jövedelme van, esetleg az alkalmazotti jövedelmén kívül egyéb bevételekre – osztalék, ingatlan bérbeadás – tesz szert. Mivel a bevállalható havi törlesztő összegét alapvetően meghatározza az igazolt jövedelem nagysága, vásárlás előtt célszerű ellenőrizni, hogy melyik bank, hogyan fogadja el ezeket, de akár előzetes hitelbírálat is kérhető, amiből kiderülhet, egyáltalán milyen összegű hitelre számíthatunk.

A magas pozíciót betöltőknél a jövedelem jelentős részét teheti ki a rendszeres bónusz, ám ezt sajnos a bankok többsége nem fogadja el, ahol pedig elfogadják, ott is egyedi bírálat során döntenek erről, illetve többnyire kiegészítő jövedelemként számolnak csak vele. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha az igénylő rendelkezik megfelelő összegű elsődleges jövedelemmel, akkor a kiegészítő jövedelmet hozzáadják ahhoz, majd így állapítják meg a felvehető hitel maximumát.

Felmerülhet persze a kérdés, hogy mekkora jövedelem szükségeltetik összességében egy 100 millió forintos lakáshitel igényléséhez. Itt az úgynevezett JTM (jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató) szabály jelenti a fő viszonyítási pontot, ami szerint 500 ezer Ft-ot elérő nettó jövedelem esetén egy legalább 10 éves kamatperiódusú lakáshitel havi törlesztője legfeljebb a jövedelem 60%-át teheti ki. Vagyis elméletileg az 1 millió forintos nettó jövedelem akár 600 ezer Ft havi törlesztőt is „elbír”. Igen ám, de a bankok ennél sokszor óvatosabbak, emiatt célszerű inkább 40-50%-os aránnyal számolni, ám a konkrét döntés mindig a bank kezében van.

Nagy különbség van a banki ajánlatok között

A lakáshitelek ára (kamata) bankonként különböző, így aztán ugyanakkora hitelösszeg havi törlesztője között jelentős különbség lehet, ami ráadásul az igényelt hitellel együtt nő. A Bankmonitor lakáshitel kalkulátor szerint például a legolcsóbb és a legdrágább 50 millió forintos, 20 éves futamidejű és 10 éves kamatperiódusú lakáshitel havi törlesztője között több mint 34 ezer Ft a különbség, de egy 100 millió forintos kölcsönnél már 54 ezer Ft ugyanez. Ez pedig 20 év alatt már 13 millió forint plusz kifizetést jelent!

Ám ha csak a hitelkalkulátor által megadott 3-3 legkedvezőbb ajánlatot nézzük, akkor is jelentős különbségek vannak, ám ahogy az a táblázatunkból kiderül, ennek mértéke a hitelösszegtől és a kamatperiódustól függően nagyon eltérő lehet. Ráadásul az is látható, hogy nem minden esetben ugyanaz a bank végez az élen, így egyáltalán nem egyértelmű, hogy minden helyzetben ugyanaz a pénzintézet jelenti majd az optimális megoldást.

Azt azonban tudni kell, hogy nem feltétlenül érhető el mindenki számára a legkedvezőbb ajánlat, hiszen ahogy ezt korábban írtuk, a bankok számos feltételt eltérően kezelnek, ám az jó cél lehet, hogy az elérhető hitelek közül a lehető legkedvezőbbet sikerüljön igényelnünk. Ebben lehet segítségünkre egy olyan hitelszakértő, aki ismeri az egyes bankok aktuális döntési gyakorlatát.