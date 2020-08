Megjelent a kereslet a VIII. és IX. kerület ingatlanpiacán?

Hozzávetőleg másfél hónapos kiesést okozott a koronavírus járvány a VIII. és IX. kerület ingatlanpiacán az idei évben a kereslet viszont mára felpörgött. Az eddigiek alapján, úgy tűnik, hogy az ebben az időszakban feltorlódott értékesítési és vételi igények az utána következő hetekben, hónapokban realizálódtak – azaz felpörgött a piac.

Szinte abban a pillanatban, amikor véget értek a kijárási korlátozások, egyszerre szinte “mindenre megjelent kereslet” az ingatlanpiacon. Azaz kiemelkedően nagy érdeklődést tanúsítottak a vevők a piacra került ingatlanok iránt, habár az eladásokat tekintve már közel sem ennyire kedvező a kép – derült ki Hart Erzsébetnek, a Balla Ingatlan VIII. és IX. kerületi irodája szakmai vezetőjének szavaiból.

Mindezzel párhuzamosan, egy nagyon minimális csökkenést lehet tapasztalni az irányáraknál.

Első körben a legtöbben a járvány előtt jellemző árakkal lépnek a piacra, majd aztán a kereslet, illetve a komolyabb vevők megjelenésének függvényében kezdik mérsékelni az árat a tulajdonosok. Általában, ha komoly ajánlat érkezik egy ingatlanra, akkor sokszor sikerül egy mérsékeltebb árban kiegyezni az érdeklődővel. Talán azért is, mert sokakban ott motoszkál a kétely, hogy lesz-e a második komoly érdeklődő, illetve, hogy az eladás nem nyúlik-e bele az őszbe, amikor akár a Covid-19 második hullámára is sor kerülhet – vélekedett Hart Erzsébet.

Ez az árcsökkentés folyamat azonban néha elég lassú, a hirdetési áraknál szinte csak jelképes mérsékléssel indul.

Erre néhány példát is említett az ingatlanközvetítő: egy József Attila lakótelepen található egy plusz két félszobás lakást eredetileg 31 millió forintra tartott a tulajdonosa. Ennek árát az ingatlanközvetítő tanácsára csökkentették 29,9 millió forintra, de az ekkor jelentkező vevő mindössze 27 milliót kínált érte. Ebből alakult ki végül egy 28 millió forintos ár, igaz az ingatlan még nem kelt el.

De akadt olyan értékesítésre is példa, melynél a 35 milliós hirdetési ár helyett végül 31 millió forintért kelt el az ingatlan, de az is előfordult, hogy a 30,9 milliós ingatlan végül 30,4 millióért kelt el. Utóbbi esetében azonban fennállt egy rendkívül komoly egyéni motiváció a helyszínt illetően, ami miatt ilyen szerény árcsökkentéssel is beérte a vevő – hívta fel a figyelmet Hart Erzsébet.

Az mindenesetre a példákból látható, hogy a vevők jelentős mértékben – mintegy 10 százalék körül – próbálnak alkudni, ez azonban nem feltétlenül működik, az eladó és a vevő szándékainak komolyságától és az ingatlan paramétereitől függ, hogy végül sikeres lesz-e a tranzakció. A sikeres eladás kapcsán az ingatlanközvetítő azt is megjegyezte, hogy most elsősorban olyan ingatlanokat lehet az átlagosnál könnyebben, az irányárhoz közeli áron eladni, melyek nem igényelnek felújítást.

Sokan vannak persze most is olyanok, akik csak nézelődnek a piacon, és még nem igazán tiszta számukra, hogy mit is akarnak, vagy hogy egyáltalán mennyi pénz áll rendelkezésükre a vásárláshoz, mert a hitellehetőségeiknek még egyáltalán nem jártak utána.

Jellemző egyébként, hogy errefelé a vevők ritkán vásárolnak minimális önerővel, inkább kiegészítésként vesznek fel hitelt, olyan esetekben, amikor találnak egy szépen felújított vagy újszerű lakást. Utóbbi egyébként a felújított lakások mellett rendkívül népszerű most a vevők körében – tette hozzá az ingatlanközvetítő.

Bérlakás kínálat a VIII. és IX. kerületben

Aki pedig nem tud vásárolni, az kiadó lakást keres, ami most könnyebben megy a korábbi évekhez képest, mert nőtt a választék és ereszkedtek a bérleti díjak.

Ez azt jelenti, hogy a IX. kerületben egy kétszobás, csendes, metró-közeli lakást most 135 ezerért lehet bérelni, míg az egyszobás, 35 négyzetméteres garzonok 100 ezer forintért adhatók ki, illetve gyengébb adottságok esetén akár ez alá is csúsznak az árak. 120 ezerért viszont ezekre a garzonokra már egyáltalán nincs kereslet. Sok tulajdonos persze nehezen barátkozik meg a csökkenő bérleti díjakkal, valamint a rövid távú lakáskiadás problémáival, így vannak köztük olyanok, akik inkább az értékesítés mellett döntenek.

Ami a jövőt illeti, Hart Erzsébet várakozásai szerint a jelek inkább az árcsökkenés irányába mutatnak, mivel az érdeklődők jellemzően hosszabb ideig keresgélnek, emiatt nőnek az értékesítési idők, és egyre bővül a választék. Ennek az lehet az eredménye, hogy lassan, de azért lefelé csúsznak az árak, bár az ősz még teljesen bizonytalan.

Azt is érzékelni lehet ugyanakkor, hogy egyre többen vannak olyan tulajdonosok, akik most, hogy feltorlódott a kínálat a kieső hónapok miatt, nehezebben boldogulnak az értékesítéssel, így ingatlanközvetítő segítségét is igénybe veszik az eladáshoz – tette hozzá Hart Erzsébet.