Megint ugranak a lakásárak, most az infláció miatt

Valós tranzakciók alapján, a piacon elsőként mutatja a Duna House országos lakásárindexe a lakásárak változásának irányát, mértékét és ütemét. A teljes átlagot mutató országos lakásárindex nominál értéken már az idei első negyedévben is rekordszinten zárt, a másodikban pedig ez az érték még tovább növekedett, 199-ről 208 pontra.

A lakásárak terén is a növekvő infláció okolható azért, hogy reálértéken az emelkedés kisebb ütemű, jelenleg 138 pontot mutat a korábbi 135 helyett. Lakástípusok tekintetében is újabb csúcsot döntött az árindex: a panelnél 24 pontos növekedéssel 233, a téglánál 4 pontnyi emelkedéssel 186 ponton zárt a második negyedévben. A kelet-magyarországi régióban mért téglaárindex kivételével, vidéken és Budapesten egyaránt nőtt minden mutató értéke.

Az értékesítési adatok szintén alátámasztják a továbbra is aktív piaci keresletet, igaz, a júniusban 73 ponton álló keresletindex elmarad a tavalyi, koronavírusos év havi keresleti rekordjától, de a megelőző évekhez hasonló értéket mutat.

Így elmondható, hogy normalizálódott a hazai ingatlanpiac, amely egyben a dráguló lakásárakat is megalapozza, szinte minden szegmensben. A fővárosban a jelenleg a piacon lévő újépítésű otthonok kétharmadát már értékesítették, átlagos négyzetméteráruk pedig már meghaladja az egymillió forintos lélektani határt.





Stagnálás mindössze Kelet-Magyarországon volt megfigyelhető, mind panel, mind téglaotthonok esetében. A nyugati régióban és Budapesten is már kétszámjegyű a növekedés a panelek átlagos négyzetméterárára vetítve. Téglaotthonok tekintetében enyhébb drágulás volt tapasztalható Budán, Pesten és a belvárosban is.

Az előző hónaphoz képest minimális csökkenéssel, de még mindig aktív piaccal indul a nyár a lakóingatlanpiacon. A Duna House által becsült 13 615 darab tranzakció így is az elmúlt 5 év legerősebb júniusi piacát jelöli, ami a pandémia utáni piacélénküléshez viszonyítva közel 22%-os adásvétel-növekedést jelent idén. 2021 első félévében így összesen közel 83 ezer adásvétellel zárhat a piac, ami szintén jelentősen túlszárnyalja az elmúlt 5 év féléves eredményeit.

A potenciális vevők egyre inkább nyitottak a nagyvárosok agglomerációs területei, illetve vidék felé. Továbbra is a három legfőbb motiváció az ingatlanvásárlásnál a befektetés, az első lakás vásárlása, valamint a nagyobb otthonba való költözés. A szakemberek tapasztalatai szerint ezt a trendet erősítik a különböző otthonteremtési támogatások, valamint a CSOK és a Babaváró hitelek is.

Márciustól kezdve erős felfutásban van a hazai lakáshitel piac, ami továbbra is tartja ezt a tendenciát. Június a félév második legerősebb hónapját jelöli, aminek alapja a Duna House Pénzügyek 115 milliárd forintos volumenű becslése, de akár még ennél is nagyobb mértékű akár rekord jelzálogpiac is könnyen elképzelhető. 2021 második negyedévét vizsgálva pedig – két tény- és egy becsült adat alapján – több mint 342 milliárd forint értékű jelzáloghitel realizálódott a piacon, féléves szinten pedig közel 576 milliárd forintot helyeztek már ki. Mindez a töretlen népszerűségű, otthonteremtési támogatások kapcsán megjelent új hiteltermékeknek is köszönhető.