Még idén elkelhet a lakásod, házad – már, ha jól árazod be…

Rendkívül változatos, akár 6-12 hónapos értékesítési idők alakultak ki az elmúlt hónapokban az ingatlanpiacon. Mivel a túlárazott ingatlanokat sokszor lehetetlen eladni, és sok is van belőlük, így az átlagos értékesítési idő számítása értelmét veszti. Ugyanakkor a piaci áron kínált ingatlanok esetében viszonylag gyors, heteken belüli eladásokról beszélhetünk, állapítja meg a Balla Ingatlan friss gyors-elemzése.

Mivel az árak jelentős mértékben szórnak és rendkívül jellemzőek mostanában a túlárazások, így Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint átlagos értékesítési időről nehéz beszélni. Különösen, hogy az értékesítési idő az árazáson kívül nagymértékben függ az ingatlan típusától és a kereslettől is.

Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának vezetője szerint nem lehet állítani, hogy a vevők kapkodnának a lakásokért: az értékesítési idő egyre hosszabb, mivel a tulajdonosok kitartják a magas árakat. Így ma már átlagosan is 6-12 hónapra nyúlik egy ingatlan értékesítési ideje a kerületben, mert ennyire időre van szükség, hogy a tulajdonosok belássák, nem a megfelelő árat határozták meg az indulásnál.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan észak- és bel-budai irodájának szakmai vezetője is azt hangsúlyozta, hogy az értékesítési idők a túlárazottság miatt nehezen kalkulálhatók, de ha egy ingatlant piaci áron kínálnak, akkor néhány hét alatt könnyen vevőre talál. A gyakorlatban viszont az a kérdés, hogy egy hirdetési ár mikorra “érik be”, vagy mikor jön rá a tulajdonos, hogy fontosabb neki az, hogy eladja az ingatlanát, mint hogy hirdesse.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője részletezte is a helyzetet. Vagyis az első egy-két hónap általában azzal telik, hogy a tulajdonos kitartja az árat, majd ha valamiért mégis komolyan gondolja az eladást, akkor a harmadik-negyedik hónapban megkezdődik az ár mérséklése egy vevők számára is elfogadható szintre. Egyébként, ha az ingatlan nem túlárazott, akkor a XIV. és XVI. kerületekben az értékesítési idők általában 3 hónap környékén alakulnak – jelezte.

Rencsevics Mária is azt tapasztalta, hogy egy jól árazott ingatlan gyorsan vevőre találhat. Az ingatlanközvetítő szerint volt olyan eset is a közelmúltban, amikor még a hirdetés napján aláírta az érdeklődő a vételi szándéknyilatkozatot a meghirdetett ingatlanra, majd egy hét múlva az adásvételi szerződést is. De egy családi ház is elkelhet akár egy hónap alatt, amihez persze kell a jó állapot és a reális ár.

Hasonló a helyzet a budapesti belvárosban is. A jól árazott és jó állapotú lakások hamar elkelnek, ami azt jelenti, hogy akár egy hónap is elegendő lehet egy ilyen lakás értékesítésére, de ha kifejezetten keresett típusról van szó, akkor már ennél is gyorsabb is lehet az eladás – mondta Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodáinak szakmai vezetője.

Ugyanezt tapasztalta Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője is, aki szerint egy jó értékesítési ár esetén akár családi házat is el lehet adni hetek alatt. Erre volt is nemrég példa az irodánál, amikor két hét alatt értékesítettek egy házat. Az eladás gyorsasága persze függ attól is függ, hogy mennyire motivált az eladó, megtalálta-e már azt az ingatlant, ahová költözik, illetve mennyire túlárazott az ingatlan.

Akik nem jól határozzák meg az eladási árat, azok akár több évig is árulhatják az ingatlanukat, és legfeljebb abban reménykedhetnek, hogy majd egyszer úgymond beéri a piac a hirdetési árat. Ezzel persze nem járnak annyira jól, hiszen az egész ingatlanpiacon megváltoznak addigra az árak, így az eladó ugyanott van, mintha évekkel korábban reális áron, gyorsan értékesítette volna ingatlanát – magyarázta dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának vezetője. Azt is hozzátette, hogy a legkönnyebben és a leggyorsabban az olcsóbb kategóriába tartozó ingatlanok kelnek el most a Velencei-tónál.

A IV. és XV. kerületekben is az ártól függ elsősorban az értékesítési idő: Balla Frigyes, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a megfelelően árazott panellakásoknál 1-2 hónapos, a téglaépítésű lakásoknál 2-3 hónapos, míg a családi házaknál 3-6 hónapos átlagos értékesítési időkről beszélhetünk.

A XVIII. kerületben az értékesítési idő társasházi lakások esetében jelenleg 1-3 hónap között mozog, míg a családi házakat jellemzően 1-6 hónap alatt lehet értékesíteni – jelezte Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is.

Ha pedig Dél-Budán nézünk körül, azt látjuk, hogy az értékesítési idők a viszonylag könnyen értékesíthető, két-három szobás lakásoknál átlagosan 5-6 hónapot tesznek ki, míg a családi házaknál lényegesen hosszabb ez az időszak, annak ellenére, hogy a szegmens most keresettebb – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. Közrejátszik ebben az is, hogy a 80-100 milliós családi házas kategóriában jelentős, akár több éves értékesítési időkkel is találkozhatunk. Természetesen, ha jól árazott egy ingatlan, akkor ennél gyorsabban is elkel, de nagyon kevés jól árazott lakás van most a piacon – jegyezte meg a szakértő.