Már rég nem láttunk ilyen változást az ingatlanpiacon!

Jóval válogatósabbak ma már az ingatlanvásárlók, így aki lakást hirdet, annak aktívabban kell fellépnie, hogy elegendő érdeklődőt gyűjtsön – derül ki az Ingatlantajolo.hu friss elemzéséből, amely a lakáspiaci hirdetői oldal adatait felhasználva készült.

A hatalmas gáz és villanyár emelkedés, a háború, az erős infláció, a munkahelyek bizonytalanná válása, valamint a jegybanki alapkamat ugrásszerű emelése és ezzel együtt a lakáshitelek drágulása (a kedvezményes zöldhitel tavaszi kifutásával együtt) a kereslet jelentős csökkenését vonta maga után.

Ez persze – nagy szerencsére – egyelőre nem azt jelenti, hogy eltűntek a vevők, csupán azt, hogy jóval óvatosabbak lettek, illetve a lehetőségeik szűkültek. A kínálat mindeközben még növekedett is, de a kínálati árak jellemzően magasak maradtak – legalábbis egyelőre. Ez utóbbi miatt, aki költözést-befektetést tervez, annak érdemes lehet egy nagyobb kereslet-csökkenés előtt lépni, és meghirdetni az ingalanát.

Az Ingatlantajolo.hu friss adatai szerint a tavalyi év hasonló időszakához képest még mindig kevesebb lakóingatlant hirdetnek a hazai ingatlanpiacon, ugyanakkor 2022-ben azért csökkent a „lemaradás”, hiszen már ötödik hónapja fokozatosan növekszik a hirdetési állomány.

„Az elmúlt két hónapban átlagosan 4 százalékos volt a bővülés a hirdetett lakóingatlanok számát tekintve, ami a tavalyi év hasonló időszakhoz képest több mint 7 százalékos növekedés. Míg nyár végéig a vidéki házak és lakások hirdetésszámai növekedtek jelentősen, augusztus hónapban már a fővárosi ingatlan hirdetéseknél is tapasztalható volt a kínálat bővülése” – állapítja meg Ballagó Antal, az Ingatlantajolo.hu portált is üzemeltető Otthontérkép Csoport vezérigazgatója.

Jelentős emelkedés a lakóingatlanok közül az eladó lakások terén történt, több mint 10 százalékos volt a növekedés ebben az időszakban. Eközben a kiadó ingatlanok piacán kisebb volt a változás, köszönhetően a keresletnek, valamint annak, hogy a járvány lecsengését követően viszonylag hamar visszatért a fővárosi piacra az AIRBNB lakáskiadási modell is. A vevői érdeklődés a látogatói-számok növekedése alapján erős, ugyanakkor a tényleges érdeklődés jóval kevesebb mint az év első negyedévében volt.

„Egy-egy lakóingatlant eladónak, bérbeadónak ma jóval nagyobb, erősebb versenyhelyzettel kell szembenéznie, mint fél-egy évvel ezelőtt. Ezért is kiemelkedően fontos mind a magánszemélyeknek, mind az ingatlanirodáknak az, hogy az eddigieknél intenzívebb ingatlan hirdetési jelenléttel keressenek megfelelő érdeklődőket” – emeli ki az Otthontérkép Csoport vezérigazgatója.

Közleményét pedig alaposan alátámasztják az utóbbi hónapok adatai, trendjei az Ingatlantajolo.hu portálon is. „A lakóingatlanokat hirdető portáljainkra (Otthonterkep.hu; Ingatlantajolo.hu) továbbra is rengeteg látogató érkezik, az oldalletöltési számok továbbra is magasak és az oldalon eltöltött idő is nő, de a vásárlók láthatóan óvatosabbak, a tényleges megkeresések (például telefonszám-felfedés, üzenet írása a hirdetőnek) egy kicsit megritkultak. Ezek mögött pedig nem csak a nyári szezonalitás húzódhat, hanem tőlünk független, elsősorban piaci okok, trendek is” – teszi hozzá Tóth András, az Otthontérkép Csoport vezérigazgató-helyettese.