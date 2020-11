Már idén is érdemes lehet lakást venni! Mutatjuk, hogy miért!

Lakást érdemes most venni, ám a kormány által bejelentett új otthonteremtési kedvezmények miatt még azok is kivárnak januárig az ingatlanvásárlással, akikre várhatóan nem is vonatkoznak majd az engedmények. Ám ez nem feltétlenül jó stratégia, jobb lehet előszerződni már az idén – véli Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

Jövő év elején jelentős keresletnövekedés jelenhet meg a piacon, ami a lakásárakat is megdobhatja. Éppen ezért Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint érdemes előszerződnie azoknak, akik már most kinézték maguknak a megfelelő otthont. Miért? Azért, mert hiszen így egyrészt elkerülhetik a jósolt áremelkedést, másrészt, ha januárban véglegesítik a papírokat, ugyanúgy élhetnek majd a támogatásokkal!

Mint ismert, a még 2015-ben indított otthonteremtési program 2021. január 1-jétől fontos új elemekkel bővül. A kormány tájékoztatása alapján a gyermekes családok lakásfelújítási költségeinek egy részét átvállalja az állam, az új építésű otthonok vásárlásánál 5 százalékra csökken az áfa, valamint a CSOK lehetőségével élő családok visszaigényelhetik az áfát és illetékmentességet is igénybe vehetnek.

A bejelentések hatására egyfajta megtorpanás volt érezhető az ingatlanpiacon, ugyanis a legtöbben inkább kivárnak januárig, hogy élhessenek az új támogatásokkal is.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint ugyan az emberek továbbra is nézelődnek, érdeklődnek, végleges döntést nem szeretnének hozni még akkor sem, ha már kinézték a számukra legmegfelelőbb lakást.

„Most csend van, de a belengetett kedvezmények egyértelmű keresletnövekedést fognak eredményezni januártól az ingatlanpiacon, ez pedig vélhetően az árakat is emeli majd. Kifejezetten igaz ez az újépítésű lakásokra, ahol a beruházók meg szeretnék nyerni a kedvezmények bizonyos hányadát” – értékelt a szakember.

Mint mondta, éppen a várható áremelkedés miatt érdemes előszerződést kötnie már most azoknak, akik biztosak abban, hogy meg akarják venni a kiválasztott ingatlant.

„Tapasztalataink szerint sokan már most kinézték álmaik otthonát, de inkább kivárnak jövő évig, hogy igénybe tudják venni a támogatásokat. Azt viszont kevesebben tudják, hogy érdemes előszerződést kötni, hiszen így még relatíve nyomottabb áron üthetik nyélbe az üzletet, és mivel a végleges adásvételi szerződést csak januárban írják alá, ugyanúgy élhetnek majd a kedvezményekkel” – tette hozzá.

Gadanecz Zoltán arról is beszélt, az előszerződésnek is vannak kritériumai. Ügyvédi ellenjegyzéssel adásvételnek minősül, ugyanakkor nem megy be a földhivatalba. Megegyezés szerint a vevő pénzt is adhat át az eladónak, és a két fél arról is megállapodhat, mikor véglegesítik a szerződést.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa érdekességként azt is megjegyezte, jellemzően azok sem vásárolnak most ingatlant, akikre egyáltalán nem is vonatkoznak a jövő évtől érvényes támogatások. Mindenki kivár, hátha ő is beleesik majd valamilyen formában a kedvezményezettek körébe.

Mindent összegezve a szakember leszögezte, a kormány szándéka egyértelműen a gazdaságélénkítés, hiszen az építőipar az összes ágazatot magával húzza. A lakásfelújítási programmal például fehéríthetik is a gazdaságot, amiből újabb adóbevételek származhatnak, ezzel két legyet ütnek egy csapásra. Ez egy bevált trükk, amivel a visszaesett keresletet fel lehet élénkíteni.