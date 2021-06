Májusban tért magához az ingatlanpiac Dél-Budán

Dél-Budán jelentős hullámvölgy alakult ki a keresletben az idei év három hónapjában, mely azonban nem befolyásolta az árakat. A helyzet azóta rendeződött: kínálati növekedéssel indult a május, azonban a szakértő szerint nincs olyan tényező, mely a forgalom bővülése vagy az árak emelkedése irányába mutatna.

Óriási hullámzások voltak jellemzőek az elmúlt egy évre az ingatlanpiacon. A legutóbbi jelentős hullámvölgy mintegy három hónapig tartott, és május elején ért véget – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. Ebben az időszakban, mely egybeesett a járvány harmadik hullámának kibontakozásával, nagyon gyengén alakult a kereslet, mely egy átlagos kínálattal párosult.

Kritikus volt tehát ez a néhány hónap az ingatlanpiacon, melynek során mindenki, így a vevők is csak arra vártak, hogy mikor javulnak végre a járványügyi adatok, mikor fog nyitni a kormány. Az emberek jövőképe bizonytalanná vált, így nem mertek vevőként az ingatlanpiacra lépni – tette hozzá a szakértő.

Ahol némi mozgást lehetett tapasztalni ezekben a hónapokban is Dél-Budán, az az agglomeráció és a külső részek családi házas övezetei voltak: Érd, Nagytétény, a XXII. kerület pereme. Vélhetően azért, mert a pandémia nyertese egyértelműen az agglomeráció a budapesti ingatlanpiacon, itt találhatók a relatíve olcsóbb, megfizethető árú kertes ingatlanok.

Mint Nagy Csaba rámutatott, a vevők ugyanis leginkább a 40-50 milliós árszintig keresik az eladó házakat, melyek jellemzően felújítandó állapotúak, minimum háromszobásak, legalább 80 négyzetméteresek, és van saját kertjük, ami most rendkívül fontossá vált az emberek számára.

A felújítás persze némi nehézséget okozhat számukra, vagy legalábbis sokba kerül: kivitelezőt ugyan lehet találni, de meg kell fizetni az árát: a szakemberek ugyanis oda mennek dolgozni, ahol többet fizetnek nekik – jegyezte meg Nagy Csaba.





Az értékesítési árak viszont a kereslet hullámzásával szemben ebben az időszakban stabilak maradtak, sem növekedés, sem csökkenés nem következett be az érintett kerületekben. Ez látszik a panellakások árainál, melyek a szakértő szerint már egy jó idejen nem változtak: egy átlagos, kelenföldi, kétszobás, erkélyes panellakást továbbra is 30-35 millió forint környékén lehet megvásárolni. Kivételt a jó elhelyezkedésű, szépen felújított panelek jelentenek, melyekért most még többet hajlandóak kifizetni a vevők, mint korábban.

Kínálati bővülés következett be viszont május elején, ami aztán kihatott a keresletre is. Ez a növekedés minden típusú ingatlant érintett, így a garzonoknál, paneleknél, téglaépítésű lakásoknál is egyaránt felélénkült a piaci mozgás.

Az áraknál az irányárak továbbra is rendkívül magasak, átlagosan mintegy 5-10 százalékos túlértékeltség figyelhető meg, így az alkuk is ehhez igazodnak, sőt a családi házaknál 10 százaléknál nagyobb alkukkal is lehet találkozni – mondta Nagy Csaba.

Ezzel összefüggésben az értékesítési idők a viszonylag könnyen értékesíthető, két-három szobás lakásoknál átlagosan 5-6 hónapot tesznek ki, míg a családi házaknál lényegesen hosszabb ez az időszak, annak ellenére, hogy a szegmens most keresettebb. Közrejátszik ebben az is, hogy a 80-100 milliós családi házas kategóriában jelentős, akár több éves értékesítési időkkel is találkozhatunk. Természetesen, ha jól árazott egy ingatlan, akkor ennél gyorsabban is elkel, de nagyon kevés jól árazott lakás van most a piacon – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A vevők jellemzően hitelfelvétellel élnek a vásárlásoknál, ugyanakkor a felújítási támogatásoknak nem nagyon érzi a hatását Nagy Csaba. Mint mondta, a támogatás összege túl kicsi, különösen ahhoz képest, hogy mennyire megemelkedtek az anyagárak és a kivitelezői költségek.

Ami a kiadó lakások piacát illeti, az ingatlanközvetítő a bérleti díjaknál sem tapasztalt változást: most is ugyanúgy 120-130 ezer forintért lehet havonta bérelni egy átlagos, kétszobás panellakást a XI. kerületben, mint néhány hónappal korábban. Az persze jellemző, hogy a kínálati ár magasabb ennél, ebből viszont alkudni szoktak a bérlők.

Ami pedig a jövőt illeti, a keresleti oldalon nem lát semmi olyan lehetséges változást a szakértő, amely bármiféle áremelkedést vagy akár forgalomnövekedést okozhatna. Ami leginkább befolyásolhatja az elkövetkező hónapokban a piacot, az a kampányidőszak, illetve annak ígéretei, ezeknél azonban mindig erősen kérdéses, hogy mi valósul meg végül belőlük – tette hozzá Nagy Csaba.