Magas minőségű építészet a Duna partjához közel, Pesten

Egyre inkább felértékelődik a magas minőségű építészeti megoldások alkalmazása a lakóingatlanok fejlesztése során. A tervezők feladata olyan egyedülálló koncepciók megalkotása, melyek képesek a leendő lakók minden igényét kielégíteni. Ezt illusztrálja a XIII. kerületi Foka-öböl mellett épülő Duna Terasz Grande lakópark, melynek az Óbuda Építész Stúdió és Vadász Stúdió által tervezett épülettömbjei hasonló eszköztárral, de eltérő megoldásokat sorakoztatnak fel.

A lakásvásárlás előtt állók számos szempontot figyelembe vesznek az ingatlan kiválasztása során, amelyek jól tükrözik az eltérő vásárlói igényeket. Egyre fontosabbak többek között az energiahatékony, környezettudatos megoldások, de kiemelt szerepe van az épület lokációjának, közlekedési kapcsolatainak és a hozzá kapcsolódó zöld infrastruktúra rendszernek is. Mindemellett a nemzetközi és hazai trendek is azt mutatják, hogy az ingatlanok tervezési minősége is egyre nagyobb figyelmet kap.

Az építészet legalapvetőbb eszközei közé tartozik a tömeg struktúra és a homlokzatok átgondolt kompozíciója. Ezek egymástól sem független tényezők, melyek a ház további részleteire is hatást gyakorolnak: ha az épület terei logikus, átlátható rendszer szerint épülnek fel, az a lakók mindennapjait is segíti. A lakótömbök bejáratainak elhelyezése kiemelten fontos ebből a szempontból, ugyanis ezek a terek általában fontos funkcionalitással is rendelkeznek: itt kap helyet a portaszolgálat, vagy a recepció is.

A praktikumon túl világszerte megfigyelhető, és hazánkban is egyre elterjedtebb tendencia, hogy a főbejáratot exkluzív és reprezentatív helyiségnek alakítják ki, ahova belépve a lakók és érkező vendégeik kedvező benyomást szerezhetnek az adott lakópark színvonaláról. Az építészek feladata ez esetben a közterületekkel való megfelelő kapcsolatok kialakítása, és a használatnak megfelelő burkolati anyagok és színek kiválasztása, mely ideális esetben nem áll meg a bejárati zónánál, hanem a teljes közlekedő rendszerre kiterjed.

A típustervek alapján, előregyártott elemekből készült panel lakótelepekkel szemben a ma épülő lakóparkok egyedi kialakításukkal egymással is versengve igyekeznek elnyerni az otthont keresők tetszését. A homlokzatokkal való játék jól felismerhető, karakteres megjelenést biztosít az egyes épületeknek, egyszerre képes kiemelni és mégis összekötni azokat épített és természetes környezetükkel.

Az épületbelsőn és a külső megjelenésen túl a köztes terek kialakítása is fontos építészeti kérdés. A házak egymáshoz való viszonya meghatározza a természetes benapozást, a kellemes kilátást; az átgondolt telepítés pedig jobban kihasználható zöldterületek létesítését teszi lehetővé az épületek között, ami így a tágabb lakókörnyezet és az egész környék nívóját képes emelni. A megfelelő struktúra megtalálása érdekében a tervezők körében egyre elterjedtebb, már-már elengedhetetlen lépés a számítógépes modellekre alapozott vizsgálatok elvégzése a projektek korai fázisában.

Budapesten is több helyen épülnek olyan ingatlanok, amelyeknél a befektető a leendő lakók igényeit szem előtt tartva olyan tervezői csapatot választott, akik magas színvonalon képesek a fentiekben felsorolt eszköztárral dolgozni. Különösen jól szemlélteti ezt a Vizafogó északi részén épülő Duna Terasz Grande lakópark, amelynek két tömbjét más-más építésziroda tervezte, így egyazon projekten belül egészen eltérő megoldások születtek hasonló kihívásokra.

A D&B Ingatlanfejlesztő csoport legújabb lakóház-beruházásánál a Dunához közelebbi telekre a Vadász Építész Stúdió tervezte meg a Duna Terasz Grande 1-es épületét, míg az épületpár 2-es épülete az Óbuda Építész Stúdió munkája. A két épületegyüttesben összesen 790 lakás készül, ezzel jelenleg ez Magyarország legnagyobb egy helyen, egy időben, egy projekt alatt épülő lakásfejlesztése.A nagyobb épület a maga 583 lakásával önmagában is kimagasló lakásmennyiséget képvisel.

A Plájer János vezette Óbuda Építész Stúdió tervei alapján megvalósuló épület a tervező megfogalmazása szerint a fiatalos, lendületes, minimalista stílusjegyek színes víziója. Mindezt elsősorban az izgalmas homlokzatarchitektúrával kívánták elérni: a cél az volt, hogy első ránézésre egy véletlenszerű, dinamikus homlokzati játék jelenjen meg az épületen. Emögött egy gondosan szerkesztett, 1-2, de helyenként akár 3 szintet is magába foglaló szabályrendszer húzódik, ami rendszert hoz az üdén sokféle homlokzatba. A tömegalakítás inspirációs forrása a jól ismert Jenga játék volt: az egész egyszerű főkubusból hol kihúzott pozitív, hol betolt negatív formák határozzák meg a homlokzat kompozícióját.

Az épület külső és belső anyaghasználatára egyaránt jellemző a magas minőségű burkolóelemek alkalmazása. A földszinti zónákban, ahol intenzívebb a gyalogosforgalom, színes táblás homlokzatburkolatok jelennek meg, de hasonló elemek jellemzik bizonyos erkélyek és más külső terek burkolatát is. A színhasználat nem öncélú, a lépcsőházak harmonizáló színvilága egységet képez az előcsarnok, a lépcső és a közlekedők között, a lakások bejárati zónáját is magába foglalva.

Mindez az építészek azon törekvését szolgálja, hogy az épület egésze otthonosabb, „lakóbarátabb” környezetté váljon, aminek érdekében a legapróbb részletekig igyekeztek minden körülményt figyelembe venni. Jó példája ennek a folyosók kiszélesedése a lépcső- és liftblokkok előtt, ahol sűrűbb használat várható.

A Vadász Építész Stúdió által tervezett kisebbik épülettömb „csupán” 207 lakásnak ad helyet. Itt is az izgalmas homlokzati játék teszi egyedivé az épületet, de egész más koncepció alapján: az architektúra itt az ellentétpárokra épül. A földszint és a tetőszint hullámzó tömegalakítása a természetes környezetre – a vízre, a domborzatra – reagál, amit a meleg színek alkalmazása még tovább erősít. A kettő között szinte lebeg a hófehér, szigorú vonalvezetésű kubus, amit egy jóval hagyományosabb, racionálisabb struktúra jellemez. Az alsó és felső szinttel szemben e köztes szakasz a ház épített környezetére kíván reflektálni. Ugyanakkor a homlokzat ezen részére is jellemző egyfajta tervezett véletlenszerűség: az egyes erkélyeket és lakásokat nem egy-egy fallal választják el egymástól, hanem az erkélysorokba kiugranak bizonyos szobák homlokzatai. Vadász Bence, az épület vezető tervezője ezt a játékosságot a kottavonalak között megjelenő hangjegyekhez hasonlította.

„A fő cél a Duna Terasz Grande esetében az volt, hogy magas minőségű, a lakók igényeinek maximálisan eleget tevő épületegyüttes jöjjön létre, ezért a legkorszerűbb okosotthonokat és zöld gépészeti megoldásokat alkalmaztuk. Ugyanakkor mindez önmagában nem elég; a kimagasló minőséghez nagyban hozzájárul a kiváló építészeti tervezésnek köszönhetően létrejött tér- és tömegstruktúra is. A két épülettömb így a legkorszerűbb lakásépítési elvárásoknak is megfelel.” – emelte ki Ádám Zoltán, a beruházás projektvezetője.