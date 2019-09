Lehet olyan a bankszámlakivonaton, ami miatt nem kapjuk meg a lakáshitelt?

Az emberek többsége nem gondol bele előre, hogy vajon milyen adósnak is gondolná őt egy bank, és csak akkor foglalkozik a témával, amikor aktuálissá válik a hitel. Pedig az, hogy hitelképes-e valaki, nagyon sok mindenen múlik, ezek között pedig akad olyan, ami legtöbbeknek eszébe sem jutna!

A bank például alaposan megvizsgálja a bankszámlakivonatot is, amin bizony akadhat olyan tétel, ami miatt elutasítják a hitelkérelmet.

A jogszabályban meghatározott hitelképességi feltételek mindössze azt határozzák meg, hogy a bankok maximum meddig mehetnek el, ennél szigorúbb feltételeket azonban szabhatnak a pénzintézetek. És sokszor élnek is ezzel a lehetőséggel. Ráadásul a bankok nem ugyanazon szempontok alapján járnak el, ugyanis saját felelősségük, hogy mekkora kockázatot hajlandók vállalni, kiknek és mennyit hiteleznek. Érthető, hiszen a bankok felelősséggel tartoznak tulajdonosaik és persze betéteseik felé, akik a megtakarításaikat bízzák rájuk.

Hogy mi mindent néznek a bankok, amikor egy leendő adós hitelképességét vizsgálják, jól mutatja egy nemrégiben megtörtént eset. Valaki hitelből szeretett volna megvásárolni egy családi házat, ám mivel vályogépítésű ingatlanról volt szó, nem volt egyértelmű, hogy a bankok értékbecslője mekkora forgalmi értéket állapít majd meg, illetve egyáltalán hitelezhető-e maga az épület.

Hogy biztosra menjenek, előzetes értékbecslést kértek a banktól, aminek során kiderült, hogy az ingatlan hitelezhető, és a bank által meghatározott érték is rendben volt. Ez utóbbi azért fontos, mert a lakáshitel összege legfeljebb a forgalmi érték 80%-a lehet, de bankok többsége mostanában inkább 70%-nál húzza meg a plafont. Vagyis a vételár többi részét önerőből kell előteremteni. Számszerűsítve: egy 20 millió Ft-os ingatlan esetében minimum 4-6 millió Ft saját forrásra van szükség. Vagyis, ha a bank alacsonyabb forgalmi értéket határoz meg, akkor a felvehető hitel összege is alacsonyabb lesz.

Volt azonban egy nem várt, kellemetlen meglepetés, ami a bankszámlakivonat figyelmesebb átvizsgálása után derült ki. A bankok a kockázatelemzés során ugyanis minden olyan dolgot megnéznek, amiből következtethetnek arra, hogy az adós hosszú távon – jellemzően 10-15 éven keresztül – rendben tudja majd fizetni hitele aktuális törlesztőit. Az adott esetben azonban a bankszámlakivonaton jelentős és rendszeres online szerencsejáték tételek szerepeltek a kiadási oldalon, ami bizony óvatossá teszi a pénzintézeteket!

A rendszeresen szerencsejátékra vagy más, játékszenvedélyre utaló kiadások miatt a bankok úgy gondolhatják, hogy az igénylő anyagi helyzete nem igazán kiszámítható, miközben egy lakáshitel mindenképp stabil anyagi hátteret igényel. Nem csak ez lehet azonban rossz pont a hitelbírálatkor, hiszen akár egy magánkölcsön törlesztőjének rendszeres utalásai is csökkentheti az igénylő szabad forrásait, így a bank dönthet úgy, hogy kevesebb hitelt ad emiatt valakinek.

Hogy pontosan mennyire nehezíti meg a hitelhez jutást egy-egy ilyen tétel, az nagyon egyedi. Számít természetesen, hogy az ilyen kiadások mekkora részét teszik ki a nettó jövedelemnek, de bankonként is nagyon eltérő a gyakorlat. Az adott esetben olyan nagy összegeket költött a hiteligénylő online szerencsejátékra, hogy azt minden bank túl kockázatosnak találta.

Éppen a fenti példához hasonló, laikusok számára előre nem látható eshetőségek miatt nagyon fontos, hogy hitelből történő lakásvásárlás során tartsuk be a lépések helyes sorrendjét, illetve kérjük szakértő segítségét, aki ismeri banki gyakorlatot, a realitásokat.

Fontos például, hogy még mielőtt lefoglalózzuk a kiválasztott ingatlant, ellenőrizzük, a jövedelmünk alapján egyáltalán hitelezhetők vagyunk-e, és ha igen, mekkora hitelösszegre számíthatunk maximálisan.

Kérhetünk akár előzetes hitelbírálatot is, amikor a bank megvizsgálja a jövedelmünket, majd ez alapján ajánlatot ad a hitelösszegre és a kamatra. Ezt követően kiválaszthatjuk a megfelelő ingatlant, és ha az is megfelel a fedezettel szembeni elvárásoknak, akkor már jó eséllyel sínen van a lakáshitel.

Hitelszakértő segítségét is érdemes lehet kikérni, aki a jövedelmünk és az élethelyzetünk megvizsgálása után megkeresi számunkra elérhető legkedvezőbb banki ajánlatokat. Mivel a bankok üzletpolitikája nagyon különböző, könnyen előfordulhat, hogy miközben az egyik igénylőnek az egyik, míg egy másiknak egy másik bank adja majd a legkedvezőbb feltételeket. A kondíciók között pedig óriási különbségek lehetnek: a magyarországi banki ajánlatokat összehasonlító lakáshitel kalkulátor szerint például egy 15 millió Ft-os – 10 éves kamatperiódusú, 15 éves futamidejű – lakáshitel esetében 10 000 Ft különbség is lehet az ajánlatok között, ami teljes visszafizetésben 2 millió Ft-ot jelent.

De ennél is nagyobb veszteség lehet az, ha anélkül foglalózunk le egy ingatlant, hogy meggyőződnénk a hitelképességünkről, hiszen emiatt akár a már kifizetett összeget is elbukhatjuk, ami valljuk be, minden vásárló rémálma.