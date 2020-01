Lehet, hogy egy korábbi hibád miatt nem ad lakáshitelt a bank

Ha lakáshitelt szeretnénk igényelni, akkor a bank minden esetben alaposan megvizsgálja jövedelmi és vagyoni helyzetünket. Amennyiben ingatlanfedezet mellett szeretnénk kölcsönt kapni, akkor a bank ellenőrzése kiterjed a fedezetként felajánlott lakásra is. Ez például egy szabad felhasználású jelzáloghitelnél, hitelkiváltásnál, vagy akkor lehet érdekes, ha valaki pótfedezetként vonna be ingatlant egy hitelbe.

Egy jelzáloghitel igénylésekor az ingatlan tulajdoni lapját – okirat, melyen megtalálható az ingatlan megnevezése, tulajdonosai, kapcsolódó terhei (jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom…) és egyéb alap adatok – a bank megvizsgálja. Ezen alapvető okiratra felkerülhetnek olyan bejegyzések, melyek negatívan minősítenek bennünket a bank szemében.

Ha nem fizettük rendben a közüzemi számláinkat, akkor bizony a szolgáltató jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlanunkra. Ugyanezt megteheti az adóhivatal is, ha nem fizetjük ki időben valamilyen adó jellegű kötelezettségünket, tartozásunkat. Ha pedig nagyobb összegű, hosszú ideje fennálló elmaradásunk van, akkor lakásunkat akár árverés, végrehajtás alá is vonhatják. Ezek az információk pedig mind-mind megjelennek a tulajdoni lapon.

Sőt, a „stigmák” a tartozásunk rendezését követően sem kerülnek le nyom nélkül onnan. Ugyan törlésre kerülnek, de ez jelen esetben azt jelenti, hogy a törlés dátuma megjelenik az adott teher mellett az okiraton, vagyis mindenki láthatja, hogy volt valamilyen problémánk a múltban. Ezt pedig a bankok nem szeretik, így emiatt akár el is utasíthatják az igénylésünket!

Persze nem minden bank egyformán érzékeny erre, ám több olyan pénzintézet is van, ahol bizonyos időnek, jellemzően fél évnek el kell telnie a mulasztás után ahhoz, hogy hitelt adjanak az ügyfélnek. Fontos azonban, hogy vásárlási hitel esetében egy ilyen törölt teher nem rólunk árul el negatív információt, hanem az eladóról. Emiatt lakáshiteleknél nem jelent elutasítást egy ilyen, a tulajdoni lapon megjelenő „baki”.

Előfordulhat az is, hogy a problémát okozó elmaradást, tartozást már évek óta rendeztük, de ingatlanunk tulajdoni lapján még mindig rajta van – azaz törlésre sem került – a kapcsolódó bejegyzés. Ebben az esetben érdemes a teher jogosultjával egyeztetni a tulajdoni lapon lévő bejegyzés törléséről, illetve kérjünk igazolást is tőlük, hogy mikor rendeztük elmaradásunkat, tartozásunkat. Ez egyébként szükséges lehet a hitelbírálathoz is.

Széljegyek a tulajdoni lapon

Ingatlanunk tulajdoni lapján széljegyen szerepel minden folyamatban lévő kérelem egészen addig, amíg azt át nem vezetik véglegesen az okiraton. Ezzel nincs is semmi probléma, ebből tudhatjuk meg például, hogy változik a tulajdonos, vagy egy hitel miatt jelzálogjogot fognak bejegyezni a lakásra. Gond inkább akkor lehet, ha az adott változás elintézése, átvezetése elhúzódik.

A földhivatal ugyanis tulajdoni lapra feljegyzett változási kérelmekkel – széljegyekkel – sorban halad. Vagyis, amíg a korábbi kérelmet nem jegyzik be – vagy épp utasítják el -, addig a később beérkezett kérelmekkel sem fognak tudni foglalkozni. Ezzel a bankok is tisztában vannak, emiatt egy régi elintézetlen széljegy akár meg is akaszthatja a hiteligénylésünket.

Lehetnek olyan széljegyek, amelyek elintézése extrém módon elnyúlhat. Ebben az esetben is lehet megoldás, ha hozzájárul a korábban beadott széljegyen szereplő kérelem jogosultja, hogy az új kérelmet soron kívül vegye előre a földhivatal. Így hitelünk jelzálogjoga mégis időben bejegyzésre kerülhet, és ez az eljárás több bank számára megfelelő is lehet.

Ha jelzáloghitelt igényelnénk, de nem tudjuk, hogy ingatlanunk tulajdoni lapján milyen teher van, akkor érdemes a területileg illetékes földhivatalba elmennünk.

Ott kikérhető a tulajdoni lap, vagy akár be is tekinthetünk az okiratba. Így láthatjuk az „élő” terheket, sőt a már törölt jogokról is információhoz juthatunk.

