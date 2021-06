Lakásvásárlás – hogyan érdemes alkudni, min lehet még spórolni

Szakértői tippek következnek arra, hogy a lakásvásárlás során miként spórolhatunk, illetve hogyan érdemes alkudni, azaz pl. érdemes-e közvetítőn keresztül venni.



Az ingatlan adásvétel legnagyobb és egyben legfontosabb költsége az ingatlan vételára, azonban számos olyan egyéb, direkt és indirekt költség is felmerül, amivel gyakran nem számolnak a vevők és így az sem merül fel, hogy ezeket a kiadásokat kis körültekintéssel, ha elkerülni nem is, de csökkenteni mindenképpen lehetne. Az OTP Ingatlanpont szakértője számba vette az ingatlanvásárlás kapcsán a vevő oldalán felmerülő kiadásokat és tippeket ad ahhoz, hogy hogyan lehet ezeket, akár jelentős mértékben is csökkenteni.

Az ingatlanvásárlás kapcsán a legjelentősebb kiadás mindig a vételár, azonban számos további költség is felmerül a vevő oldalán, amire nem árt időben felkészülni és előzetes költségvetést készíteni. A kiadások számbavétele segít pontosan meghatározni azt, hogy mekkora terhet jelent az új ingatlan megvásárlása és már ekkor számba lehet venni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével az adásvétellel járó kiadásokat csökkenthetjük.

„Közvetlenül az eladótól vásárolva megspórolható az ingatlanközvetítő költsége, ami 3-5 százalékkal csökkentheti az adott ingatlan vételárát. Az érem másik oldala viszont, hogy az ingatlanszakértők amellett, hogy pontosan tisztában vannak az ingatlan és annak környezetének aktuális árszínvonalával, pontosan ismerik a felek motivációit, így nagyon valószínű, hogy jobb vételárat tudnak kialkudni annál, mint amit a vevő közvetlenül érne el az eladónál” – mondta Becz Attila, az OTP Ingatlanpont Budapest II. Szépvölgyi úti iroda vezető értékesítési tanácsadója.

Díjak, illeték, hitel és egyéb költségek

A vételár mellett az ingatlanvásárlás kötelező költsége az általában fél és egy százalék közötti ügyvédi díj, amit minden esetben a vevő fizet. Az ügyvéd személye szabadon választható, de a legalacsonyabb díj mellett érdemes azt is figyelembe venni, hogy az adott ügyvéd mekkora tapasztalattal rendelkezik az ingatlan adásvétel területén és vállalja-e a letét kezelését. Az ingatlanközvetítőn keresztül megbízott ügyvéd esetében biztosak lehetünk abban, hogy a javasolt szakértő nagy gyakorlattal rendelkezik az ingatlanügyletekben és valószínűleg a megbízások nagy száma miatt a munkadíj is kedvezőbben alakul, mintha a vevő közvetlenül keresne meg egy ügyvédet.

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy mitől reped az ingatlan fala, szeretnénk meggyőződni a felhasznált anyagok minőségéről, vagy nagyobb szabású, falak mozgatásával járó felújítást tervezünk, akkor lakásvásárlás esetében is érdemes, sőt javasolt konzultálni egy statikussal. A jó statikus nemcsak feltárja a problémákat, hanem megoldási javaslatot is ad ezekre. Emellett figyeljünk arra is, hogy a szakember ne csak tanácsot adjon, hanem statikai szakvéleményt is készítsen, ami akár az adásvételi szerződés mellékletét is képezheti, rögzítve az ingatlan valós állapotát, védve az eladót és a vevőt is a későbbi peres kérdésektől és költségektől.

Illeték-csökkentés lehetőségei

Minden ingatlanvásárlás esetén kötelező az ingatlanszerzési illeték megfizetése, ennek mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4 százaléka. Bizonyos esetekben csökkenthető az illeték mértéke vagy a vevő mentesülhet is a fizetési kötelezettség alól, például ha CSOK igénybevételével vásárol, illetve a házastársak közötti vagy egyenes ági rokonok közti adásvétel is illetékmentes. Így az adott adásvételnél igénybe vehető kedvezményekről érdemes jogi, illetve ingatlanszakértőnél előzetesen tájékozódni.

Szintén a vevőt terhelik a költözés és esetleges felújítás költségei.

Az időnk is pénz

A költöztetés esetén elsőre a legolcsóbbnak tűnő megoldás, ha családunk, barátaink segítségét vesszük ehhez igénybe, de a legbiztosabb, ha egy profi költöztető cégre bízzuk magunkat, főleg, ha terjedelmes bútorokat kell mozgatni vagy nincs lift az épületben. Az építőanyagok árának drasztikus növekedése és az egyre jellemzőbb szakemberhiány miatt már egy kisebb felújítás is elérheti a milliós nagyságrendet, így mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy az ingatlanközvetítő cégek általában kiterjedt kivitelezői kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, így valószínűleg jobb áron és rövidebb idő alatt fognak megbízható szakembereket találni, mintha önmagunk vágnánk bele a keresésbe.„Jelenleg Magyarországon annyira sokféle és sokrétű, ingatlanhoz kapcsolódó támogatás vehető igénybe, hogy nem elvárható az, hogy minden vevő tisztában legyen a lehetőségeivel. Még akkor is érdemes feltérképezni a rendelkezésre álló támogatási konstrukciókat, ha az ingatlan teljes vételára rendelkezésre áll. Az ingatlanszakértők pontosan fel tudják mérni, hogy az adott ingatlan esetében és a vevő körülményei alapján milyen támogatások vehetőek igénybe” – tette hozzá az OTP Ingatlanpont tanácsadója.Az ingatlanhitel kapcsán az egyszeri költségek mellett a legnagyobb költség a havi szinten fizetendő törlesztőrészlet és kamat, ezért érdemes alaposan körüljárni azt, hogy milyen konstrukciók érhetőek el és előzetes értékbecslést kérni a pénzintézettől, hogy már a szerződéskötés előtt tisztában legyünk azzal, hogy a kiválasztott ingatlan megfelelő fedezet-e a bank számára és a folyósított hitel elegendő lesz-e az ingatlan vételárának megfizetésére. A pénzügyi vagy ingatlanszakértő segíthet összehasonlítani az egyes pénzintézetek ajánlatait, megtalálni a számunkra legkedvezőbbet és esetenként jobb konstrukciókat is elérhetnek, mintha mi keresnénk fel az adott bankot.

Az idő pénz, így szintén jelentős, bár összegszerűen nehezen kifejezhető körülmény az, hogy mennyire gördülékenyen zajlik vagy legrosszabb esetben meghiúsul-e az adásvétel. Ilyen körülmény lehet külföldi partner esetén a nyelvi korlát, illetve az eladó és vevő közötti vélt vagy valós nézeteltérés. Ezek feloldásban szintén megoldás lehet egy ingatlanszakértő bevonása, aki a két fél közti moderálással gyorsíthatja az adásvétel folyamatát és így csökkenti a kiadásokat. Ugyanilyen áttételesen jelentkező költség az ingatlan keresésére fordított idő, amikor érdemes mérlegelni azt, hogy a saját munka- és/vagy szabadidőnket fordítjuk erre vagy megbízunk vele egy szakértőt.

„Az ingatlankeresők általában halmazokat hoznak létre, azaz egy bizonyos területen keresik az elvárásaiknak és lehetőségeiknek leginkább megfelelő ingatlant, ami esetenként nem vezet eredményre. Ilyen helyzetekben érdemes ingatlanszakértőhöz fordulni, aki a sokéves tapasztalatai alapján segíthet megtalálni az igényeknek leginkább megfelelő ingatlant. Emellett a szakértők segítséget nyújthatnak abban is, hogy értelmezzék az ingatlannal kapcsolatban felmerült szakmai kérdésekre adott válaszokat” – zárta gondolatait Becz Attila.