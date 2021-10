Lakáspiac – az eladók túlnagyot álmodnak az áremelkedés kapcsán

Habár a lakáspiac erősödött, a járvány kapcsán sokan azt gondolhatják, hogy nem kedvezett az árak emelkedésének, a valóságban csak az első hullám okozott egy kisebb megtorpanást – az sem mindenhol -, utána ismét folytatódott a drágulás. De mekkora áremelkedés következett be az egyes kerületekben? És mi várható a jövőben? A Balla Ingatlan helyzetképe következik.

A tavalyi évben a kereslet szűkülése ugyan magával hozott egy kismértékű, 5-10 százalékos árcsökkentést, azonban a korlátozások enyhítése, a pandémiához való “hozzászokás”, valamint az idei évben megjelenő új állami támogatások hatására gyorsan visszakúsztak az árak, így ma már ugyanott tart a piac, ahol a járványt megelőzően – összegezte a folyamatot Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának vezetője szerint a kerületben minimum 10-15 százalékkal emelkedtek az árak az elmúlt egy évben. Az újépítésű ingatlanoknál a drágulás mértéke követte az építőanyagok és a kivitelezés árainak emelkedését, miközben a használt ingatlanok árai szinte felzárkóztak az újépítésűek négyzetméteráraihoz. Ő úgy látja, hogy az árakat jórészt az állam által nyújtott lakásvásárlási támogatások mozgatják felfelé.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan észak- és bel-budai irodájának szakmai vezetője ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a meglévő kínálat jelentős része meglehetősen túlárazott: nagyon ritkán lehet egymillió forint alatti négyzetméterárral találkozni a hirdetéseknél, miközben ez az árszint a legtöbb esetben irreális. Ilyen árakon nem lehet eladni az ingatlanokat, így aztán ezek a lakások nem is kellenek senkinek, érdeklődő sincs rájuk – hangsúlyozta az ingatlanközvetítő.

Ha az elképzelt hirdetési árakért nem is lehet eladni ezen a területen lakásokat, azért az látszik, hogy szépen, lassan kúsznak felfelé az értékesítési árak. Ugyanakkor nehéz most reális árakról beszélni, mivel rendkívül hektikus a piac, a vevők is bizonytalanok – jegyezte meg Nagy Andrea.

A túlárazott ingatlanoknál jellemző egyébként, hogy egy-két év után úgymond “beérik” az áruk, mivel az árak folyamatosan araszolnak felfelé: az elmúlt egy évben is 5-10 százalékos drágulást lehetett tapasztalni – mondta Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

Időszakos csökkenés után minimális mértékben, de elkezdtek felfelé mozdulni az értékesítési árak a belvárosi ingatlanpiacon is – jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodáinak szakmai vezetője is. Mint mondta, az áraknál csak minimális ereszkedés volt tapasztalható a járvány hónapjaiban, de ahogy visszatért az élet a piacra, úgy az árak is visszakapaszkodtak, sőt még egy kis áremelkedés is megfigyelhető.

Azt is hozzátette, hogy a túlárazás jelensége továbbra is folyamatosan jelen van a belvárosi ingatlanpiacon, és egyes esetekben elérheti akár a 30-40 százalékot is. Az oka általában az, hogy a tulajdonosok abból indulnak ki: a “szomszéd, család mondta, van a családban ingatlanos, aki ért hozzá, itt a házban ennyiért-annyiért kelt el ilyen lakás” – fogalmazott Garaba Gergely. Ráadásul a tulajdonosok gyakran az alapján határozzák meg a hirdetési árat, hogy nekik mennyi pénzre lenne szükségük a továbblépéshez.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy míg a járvány első hullámában még enyhe esés volt jellemző – elsősorban a panellakások körében -, addig idén már áremelkedés jellemezte a két kerület ingatlanpiacát. A szakértő becslése szerint éves átlagban mintegy 5 százalékkal növekedtek az árak, de a XIX. kerületben ennél nagyobb drágulás következett be.

Ő is felhívta azonban a figyelmet arra, hogy megjelent az erős túlárazottság, aminek szerinte elsősorban az az oka, hogy rengeteg ügyfél elsősorban az interneten tájékozódik az ingatlanpiacról, nem pedig szakértőktől. Ennek eredményeként túl magas áron viszi piacra ingatlanát, ami a XIX. kerületben átlagosan mintegy 10 százalékos ártöbbletet jelent, míg a XX. kerületben ennél azért néhány százalékponttal kevesebbet.

Az elmúlt egy év során mind az újépítésű, mind a használt ingatlanok esetében – legyen szó akár családi házakról, akár társasházi lakásokról – 10-20 százalékkal emelkedtek az árak Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint. Úgy látja, hogy az árak stagnálása inkább csak a panellakások piacán volt megfigyelhető.

Mindenféle megtorpanás nélkül, mintegy 10-15 százalékkal emelkedtek az árak Dunakeszi ingatlanpiacán az elmúlt egy évben, vagyis a növekedést a járvány sem tudta megtörni – hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan dunakeszi irodájának szakmai vezetője. Azt is megjegyezte, hogy az északi agglomerációban akadnak olyan települések is, ahol még az említett 10-15 százaléknál is nagyobb mértékű volt a drágulás. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy ezeken a településeken még találhatók új parcellázású eladó építési telkek, ami Dunakesziről már nem mondható el.

A Balatonon szintén semmiféle megtorpanásra nem került sor, annak ellenére, hogy évek óta lendületesen nőnek az ingatlanárak. Az elmúlt egy évben újabb árrobbanás következett be, mely az elmúlt hónapokban is éreztette hatását, és várhatóan még egy jó darabig nem mérséklődik – jelezte Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője. Ez azt jelenti, hogy míg tavaly ősszel, télen és idén év elején – nagyjából februárig – bruttó 1-1,1 millió forintba került egy jó minőségű tóparton álló társasház négyzetmétere, addig ez mára 1,5-1,6 millióra kúszott fel. De akadnak olyan projektek is, ahol 2 millió forintra emelkedtek a négyzetméterárak.

A tapasztalat ráadásul azt mutatja, hogy ezek az ingatlanok nem lesznek olcsóbbak, csak még tovább emelkedik az áruk. Korábban ez már többször bekövetkezett: vagyis azt az ingatlant, amit egyik évben még drágának találtak az érdeklődők, azt a következő évben még magasabb áron vették meg – hívta fel a figyelmet Krausz Gábor.

Tóth Viktória szerint a használt lakások piacán ugyanakkor bekövetkezhet némi “normalizálódás”, ugyanis a tulajdonosok már olyan árat szeretnének kapni az eladó ingatlanaikért, amennyiért az újépítésű lakásokat kínálják. Ezen az áron viszont nem feltétlenül lesz vevő a lakásaikra, ha újat is vásárolhatnak ugyanennyiért.

Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa is jelezte, hogy a használt ingatlanok esetében a piaci szereplők már nemigen számítanak arra, hogy további jelentősebb drágulás következne be, ugyanakkor komolyabb árcsökkenést sem tartanak valószínűnek.