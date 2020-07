Lakáshitel vagy személyi kölcsön párunk bevonása nélkül? Lehetséges?

Lakáshitel felvételnél kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a párok közösen vállalják ezt a terhet, hiszen a hitelből vásárolt ingatlant is együtt fogják használni. Előfordulhat azonban, hogy az élethelyzetből adódóan az egyik fél egyedül szeretne jelzáloghitelhez jutni, a házastársa/élettársa bevonása nélkül. Van-e erre lehetőség egyáltalán? Ha igen, akkor milyen módon, és mi mindent kell ehhez teljesíteni? Most ennek jártunk utána.

Egy lakáshitel felvétele – nagyobb összegű kölcsön esetén különösen – komoly és hosszú távú elköteleződést jelent a bank felé. Éppen ezért mind az adós, mind a bank érdekeinek védelmében létezik a jövedelemarányos törlesztő-részlet mutató (JTM) limitje: ez azt korlátozza, hogy a hitelfelvevők milyen mértékben adósodhatnak el a jövedelmükhöz képest. Az együttes igénylés legnagyobb előnye, hogy mindkét fél jövedelme figyelembe vehető a hitelbírálat során, ezáltal nagyobb összegű hitelt igényelhetnek, vagy akár ugyanahhoz az összeghez kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá.

Kaphatunk lakáshitelt a házastársunk bevonása nélkül?

A fenti előnyök ellenére előfordulhat, hogy az élethelyzetből adódóan az egyik fél egyedül szeretne hitelt felvenni. Fontos tudni, hogy a családjogi törvény értelmében a házasságkötéssel úgynevezett „vagyonközösség” jön létre a felek között. A közös vagyonba minden vagyontárgy beletartozik, melyet a házastársak külön-külön vagy együttesen a kapcsolat ideje alatt szereztek. Mivel egy ingatlanvásárlás hatással van a közös vagyon alakulására, ezért a házastársak/élettársak alapesetben kötelező jelleggel adóstársakká válnak egy jelzáloghitel felvételekor. Gyakran előfordul továbbá, hogy a puszta anyagi okok is közös hiteligénylés mellett szólnak, mert egyetlen jövedelemre a család nem kaphatná meg a szükséges összeget.

Hogyan lehet mégis külön igényelni lakáshitelt?

Az egyik leggyakoribb ok, ami miatt a pár egyik tagja mégis egyedül szeretne lakáshitelhez jutni az szokott lenni, hogy a másik tag negatív státusszal szerepel a KHR adatbázisban. Ez azt jelenti, hogy van olyan nem szerződés szerint teljesített tartozása, ahol az elmaradás összege már 90 napon túl meghaladja az aktuális minimálbért. Ilyen esetben a bankok nem hajlandók újabb hitelt folyósítani a számára. Ebben a helyzetekre nyújthat megoldást az úgynevezett „vagyonjogi megállapodás”, melyet a pár tagjai kötnek egymással. Ebben a felek felülírhatják a vagyonközösséget és kijelenthetik, hogy a megvenni kívánt ingatlan kizárólag az egyik fél tulajdonát képezi majd, ő egyedül lesz felelős a hitel törlesztéséért is.

Hogyan készíthetünk vagyonjogi megállapodást?

Az ilyen típusú szerződésekre tartalmi és a formai követelmények is vonatkoznak.

Mindenképp szerepelnie kell benne a következőknek:

– A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan a pár egyik tagjának kizárólagos tulajdona lesz.

– A kölcsönbe be nem vont tag semmilyen igényt nem fog formálni a megvásárolt ingatlanra.

– Az adós a tartozást egyedül fogja törleszteni a saját külön vagyonából.

Ahhoz, hogy a megállapodás a bank előtt is megállja a helyét, az illetékes közjegyzőnek kell azt okiratba foglalnia, és be kell jegyeztetni a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába.

Milyen esetekben nem működik a vagyonjogi megállapodás?

Bár egy ilyen szerződés sok esetben jó megoldást jelenthet, mégis előfordul, hogy ez sem segít a helyzeten. Például hiába köttetik ilyen megállapodás, mert a legtöbb bank ettől függetlenül ellenőrzi a hitelben nem szereplő felet is, és ha ő negatív KHR-es, akkor elutasítják a kérelmet. (A már elrendezett hitelmulasztás annak teljesítése után 1 évvel tűnik el a nyilvántartó rendszerből.) Továbbá, ha az egyedüli adós nem fizetné a hitelt, akkor a vagyonjogi megállapodás ellenére teljes mértékben végrehajtásra kerülhetnek a közös tulajdonú ingóságok is – tehát azoknak nem csak az adóst megillető része.

Személyi kölcsönöknél is kötelező egy adóstárs bevonása?

Nem, ebben az esetben alapvetően nincs ilyen szabályzás, mivel a személyi kölcsönök ingatlanfedezet nélkül igényelhetők, tehát csupán az adós jövedelme jelenti a hitel fedezetét. Amennyiben az egyik fél jövedelme önállóan is elegendő a személyi kölcsön folyósításához, akkor nem muszáj bevonni a házastársat/élettársat adóstársként. Amennyiben a kívánt hitelösszeg nagyobb annál, mint amennyit az adós biztonsággal tudna törleszteni, akkor a bank elvárja, hogy legyen bevonva egy adóstárs is, aki általában a házastárs/élettárs szokott lenni. Továbbá előfordulhat az is, hogy a bank úgy ítéli meg, hogy a pár két tagja együttesen fogja élvezni a hitelből vásárolt vagyon előnyeit, és ekkor ugyancsak megkövetelheti, hogy mindketten adósok legyenek az ügyletben.

Miket nem igényelhetünk a párunk nélkül?

Fontos, hogy számos családtámogatási konstrukciót a párok csak együtt igényelhetnek. Ezek közé tartozik a babaváró hitel, melynek feltétele az is, hogy az igénylők házasságban éljenek egymással. A csok támogatás és a csok-hitel mind házaspárok, mind élettársak számára elérhetők, de itt is csak együttes igénylés lehetséges, ráadásul további feltétel, hogy mindkét fél tulajdonos legyen a „csokos” ingatlanban. Érdemes megemlítenünk, hogy a közös igénylés csak abban az esetben kötelező, ha a felek papíron együtt élnek. Elvált szülők tehát bizonyos feltételekkel egyedül is igényelhetik a csok-ot.