Lakáshitel önerő nélkül? Mutatjuk a működő megoldásokat

Egy lakáshitel esetében alapesetben minimum 20% önerőt vár el a bank, ami egy 40 millió forintos ingatlan esetében 8 millió forint. Már ezt sem könnyű előteremteni, ám a bankok ennél sokszor óvatosabbak, ami miatt még több megtakarításra lehet szükség. Vannak azonban megoldások, amelyekkel akár önerő nélkül is vásárolhatunk ingatlant. Mutatunk három lehetőséget.

1. Segíthet, de nem mindig a csok támogatás

A csok (családi otthonteremtési kedvezmény) nagy segítség lehet azoknak, akik meglévő gyermekkel vásárolnának vagy építenének ingatlant, vagy vállalják, hogy legalább kettő gyermeket vállalnak a jövőben. Mivel a csok egy vissza nem térítendő támogatás, az állam által kapott összeget nem kell visszafizetni, ám az kikötés, hogy azt kizárólag az új lakhatás biztosítására lehet fordítani. Ez azonban éppen kapóra jön azoknak, akik használt vagy új építésű otthont vennének, netán építkeznének hitelből.

Fontos azonban, hogy a bankok kizárólag a meglévő gyermekek után igényelt csok-ot fogadják el önerőként, hiszen ez az összeg biztosan az igénylőé, akinek már nem kell plusz feltételeket teljesítenie érte. A vállalt gyermek után járó csok-nál más a helyzet, hiszen itt a fiatal házaspárnak – az igénylőknek házasoknak kell lenniük, illetve legalább egyikük még nem töltheti be a 40. életévét – vissza kell fizetnie a támogatási összegét, amennyiben nem születik gyermek a jogszabályban rögzített határidőre. 1 gyermek vállalása esetén 4 éve, 2 gyermek vállalása esetén 8 éve, míg 3 vagy több gyermeknél 10 éve van erre a párnak. (Meglévő gyermekeknél nincs korhatár, valamint a házasság sem feltétel, sőt, akár egyedülálló szülő is igényelheti a támogatást.)

A csok támogatás lehetséges összege:

1 gyermek: 600 000 Ft

2 gyermek: 2 600 000 Ft

3 gyermek: 10 000 000 Ft

Vagyis meglévő gyermek vagy gyermekek esetén a csok 0,6-10 millió Ft önerőt jelenthet.

2. Babaváró hitel az első 5 évben mindenképpen kamatmentes, a kamatmentesség pedig a futamidő végéig megmarad, amennyiben ezen idő alatt legalább egy gyermek születik, ráadásul a baba érkezésétől számítva három évre felfüggeszthető még a törlesztés is. Mivel a második gyermeknél ismét kérhető a hároméves fizetési moratórium, valamint elengedik a tartozás 30%-át, a harmadik gyermeknél pedig a teljes fennálló adósság megszűnik, megfelelő időzítéssel megoldható akár az is, hogy egyetlen forintot sem kell végül visszafizetni a Babaváróból.

A Babaváró hitelről tudni kell, hogy ez egy szabad felhasználású, úgynevezett fedezetlen kölcsön, vagyis ahogy a személyi kölcsön esetében, itt is kizárólag az igazolt jövedelem nagysága alapján dönt a bank a hitelképességről. A Babavárót érthető módon sokan lakáscélra fordítják, ám ha ez nem elegendő a vételár kifizetéséhez, akkor lakáshitellel lehet azt kiegészíteni.

Ekkor találkoznak sokan azzal a problémával, hogy a Babaváró összegének 25%-a hitelnek, míg 75%-a önerőnek minősül akkor, ha a Babaváró folyósítása és a lakáshitel igénylése között nem telt el legalább 90 nap.

Amennyiben például a bank 70%-ig hajlandó meghitelezni egy ingatlanvásárlást, akkor egy 40 millió forintos lakás esetében legalább 12 millió forint önerőt (30%) kell tudnia felmutatni a vevőnek, míg 28 millió forint (70%) lesz a felvehető hitel. Ha a pár korábban – 90 napon belül – 10 millió forint Babaváró hitelt vett fel, akkor ebből 2,5 millió forint hitelnek minősül, így a lakásra már csak 25,5 millió forint (28 millió Ft – 2,5 millió Ft) lakáshitelt kaphatnak. Amennyiben a pár a 10 millió forint Babavárót beforgatja az ingatlanvételbe, akkor ezen és a lakáshitelen felül tehát még további 4,5 millió forint saját forrásra lesz szükségük.

3.Az önerő akár teljes egészében kiváltható akkor, ha a megvásárolni vagy építeni kívánt ingatlanon kívül más ingatlant vagy ingatlanokat is bevonunk fedezetként. Ilyenkor a bankok ugyanis az összes fedezet összértékét veszik alapul, és ennek maghatározott százalékáig (ahogy artuk már, a jogszabályi maximum 80%) hiteleznek. Vagyis, ha a megvásárolni tervezett 40 millió Ft-os lakáson kívül van még egy másik 40 millió Ft becsült forgalmi értékű ingatlan az adós vagy adóstárs tulajdonában, akkor a felvehető hitel (70%-os hitelezési aránnyal számolva) akár 56 millió forint is lehet, így a példánkban szereplő lakás önerő nélkül megvásárolható lakáskölcsönből

+1. A lehetőségek akár kombinálhatók is

Természetesen a csok, a Babaváró és a pótfedezet lehetősége akár kombinálható is, ami nagyobb értékű ingatlan megvásárlását teszi lehetővé önerő nélkül. Ekkor azonban a bank által elfogadott igazolt jövedelem jelenthet korlátot, ugyanis az adósságfék szabály azt is rögzíti, hogy a jövedelemből maximum mekkora összeget lehet hiteltörlesztésre fordítani.