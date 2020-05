Külföldi jövedelemmel magyar lakáshitel? Nem lesz egyszerű!

Hiába rendelkezünk elég jövedelemmel, a koronavírus veszélyhelyzet alaposan megbolygatta a magyarországi lakáshitelezést, ami leginkább abban nyilvánul meg, hogy egyesek nehezen, vagy egyáltalán nem juthatnak jelen pillanatban kölcsönhöz. Nehezebb lett például a külföldi jövedelemmel rendelkezők helyzete is, de van egy jó hírünk: a helyzet nem reménytelen. Ám nagyon nem mindegy, hogy kinek, mely országból van jövedelme, illetve melyik bankhoz fordul lakáshitelért.

A Bankmonitor szakértői többször írtak már arról, hogy bár a bankok gőzerővel dolgoznak jelenleg is, ám lényegesen nehezebb most lakáshitelhez jutni Magyarországon, mint akár az év elején. A bankok ugyanis óvatosabbak lettek: nem fogadják el például a válsággal leginkább érintett ágazatokban dolgozók – pl. vendéglátás, turizmus, autóipar – jövedelmét, de az egyéni vállalkozók és az egyéni vállalkozók alkalmazottai is nehézségekbe ütközhetnek most, ha finanszírozást keresnek.

A korábban nagyon gördülékenyen kezelt – általában a magyar béreknél lényegesen magasabb – külföldi jövedelmek esetében is behúzta a kéziféket sok bank. Pedig Ausztriában egy hegesztő, egy lakatos vagy egy villanyszerelő akár 900 ezer Ft-nak megfelelő eurót is megkereshet, de általában a tapasztalt szakmunkások és a németül kiválóan beszélő ügyintézők is 600 ezer Ft körüli összeget vihetnek haza a határ túloldalán. Az ilyen jövedelem már lehetővé teszi, hogy valaki ne csak megéljen, hanem akár jelentősebb összeget félre is tegyen, ám egy lakás vagy ház megvásárlásához így is szükség lehet hitelre.

Persze a koronavírus járvány most sok mindent megváltoztatott, emiatt pedig a bankok egyszerűen nem tudják, hogy a gazdaság visszakapcsolását követően kinek lesz, illetve kinek nem lesz állása, és ha meg is marad a munkahely, milyen bérekre számíthatnak majd a dolgozók. Ám az egyes bankok gyakorlata nagyon eltérő, emiatt nagyon nem mindegy, hogy valaki hol nyújtja be a hiteligényét, ha külföldi jövedelme van.

Külföldi jövedelem elfogadása lakáshitelnél:

Vannak bankok, amelyek minden devizabelföldi magyar állampolgár esetében továbbra is elfogadják a külföldi jövedelmet.

Vannak bankok, amelyek egyáltalán nem fogadják el most a külföldi jövedelmet.

Tudunk olyan bankról, amelyik határozatlan munkaviszony esetén elfogadja az Ausztriából, Szlovákiából és Szlovéniából származó jövedelmet – hogy miért éppen ezeket, azt nem tudni -, ám határozott idejű munkaszerződésnél ezekből az országokból sem fogad el jövedelmet.

Ismerünk olyan pénzintézetet, ahol csak a válsággal leginkább érintett ágazatok esetében – vendéglátás, turizmus, személyszállítás, rendezvényszervezés, előadóművészet, sport- és szórakoztató tevékenység – húzták be a kéziféket, aki más területen dolgozik, az továbbra is sikeresen próbálkozhat.

Külföldi nyugdíj elfogadása lakáshitelnél:

Van bank, amelyik elfogadja, amennyiben állami szervtől érkezik és hivatalos fordított határozat van róla.

Van, amelyik elfogadja, de csak akkor, ha az már legalább 3 hónapja az adott banknál vezetett bankszámlára érkezik. Ez pedig valljuk be, erősen leszűkíti a kört.

Olyan is akad, amelyiknél most ezzel nem érdemes próbálkozni.

Tipp: A bankok közötti különbségek miatt érdemes hitelszakértő segítségét kérni, hiszen ők naprakészen ismerik az egyes bankok bírálati gyakorlatát, így jó eséllyel előre meg tudják mondani, hol számíthat pozitív elbírálásra az igénylő.