Közösségi teret keres sok lakásvásárló

Egy friss kutatás szerint a minőségi közösségi tér a lakásvásárlók új jelszava. Miért, mert alaposan átírta a lakásvásárlók igényeit a pandémiával együtt járó kényszerű bezártság. Azok számára, akik új otthonba költöznének, már nem elég, ha a kiszemelt lakópark közösségi szolgáltatásait csupán egy egyszerű játszótér, vagy a közös kertben elhelyezett néhány pad jelenti. A legélhetőbb lakóparkokhoz olyan minőségi és sokoldalúan használható közösségi terek is járnak, mint amilyen a Sasad Resort egyedülállóan tágas, több mint nyolcezer négyzetméteres élményparkja.

Már-már közhely, hogy alaposan átértékelődött az otthon szerepe a pandémia mögöttünk álló időszakában. Sokkal több időt töltünk a lakásunkban, illetve lakóhelyünk közvetlen közelében, mint korábban, így felértékelődtek a könnyen elérhető közösségi terek, szolgáltatások. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt egy év során az új lakást vásárlók több, mint fele számára vált fontosabbá, hogy az otthona közvetlen környezetében sportolási lehetőségek legyenek elérhetőek. Magyarország vezető lakásfejlesztője, a Cordia több, mint 600 vevő megkérdezésével elvégzett kutatásából az is kiderül, hogy a válaszadók harmadánál a társasház saját, zárt kertje került előrébb a prioritások listáján, de közel ennyien vannak azok is, akiknek az egyéb közösségi terek (pl. társalgó, játszószoba, stb.) megléte lett inkább fontos. Ezek az extra terek és funkciók nem csak értékesebbé, de élhetőbbé, színvonalasabbá, jobban kihasználhatóvá és kényelmesebbé teszik a lakókörnyezetet, ráadásul segítenek abban is, hogy valódi közösségek jöhessenek létre.

A Cordia több fejlesztése az újonnan felmerülő igényekre, trendekre válaszolva nyújt a piacon egyedülálló módon közösségi szolgáltatásokat a lakók számára. A budai oldal egyik legnépszerűbb lakóparkjának számító Sasad Resortot ennek megfelelően nem csak az épületek tágas, szellős elrendezése, valamint a Rupp-hegy természetvédelmi terület szomszédsága teszi különlegessé, hanem a most átadott, tekintélyes méretű élménypark is. A lakók rendelkezésére álló, több mint 8.000 négyzetméteres élményparkban kosárlabda-, foci- és futópálya, szabadtéri edzőpark, pingpongasztal, kültéri kondigépek is megtalálhatók, a gyerekeket pedig mászófallal, hintával, csúszdával és sok más játékkal felszerelt játszóterek várják, a biztonságról pedig portaszolgálat és térfigyelő kamerák gondoskodnak.

A belvárosközeli otthont választóknak sem kell lemondaniuk az értékes közösségi szolgáltatásokról. A XIII. kerület egyik legzöldebb környékén, kiváló közlekedési környezetben található Young City szintén gondosan megtervezett közösségi életteret is kínál. A parkosított, közös kertben szabadtéri edzőpark és jógakert ad lehetőséget a kikapcsolódásra, a legkisebbeket pedig fedett gyereksarok várja. Az épületegyüttes földszintjén felszerelt, multifunkciós közösségi tér, az első ütem legfelső emeletén pedig napozóterasz is szolgálja a lakók kényelmét.

A pesti oldal legkeresettebb kertvárosi kerületében, a Rákos-patak szomszédságában található Thermal Zugló második és a harmadik ütemében is kialakításra került egy-egy nagyméretű közösségi szoba azzal a céllal, hogy az itt élő fiatal családok minőségi kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással. A közösségi helyiségek egyik része fejlesztő játékokkal felszerelt gyermekjátszóként funkcionál, a nappaliban nagyképernyős tévék, kényelmes kanapék és csocsóasztal is helyet kapott, a konyhai területen mikrohullámú sütő és hűtőgép is található, így például a kisgyerekes szülőknek az etetéshez nem kell elhagyniuk a termet, ahol akár a születésnapi ünnepségek is lebonyolíthatók.

A Thermal Zugló esetében ráadásul a vállalat a szomszédos, a kerületiek körében kiemelkedően népszerűnek számító közterület megújításában is közreműködik. A Rákos-patak egyik zuglói szakaszának önkormányzati beruházásban megvalósuló revitalizációja során – más beavatkozások mellett – természetközelibbre cserélték a patak beton mederburkolatát, amihez a Cordia is hozzájárult, de egy gyalogos híd építését is vállalta a cég.