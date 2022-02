Közel a teljes kiadottsághoz a HelloParks Maglód első üteme

Átadták a HelloParks Maglód első, 46.000 m2-es raktárcsarnokát: a mindössze 6 hónap alatt felépített létesítmény a csatlakozó út- és közműrendszerrel együtt mintegy 50 millió euró értékű beruházás révén valósult meg. Az első ütem már most több mint 80%-os kiadottsággal működik ráadásul megkezdődött a következő ütem 45.000 m2-es csarnokának (MG3) előkészítése is. Az új épület átadását 2022 utolsó negyedévére tervezi a HelloParks.

Január elején átadásra került a HelloParks Maglód első ütemét jelentő 46.000 m2-es csarnoka, amely nemrég – a logisztikai épületek között Magyarországon elsőként – kapta meg a tervezési szakaszra (Design Stage) az Excellent minősítést BREEAM New Construction kategóriában, és folyamatban van a következő lépést jelentő Post Construction minősítés megszerzése is.

–

Irodát, raktárat, kereskedelmi vagy ipari ingatlant keres? Nézzen körül a teljesen megújult Raktar.info és Irodahaz.info oldalainkon! –

Már majdnem teljes az első ütem kihasználtsága, küszöbön a második ütem

A park első létesítményének, melyben a minimálisan bérbe vehető terület 3.300 m2, megvannak az első nagy bérlői is. A 46.000 m2-es raktárcsarnoknak már több mint 80%-a megtelt bérlőkkel, és a többi, még szabad területére is előrehaladott tárgyalások folynak. A bérbeadással párhuzamosan éppen ezért már elkezdődött a következő ütem 45.000 m2-es raktárcsarnokának (MG3) előkészítése is. Az új épület, melynek átadását 2022 utolsó negyedévére tervezi a társaság, szintén a Market Építő Zrt. kivitelezésében valósul meg. Az első létesítményhez képest újdonság, hogy a tárolási magasság 10 méterről 11,7 méterre nő, a legkisebb bérbevehető egység pedig a korábbinál nagyobb, 3.500 m2 lesz. Az új ütem beruházási értéke szintén közel 50 millió euró.

A HelloParks Maglód Budapest keleti agglomerációjának leggyorsabban fejlődő ipari zónájában, az M0-s autóút, az M4-es és az M5-ös autópálya, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében fekvő, 46 hektáros területen valósul meg, melyen összesen több mint 200.000 m2 raktár- és ipari terület kialakítására van lehetőség.

Hat hónap alatt készült el az első ütemben épített csarnok

A fejlesztés első ütemének rendkívül gyors, hat hónapig tartó kivitelezése során egy 46.000 m2-es raktárcsarnokot épített fel a HelloParks által megbízott Market Építő Zrt. A csarnok, valamint a csatlakozó út- és közműrendszer kiépítésén összesen 250 munkavégző dolgozott, a munkálatok során mintegy 47.000 m3 föld kiemelése, illetve 12.500 m3 beton és 375 tonna betonacél beépítése történt meg, továbbá 27.500 m2 térburkolat készült el.

–

Irodát, raktárat, kereskedelmi vagy ipari ingatlant keres? Nézzen körül a teljesen megújult Raktar.info és Irodahaz.info oldalainkon! –

„A megvalósítás során leginkább a rendkívül rövid határidő jelentett számunkra kihívást, de ugyancsak számolnunk kellett az építőanyag-hiánnyal, valamint az irreális és kiszámíthatatlan anyagár-emelkedésekkel is. Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy egy magas színvonalú és minden igényt kielégítő munkát tudunk átadni határidőre a megrendelőnek” – mondta a projekt elkészülése kapcsán Jasper Zoltán, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója.

„Az MG1 minden tekintetben hatalmas eredmény a HelloParks számára, hiszen alig több mint egy éve vásároltuk meg magát a területet, majd következett egy rendkívül intenzív, alig hat hónapos fejlesztési időszak, most pedig az ország első olyan logisztikai csarnokát adhatjuk át bérlőinknek, mely Excellent szinten teljesítette a BREEAM New Construction kategória követelményeit Design Stage-ben” – mondta a fejlesztésről Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

További létesítmények kialakítása is tervben van

Az MG3 előkészítése mellett folyamatban van a további létesítmények tervezése és engedélyeztetése annak érdekében, hogy a társaság minél gyorsabban ki tudja szolgálni a meglévő és jövőbeli igényeket. Ezen felül folyamatosan vizsgálják a további terjeszkedési lehetőségét a budapesti agglomerációban, valamint a vidéki nagyvárosok vonzáskörzetében.

–

Irodát, raktárat, kereskedelmi vagy ipari ingatlant keres? Nézzen körül a teljesen megújult Raktar.info és Irodahaz.info oldalainkon! –

A maglódi megaparkba elsősorban logisztikai, illetve városi disztribúciót végző szolgáltatókat, könnyűipari gyártókat és összeszerelő vállalkozásokat várnak, de ki tudják elégíteni a speciális igényeket is.

A most elkészült épület és a tervezett további négy, egyenként 20-45.000 m2 közötti alapterületű, modern kialakítású létesítmény közös jellemzője, hogy az energiahatékonyságot és a környezetkímélő üzemeltetést biztosító okos megoldások révén szintén teljesítik majd a BREEAM fenntarthatósági szabvány előírásait, az első épülethez hasonlóan az egyik legmagasabb szintet célozva. Ugyancsak a fenntarthatóságot szolgálja majd a létesítmény irodáinak energiaellátását biztosító napelem park, ami az épület tetején kerül majd elhelyezésre, vagy, hogy a bérlők az elkészült park területén elektromos golfkocsikkal közlekedhetnek. A bérlők munkavállalóinak igényeit szem előtt tartva, a kikapcsolódást segítő szabadidős és közösségi szolgáltatások is megtalálhatóak lesznek az élhető, emberközpontú logisztikai parkban.

Maglód mellett Fóton és Pátyon is fejleszt a HelloParks

2020 októberben jelentette be a Futureal-csoport, hogy HelloParks néven indít új ipari és logisztikai ingatlanfejlesztő és befektető vállalatot, melynek célja, hogy a dinamikusan fejlődő iparág meghatározó szereplővé váljon először Magyarországon, majd a közép-kelet-európai régióban is. Az indulás óta eltelt alig több mint egy év alatt három akvizíciót is sikeresen zárt a társaság Fóton, Maglódon és Pátyon. Maglóddal párhuzamosan folynak a kivitelezési munkák Fóton is: egy 76 hektáros területen épül az ország egyik legnagyobb ipari és logisztikai központja, ahol összesen 330.000 m2 raktár- és ipari terület kialakítására van lehetőség. A legutóbbi, júniusban vásárolt telken, Pátyon szintén megkezdődött az első ütem előkészítése, ahol egy több mint 100 hektáros területen az első épülettel 58.000 m2 alapterületű, összeségében pedig 400.000 m2 bruttó bérbeadható területű modern raktár- és gyártási területet alakít ki a HelloParks, több fázisban. A három megapark-fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat Magyarország pozíciójának javulásához a nemzetközi logisztikai piacon.

–