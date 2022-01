Kötelező lett az elektromos autótöltő az új házakban!

Gombamód szaporodnak az elektromos autótöltők az újépítésű ingatlanok körül – van, ahol már minden gépkocsibeállónál alapfelszereltség. Sőt, 2022. január 1-jétől már jogszabályi előírás kötelezi a töltők kiépítését az új épületekben.

Robbanásszerűen terjednek az elektromos autók egész Európában, és Magyarországon is sorra dőlnek meg az e-gépjárművek számaival kapcsolatos rekordok. Így nem csoda, hogy 2022. január 1-jétől már jogszabályi előírás kötelezi a töltők kiépítését az új épületekben. A Metrodom azonban egy jó nagy lépéssel előrébb jár: a 2021 után megépülő lakóparkokban már minden gépkocsibeállóhoz alapfelszereltségként építi ki az egyedi elektromos autótöltőket.

A KSH legfrissebb adatai szerint míg az újonnan forgalomba helyezett autók számára valamelyest hatással volt a koronavírus-járvány – részben a járműgyártást világszerte akadályozó alapanyaghiány miatt –, addig az elektromos üzemű gépkocsiknál egyáltalán nem volt érezhető a pandémia.

Magyarországon töretlen volt a zöld rendszámú gépjárművek számának növekedése: 2021 januárja és szeptembere között az egy évvel korábbinál 62 százalékkal többet, megközelítőleg 4 800 darabot helyeztek belőlük forgalomba. Október végén már 38 753, november utolsó napjára pedig 40 545 környezetbarát gépjármű közlekedett a magyar utakon, ráadásul egyre több van magánszemélyek tulajdonában.

A legnépszerűbb modellé vált Kia e-Nirora például 43 százalékban természetes személyek szerződtek, de volt olyan modell is, a Renault Zoé, amelyet 70 százalékban magánszemélyek vásároltak.

Ezzel párhuzamosan a nyilvános töltők száma is jelentősen nőtt itthon az elmúlt időszakban, a kimutatásokban nem szereplő otthoni töltők száma pedig az engedélyköteles töltőberendezésekének is a többszöröse lehet.

Ugyancsak az e-gépjárművek robbanásszerű növekedésére adott választ a 2022. január 1-jétől életbe lépő TNM rendelet, amely szerint mostantól kötelező villanyautó-töltőt telepíteni vagy a későbbi töltőtelepítést előkészíteni minden újépítésű – és felújított – épületben.

A Metrodom azonban jóval az előírások előtt jár, ugyanis már tavaly – még a jogszabály bevezetése előtt – túlteljesítették azt: minden 2021-ben, illetve azt követően indított projektjüknél (Metrodom River, Metrodom Green) minden gépkocsibeállóhoz egyedi elektromos autótöltőt építenek ki alapfelszereltségként. Ez tehát azt jelenti, hogy mostantól egyáltalán nem forgalmaznak olyan beállót ezekben az épületekben, amely kizárólag belsőégésű motorral felszerelt gépkocsikra van optimalizálva. A nem nyilvános (otthoni) e-gépkocsitöltőkről ugyan nem vezetnek kimutatást, de óvatos becsléssel 8-10 ezer darabra becsülik ezek számát, a Metrodom Rivernél 860, míg a Metrodom Green-nél 375 ilyen beálló megépítése várható, így a beruházások eredményként több mint 1200 darabbal bővül a magyarországi nem nyilvános töltők állománya.

“Ezzel a megoldással az elektromos autók töltése sokkal egyszerűbbé, kényelmesebbé és olcsóbbá válik, ami erősen segíti, hogy a nullemissziós elektromos autók a város azon belső részein is elterjedjenek és általánossá váljanak, ahol jelenleg a lehető leghatékonyabban használhatóak, illetve ahol a legfontosabb a levegőminőség javítása” – nyilatkozta Kricsfalussy Tamás, a Metrodom értékesítési igazgatója. Azt is hozzátette, hogy emellett a lakóparkok és a beállók jövőállóvá válnak, mivel 2035 után gyakorlatilag tilos lesz belsőégésű motorral szerelt gépkocsit újonnan forgalomba hozni és helyezni, így ugrásszerűen megnövekszik majd a saját töltővel rendelkező városi beállók iránti igény, ami várhatóan lakásvásárlási szemponttá is válik majd.

A beruházásról

A fejlesztések magukba foglalják a 32A teljesítménnyel bíró elektromos hálózat, illetve az elektromos töltődoboz integrált mérőórával történő kiépítését, amelyeknek a használata rendkívül egyszerű és teljesen felhasználóbarát. A töltőkábelt egyszerűen csak csatlakoztatni kell a járműhöz, majd az egyedi azonosítóval indítani a töltést – ez megakadályozza mások illetéktelen áramvételezését. Vagyis egy-egy külön töltőt csak az adott beállón lévő autó – a beálló tulajdonosa vagy bérlője – tudja használni. Ezt mindazonáltal a kábelhossz is szabályozza. A töltők maximális teljesítménye 7,2 kWh, amellyel egy jelenleg kapható, átlagosnak mondható elektromos autó (pl. Opel Corsa, Peugeot 208) akkumulátora teljesen lemerült állapotból 8-10 óra alatt maximálisan feltölthető. A teremgarázsokban kiépített töltők egységes rendszert alkotnak, melyek felügyeletét, a rendelkezésre álló áram megfelelő elosztását, egy központi töltésmenedzsment-rendszer biztosítja. A töltéssel járó áramfogyasztást a társasház számolja el és számlázza ki az egyes tulajdonosok felé.