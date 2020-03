Koronavírus: még a közös költséget is növeli?!

Érezhető bevételkieséssel kell számolnia a hazai társasházak túlnyomó részének a koronavírus tovagyűrűző hatása miatt. Olyan pénzügyi és jogi következmények jönnek, amik legalább másfél millió embert érintenek – írja a Portfolio.hu. A bevételek elmaradása idővel – akár már idén – a közös költség megemelésével járhat.



Koronavírus: mint ismert, pár napja bejelentették, hogy csak az alapellátást szolgáló üzlethelyiségek maradhatnak nyitva Magyarországon, vagyis a kisboltok, szolgáltató egységek (kivéve patika, dohánybolt) mind lehúzzák a rolót. Egyelőre csak egy-két hónapra, de – a portfolio.hu írása szerint – inkább 4-6 hónappal érdemes számolni.

A kis üzlethelyiségek működtetői pont olyan mikro és kisvállalkozások, amelyek a legsérülékenyebbek, legkevésbé tudják kibekkelni a forgalom nélküli hónapokat. Ezeknek az üzlethelyiségeknek a százezrei többnyire lakótelepeken vagy a nagyvárosok forgalmas útjai mentén lévő társasházakban, zömmel azok földszintjén vagy alagsorában működnek, bevételt termelve a társasháznak.

A KSH legfrissebb, 2012-es adatai szerint az évtized elején mintegy 110 ezer társasház volt az országban, ez egy-két ezerrel nőhetett azóta. A bennük lévő lakások száma kb. 900-950 ezer lehet, ennek zöme, (kb. 780 ezer) panel. Márpedig a panel épületek földszintjét szinte mindenütt a kereskedelmi és szolgáltató szektorban működő bérlők foglalják el. Már most is tömegesen zárnak be vagy nem nyitnak ki és a következő hónapokban semmi sem fog változni.

Egy 100 lakásos társasházzal (panel) és kb. 300 négyzetméternyi bérterülettel (ez nagyon konzervatív) és havi 1500 Ft/nm bérleti díjjal számolva 450 ezer forint a havi bevételkiesés. Évente tehát 5-6 millió forint is összejöhet. Önmagában ez nem rendíti meg a társasház költségvetését, de halmozódás esetén már húsbavágó lehet.

